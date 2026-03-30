Alter Ego Media-ΕΚΠΑ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο διαγωνισμός από την Alter Ego Media και το ΕΚΠΑ επιβεβαίωσε τη σημασία της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης στην εποχή της ψηφιακής πληροφόρησης

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;», μια πρωτοβουλία του ομίλου Alter Ego Media που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης στην εποχή της ψηφιακής πληροφόρησης.

Ο διαγωνισμός, που διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, αποτέλεσε συνέχεια του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος «Παραπληροφόρηση ή Αληθινές Ειδήσεις; Μάθετε να τα ξεχωρίζετε», το οποίο δημιουργήθηκε από το ΤΟ ΒΗΜΑ σε συνεργασία με τα μέσα του ομίλου Alter Ego Media, MEGA και in.gr.

Το πρόγραμμα, διαθέσιμο δωρεάν μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΕΚΠΑ, https://elearningekpa.gr/parapliroforisi-h-alithines-eidiseis-mathete-na-ta-ksexorizete, έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες από την έναρξή του τον Μάρτιο του 2025, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια «εγγράμματων» πολιτών ως προς την ενημέρωση.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν και να αναλύσουν μία ψευδή είδηση που είχε παρουσιαστεί ως αληθινή, εξηγώντας τη μεθοδολογία εντοπισμού της και τη σημασία αποκάλυψής της για την κοινωνία.

Οι θεματικές των συμμετοχών ανέδειξαν τη μεγάλη έκταση και ποικιλία της παραπληροφόρησης, από ψευδείς ειδήσεις όπως η υποχρεωτική εμφύτευση μικροτσίπ σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η αναγνώριση του σεξ ως επίσημου αθλήματος στη Σουηδία, έως παραπλανητικές εικόνες από διεθνή γεγονότα και κατασκευασμένα πολιτικά ή κοινωνικά αφηγήματα.

Συνολικά καταγράφηκαν 172 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 112 αξιολογήθηκαν στην πρώτη φάση από την κριτική επιτροπή, που ανέδειξε τις 10 επικρατέστερες. Στη συνέχεια, περισσότερα από 850 άτομα συμμετείχαν στην ψηφοφορία του κοινού, συμβάλλοντας στην τελική ανάδειξη των νικητών σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της επιτροπής.

Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η Μάρα Σελβιέρη, με τη συμμετοχή: «Από τον Καναδά στο Ιράν: Η μετατόπιση της εικόνας», ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπλανητικής χρήσης οπτικού υλικού.

Επιλαχόντες αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Λιακούμης, με θέμα «Πρόσφυγες ζητούν την απομάκρυνση του αγάλματος του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες», και η Κατερίνα Σχοινά, με θέμα «Υποχρεωτική εμφύτευση μικροτσίπ σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε.».

Ο μεγάλος νικητής είχε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σημαντικών εκπαιδευτικών επάθλων, όπως υποτροφία έως 3.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ, υποτροφία έως 5.500 ευρώ για σπουδές δημοσιογραφίας στη σχολή New Media Studies του Training HUB ή συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του E-Learning ΕΚΠΑ. Παράλληλα, οι επιλαχόντες έλαβαν ετήσιες ψηφιακές συνδρομές στο «ΤΟ ΒΗΜΑ» ή στο ιστορικό αρχείο των «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Μέσα από δράσεις όπως το «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;», ο Όμιλος Alter Ego Media επενδύει ενεργά στη διαμόρφωση ενημερωμένων πολιτών, ικανών να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές και να αντιστέκονται στη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Ο διαγωνισμός αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της δημοσιογραφικής παιδείας και της υπεύθυνης ενημέρωσης, σε μια περίοδο όπου η αξιοπιστία της πληροφορίας αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βαρχιονοφόρο όχημα - Από την έκρηξη η φιάλη εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα στο απέναντι κτίριο στου Γκύζη

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

