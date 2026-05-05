Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Μπορεί η έρευνα της εισαγγελίας Πρωτοδικών να εκθέσει τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τη διάταξη με την οποία αρχειοθέτησε το σκάνδαλο των υποκλοπών; Αν κληθούν όλοι οι μάρτυρες και υπάρξει διεξοδική έρευνα εκ μέρους της Δικαιοσύνης, μπορεί όντως να τον εκθέσει. Θυμίζουμε εδώ ότι η εισαγγελία είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια έρευνας στις υποθέσεις των Τρίμπαλη, Κοσμίδη και Ντάλα – με τους δύο τελευταίους να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ψευδορκίας. Εν ολίγοις μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τις υποκλοπές αν εξεταστούν διεξοδικά και οι εισαγγελείς πάνε σε βάθος την έρευνα.

Οι αντιφάσεις και ο μάρτυρας

Υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση του ρόλου των 9 κομβικών προσώπων στις υποκλοπές, ο κ. Τζαβέλας έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα -όπως ζητούσε το δικαστήριο- καθώς τα όποια στοιχεία, όπως γράφει, «φέρεται να προκύπτουν από μαρτυρικές καταθέσεις κυρίων δημοσιογράφων». Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ειδικά στην περίπτωση του κ. Κοσμίδη. Οι τραγικές αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να τον στείλει υπόλογο για ψευδορκία είναι ένα στοιχείο.

Το γεγονός ότι το δικαστήριο των υποκλοπών κατάφερε να βρει ολόκληρη την κίνηση της κάρτας του Κοσμίδη -με την οποία πληρώθηκαν επαναλαμβανόμενα οι servicers αποστολής των μολυσμένων sms- είναι ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Υπενθυμίζεται πως έχει αποδειχθεί ότι η κάρτα αποκτήθηκε στις 2 Ιουνίου του 2020, ενεργοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε την ίδια ημέρα μέσω του pin.

Η έρευνα του δικαστηρίου

Ομοίως το γεγονός ότι ο Κοσμίδης όταν πιέστηκε, «έδωσε» τον γνωστό του, Κωνσταντίνο Πετρίση ως άνθρωπο που έκανε «εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ» και εμπλέκεται με την υπόθεση είναι άλλο ένα στοιχείο. Όλα αυτά μαζί δεν τα κατέθεσαν δημοσιογράφοι όπως ισχυρίζεται ο κ. Τζαβέλας. Είναι νέα στοιχεία που προέκυψαν από τη μαρτυρία Κοσμίδη και την έρευνα του μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Υπό αυτό το πρίσμα εάν η εισαγγελία πρωτοδικών κάνει τη δουλειά της και αποδειχθεί ότι ο κ. Κοσμίδης όντως υπέπεσε στο αδίκημα της ψευδορκίας, μοιραία εξανεμίζεται το επιχείρημα του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, κ. Τζαβέλα, όσον αφορά τον κρεοπώλη και τα στοιχεία που προέκυψαν από την κατάθεσή του.

Εδώ θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι δεν ήταν δημοσιογράφοι εκείνοι που κατέθεσαν πως η εξαγωγή του Predator έγινε με τη συνεργασία των ελληνικών αρχών. Ή για να είμαστε ακριβείς δεν είναι ο μόνο η δημοσιογραφική έρευνα που το έχει αναδείξει. Είναι και η μαρτυρία της γραμματέως των κ.κ. Μπίτζιου και Λαβράνου, Λίνας Κατσούδα, την οποία μάλλον… λησμόνησε ο εισαγγελέας κ. Τζαβέλας. Τί είχε καταθέσει η κα Κατσούδα στη δίκη για τις υποκλοπές;

Ποιός εξέτασε τον Χαρπάζ;

Πως ήταν αυτή που έκανε την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΞ κατόπιν σχετικής εντολής από τον Γιάννη Λαβράνο για τις εξαγωγές της Intellexa σε τρίτες χώρες. Είχε επίσης καταθέσει ότι ήταν ο Μερόμ Χαρπάζ (ο άνθρωπος της Intellexa που προσλάμβανε προσωπικό στην Αθήνα) εκείνος που παρείχε τις σχετικές πληροφορίες. Για την ιστορία ο Μερόμ Χαρπάζ είναι ανάμεσα στα 9 πρόσωπα που το μονομελές πλημμελειοδικείο ζήτησε να διερευνηθεί ο ρόλος τους και ο κ. Τζαβέλας αρνήθηκε, με το πρόσχημα ότι όλα αυτά έχουν ερευνηθεί. Βέβαια, ο κ. Χαρπάζ ουδέποτε κλήθηκε από τον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου κ. Αχιλλέα Ζήση, άρα πότε και πώς διερευνήθηκε ο ρόλος του στην υπόθεση;

