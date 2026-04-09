Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης

Στην απόφαση για τις υποκλοπές που εκδόθηκε από το μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας, διαβάζουμε μεταξύ άλλων τα εξής, στην τελευταία παράγραφο των 1.930 σελίδων: «ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ (σ.σ. το δικαστήριο) κατ’ άρθρο 39 ΚΠΔ αντίγραφα της προκείμενης δικογραφίας προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν: α) τυχόν ποινική ευθύνη συμμετοχικής δράσης στην τέλεση των ένδικων αξιόποινων πράξεων για τους Rotem Farkash, Merom Harpaz, Einat Semama, Δημήτριο Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή, Ιωάννη Μπόλιαρη, Σωτήριο Ντάλα, Αιμίλιο Κοσμίδη, Κωνσταντίνο Πετρίση και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων».

Ο χρόνος τρέχει…

Κι όμως, η διερεύνηση αυτή μπορεί να μην γίνει στο έπακρο από τη στιγμή που για κάποιους εκ των οποίων πρωταγωνίστησαν ως θύματα στις υποκλοπές, παρέρχεται σύντομα ή έχει ήδη παρέλθει η πενταετία από την τέλεση του αδικήματος. Η σπουδή της Δικαιοσύνης να σπάσει στα δύο την έρευνα και να στείλει ένα κομμάτι της στο Άρειο Πάγο κι ένα άλλο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που έγινε, καθώς φαίνεται πως χάνεται υπερπολύτιμος χρόνος την ώρα που τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει πιο απλά.

Ποιοι είναι οι 9 και γιατί είναι σημαντικοί

Εν πρώτοις ας δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 9 και γιατί είναι πραγματικά κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης να μπουν στη βάσανο της ανάκρισης από τις αρχές. Κάποιοι εξ αυτών κλήθηκαν εκτάκτως και απ’ το μονομελές πλημμελειοδικείο αλλά ουδέποτε εμφανίστηκαν στη δικαστική αίθουσα. Ο λόγος κυρίως αφορά τα στελέχη της εταιρείας Intellexa, που αποδεδειγμένα βρέθηκαν στην Αθήνα όταν η εταιρεία μεσουρανούσε επιχειρησιακά, αλλά εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στη συνέχεια.

Έχει αποδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα (Inside Story) πως ο Ρότεμ Φάρκας, ο δημιουργός του κακόβουλου λογισμικού Predator έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα για καιρό, διαμένοντας σε πολυκατοικία στο Φάληρο. Το ίδιο ισχύει και για τον Μερόμ Χάρπαζ, ο οποίος είχε την ευθύνη της στελέχωσης των γραφείων της Intellexa (διακινήτριας εταιρείας του Pretador) στην Αθήνα. Ο ρόλος τους στις υποκλοπές είναι εξαιρετικά σημαντικός και έγινε ακόμα περισσότερο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις της εφημερίδας «Το Βήμα».

Πιο συγκεκριμένα η εφημερίδα αποκάλυψε ότι το 2021 η εταιρεία Intellexa συμμετείχε σε κοινοπραξία εταιρειών «για την οποία υπήρχε προεργασία χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια με περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) της ΕΛ.ΑΣ.

Οπως προκύπτει ακόμη, η εν λόγω κοινοπραξία είχε υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (KETYAK) της ΕΥΠ, η έδρα της οποίας είναι στην Αγία Παρασκευή. Εκεί, δηλαδή, όπου προσδιορίζεται – με βάση και την πρόσφατη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου – ότι είχαν έδρα οι χειριστές του Predator».

Η Intellexa και η αμηχανία του Μαξίμου

Είναι εύλογο ότι η συγκεκριμένη αποκάλυψη προστίθεται στη σειρά των αποδείξεων που καταρρίπτουν το πάγιο κυβερνητικό αφήγημα ότι οι υποκλοπές ήταν μια υπόθεση που αφορούσε «ιδιώτες» και ότι δεν υπήρξε καμία κρατική εμπλοκή στις επιχειρήσεις τους. Αμήχανος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε πως «δεν υπήρξε καμία συμφωνία» και επιχείρησε να πείσει άπαντες πως η συγκεκριμένη υπόθεση είναι άσχετη με τις υποκλοπές.