Η έρευνα για τον Ντάλα

Επανερχόμαστε στην έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών. Μπορεί άνετα επίσης να εκθέσει τον κ. Τζαβέλα στην έρευνά της αναφορικά με τον κ. Σωτήρη Ντάλα. Ο εν λόγω αποτέλεσε για χρόνια το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε και ανήκε στην Krikel του Λαβράνου εμφανίστηκε σε φωτογραφία που κατατέθηκε στο δικαστήριο να είναι παρκαρισμένο μέσα στο ΚΕΤΥΑΚ – χώρο της ΕΥΠ. Στην κατάθεσή του ο Ντάλας παραδέχθηκε ότι το αμάξι ανήκει στην εταιρεία, αρνήθηκε ωστόσο πως το οδηγούσε αυτός. Σε κάθε περίπτωση ουδείς εξήγησε πως βρέθηκε αυτοκίνητο της Krikel σε πάρκινγκ της ΕΥΠ – από τη στιγμή μάλιστα που όλοι οι κατηγορούμενοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους πως δεν υπήρξε καμία σχέση μεταξύ τους.

«Δυστυχώς δεν είσασταν ειλικρινής», είχε πει ο πρόεδρος του δικαστηρίου για τις υποκλοπές στον Σωτήρη Ντάλα, όταν ο τελευταίος ολοκλήρωσε την κατάθεσή του. Κι αυτό επειδή είχε αρνηθεί ότι είχε στείλει sms στον Σταμάτη Τρίμπαλη -νόμιμο εκπρόσωπο της Krikel την περίοδο της εξεταστικής της Βουλής για τις υποκλοπές- με τα οποία του έδινε οδηγίες για τη διαδικασία. Μόνο που ο Τρίμπαλης έχει καταθέσει τα εν λόγω sms στο δικαστήριο και αποδεδειγμένα προέρχονται από το κινητό του Ντάλα.

Η διάψευση

Επίσης είναι ο άνθρωπος που επέμενε ότι ο Γιάννης Λαβράνος ουδεμία σχέση έχει με την Krikel, για να τον διαψεύσει πανηγυρικά η γραμματέας του τελευταίου, Λίνα Κατσούδα, όταν κατέθεσε πως ο Λαβράνος την προσέλαβε στην Krikel και γνώριζε πως είναι δική του η εταιρεία. Όλα τα ανωτέρω, αποτελούν μαρτυρίες κομβικών προσώπων της υπόθεσης και όχι δημοσιογράφων και εισφέρουν σειρά νέων στοιχείων στην υπόθεση, τα οποία επίσης δεν «είδε» ο κ. Τζαβέλας.

Εάν λοιπόν η εισαγγελία πρωτοδικών μετά από έρευνα αποφανθεί ότι και ο κ. Ντάλας υπέπεσε στο αδίκημα της ψευδορκίας, τότε θα καταρρεύσει για δεύτερη φορά το αφήγημα του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου κ. Τζαβέλα, καθώς με τη διάταξή του είχε έχει απαγορεύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον ρόλο που είχαν στις υποκλοπές τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Περί αξιοπιστίας

Σε κάθε περίπτωση η αξιοπιστία του κ. Τζαβέλα έχει ήδη δεχθεί τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο για τη διάταξη και τον τρόπο που την επέβαλε, αλλά από την αποκάλυψη του in πως ο ίδιος είχε άμεση σχέση με την υπογραφή εντολών παρακολούθησης ουκ ολίγων προσώπων κατά το επίμαχο διάστημα. Το γεγονός ότι έβαλε την υπογραφή του συνολικά σε 11 παρακολουθήσεις και δεν ζήτησε την εξαίρεσή του από την υπόθεση, τουναντίον την έκλεισε μόνος του χωρίς να την αναθέσει σε κάποιον αντιεισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα, δείχνει πως το κράτος δικαίου στη χώρα βρίσκεται σε βαθιά κρίση…