Κοντά στους δύο έρχεται και η Εϊνάτ Σεμαμά, η οποία εμφανιζόταν στο πλευρό της Σάρας Αλεξάνδρας Χάμου (συζυγού του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν). Ως γνωστόν το ζευγάρι έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, σε αντίθεση με την Εϊνάτ Σεμαμά, την παρουσία της οποίας στην Αθήνα αρκετοί μάρτυρες πιστοποίησαν ως τη γυναίκα που έδινε εντολές για λογαριασμό των αφεντικών της Intellexa. Αξίζει να σημειωθεί ότι κλήθηκε στη δίκη για τις υποκλοπές, αλλά δεν εμφανίστηκε.

Ομοίως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το δίδυμο του «χασάπη» και του «πωλητή», ήτοι των κ.κ. Αιμιλίου Κοσμίδη και Κωνσταντίνου Πετρίση. Ο πρώτος είναι αυτός που αποδείχθηκε ότι από την προπληρωμένη κάρτα του πληρώθηκαν μολυσμένα sms που στάλθηκαν σε διάφορους αποδέκτες.

Τον δεύτερο τον επικαλέστηκε ο πρώτος στην κατάθεσή του, λέγοντας ότι ήταν φίλος του και πως έκανε «δουλειές για την ΕΥΠ», όντας εργαζόμενος σε κατάστημα πώλησης προϊόντων τηλεπικοινωνίας. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο κ. Κοσμίδης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης στο δικαστήριο, όταν κλήθηκε να μιλήσει για τις υποκλοπές.

Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel, Σωτήρης Ντάλας. Ενδιαφέρον επίσης έχει το γεγονός ότι το δικαστήριο φέρνει ενώπιον της δικαιοσύνης και τους Έλληνες εργαζόμενους στην Intellexa, Δημήτριο Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη. Για τους συγκεκριμένους υπάρχουν καταθέσεις ότι «ξήλωσαν» όλο τον εξοπλισμό της εταιρείας μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη

Υπό το φως των όσων γνωρίζουμε θα περίμενε κανείς από τη Δικαιοσύνη και δη την εισαγγελία Πρωτοδικών να τρέξει τη διαδικασία, καθώς ελλοχεύει και ο κίνδυνος της παραγραφής κάποιων αδικημάτων. Παρ΄όλα αυτά φαίνεται ως η εισαγγελία αποφάσισε να «παίξει» καθυστερήσεις, να μην αναλάβει την ευθύνη που τις αναλογεί και να στείλει κομμάτι της υπόθεσης στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου.

Εκεί λογικά κάποια στιγμή ο Εισαγγελέας θα δώσει την ευθύνη της διερεύνησης σε κάποιον αντιεισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του αναμένεται (όταν ολοκληρώσει την έρευνα και αν διαπιστώσει ευθύνες) να στείλει το πόρισμά του πίσω στον Εισαγγελέα και από εκεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να προχωρήσει σε διώξεις.

Υπήρχε πιο απλός και σύντομος δρόμος; Ναι. Σε ό,τι αφορά τους 9 και με βάση την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου η εισαγγελία Πρωτοδικών θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει την έρευνά της χωρίς να περιμένει την εισαγγελία του Άρειου Πάγου. Το γιατί δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία είναι κάτι που γνωρίζει μόνον ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτήρης Μπουγιούκος.

Μηνύματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας

«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», σχολίασε ο δικηγόρος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάτμηση της δικογραφίας για τις υποκλοπές.

«Θεωρώ αδιανόητο το ότι το 2026 θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη του 2024 υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πράγματα που έχουν διαπιστωθεί από ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που ήταν φανερά να κάνει ότι δεν τα είδε ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία και θυμίζω ότι 8 στους 10 Έλληνες πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Κεσσές, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» 90,1 FM.

Από την πλευρά του, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης σημείωνε δηκτικά: «Αυτή η βόλτα που θα κάνει η δικογραφία από την Ευελπίδων στη Λ. Αλεξάνδρας δεν ξέρω πόσες ημέρες ή εβδομάδες θα κοστίσει. Ξέρω όμως ότι ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ… Σήμερα για παράδειγμα (8 Απριλίου του σωτηρίου έτους 2026) παραγράφηκαν οκτώ πράξεις, που αφορούν και μηνύματα σε εν ενεργεία υπουργό. Αύριο παραγράφεται μία πράξη (μόνο!) που αφορά υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. Και πάει λέγοντας…».