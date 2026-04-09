Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης
Επόμενο ραντεβού για τις υποκλοπές στο Εφετείο τον Δεκέμβριο. Έως τότε προβληματίζουν οι κινήσεις της Δικαιοσύνης για τους 9 εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

Δημήτρης Τερζής
Vita.gr
“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Στην απόφαση για τις υποκλοπές που εκδόθηκε από το μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας, διαβάζουμε μεταξύ άλλων τα εξής, στην τελευταία παράγραφο των 1.930 σελίδων: «ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ (σ.σ. το δικαστήριο) κατ’ άρθρο 39 ΚΠΔ αντίγραφα της προκείμενης δικογραφίας προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν: α) τυχόν ποινική ευθύνη συμμετοχικής δράσης στην τέλεση των ένδικων αξιόποινων πράξεων για τους Rotem Farkash, Merom Harpaz, Einat Semama, Δημήτριο Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή, Ιωάννη Μπόλιαρη, Σωτήριο Ντάλα, Αιμίλιο Κοσμίδη, Κωνσταντίνο Πετρίση και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων».

Ο χρόνος τρέχει…

Κι όμως, η διερεύνηση αυτή μπορεί να μην γίνει στο έπακρο από τη στιγμή που για κάποιους εκ των οποίων πρωταγωνίστησαν ως θύματα στις υποκλοπές, παρέρχεται σύντομα ή έχει ήδη παρέλθει η πενταετία από την τέλεση του αδικήματος. Η σπουδή της Δικαιοσύνης να σπάσει στα δύο την έρευνα και να στείλει ένα κομμάτι της στο Άρειο Πάγο κι ένα άλλο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που έγινε, καθώς φαίνεται πως χάνεται υπερπολύτιμος χρόνος την ώρα που τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει πιο απλά.

Ποιοι είναι οι 9 και γιατί είναι σημαντικοί

Εν πρώτοις ας δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 9 και γιατί είναι πραγματικά κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης να μπουν στη βάσανο της ανάκρισης από τις αρχές. Κάποιοι εξ αυτών κλήθηκαν εκτάκτως και απ’ το μονομελές πλημμελειοδικείο αλλά ουδέποτε εμφανίστηκαν στη δικαστική αίθουσα. Ο λόγος κυρίως αφορά τα στελέχη της εταιρείας Intellexa, που αποδεδειγμένα βρέθηκαν στην Αθήνα όταν η εταιρεία μεσουρανούσε επιχειρησιακά, αλλά εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στη συνέχεια.

Έχει αποδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα (Inside Story) πως ο Ρότεμ Φάρκας, ο δημιουργός του κακόβουλου λογισμικού Predator έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα για καιρό, διαμένοντας σε πολυκατοικία στο Φάληρο. Το ίδιο ισχύει και για τον Μερόμ Χάρπαζ, ο οποίος είχε την ευθύνη της στελέχωσης των γραφείων της Intellexa (διακινήτριας εταιρείας του Pretador) στην Αθήνα. Ο ρόλος τους στις υποκλοπές είναι εξαιρετικά σημαντικός και έγινε ακόμα περισσότερο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις της εφημερίδας «Το Βήμα».

Πιο συγκεκριμένα η εφημερίδα αποκάλυψε ότι το 2021 η εταιρεία Intellexa συμμετείχε σε κοινοπραξία εταιρειών «για την οποία υπήρχε προεργασία χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια με περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) της ΕΛ.ΑΣ.

Οπως προκύπτει ακόμη, η εν λόγω κοινοπραξία είχε υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (KETYAK) της ΕΥΠ, η έδρα της οποίας είναι στην Αγία Παρασκευή. Εκεί, δηλαδή, όπου προσδιορίζεται – με βάση και την πρόσφατη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου – ότι είχαν έδρα οι χειριστές του Predator».

Η Intellexa και η αμηχανία του Μαξίμου

Είναι εύλογο ότι η συγκεκριμένη αποκάλυψη προστίθεται στη σειρά των αποδείξεων που καταρρίπτουν το πάγιο κυβερνητικό αφήγημα ότι οι υποκλοπές ήταν μια υπόθεση που αφορούσε «ιδιώτες» και ότι δεν υπήρξε καμία κρατική εμπλοκή στις επιχειρήσεις τους. Αμήχανος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε πως «δεν υπήρξε καμία συμφωνία» και επιχείρησε να πείσει άπαντες πως η συγκεκριμένη υπόθεση είναι άσχετη με τις υποκλοπές.

Κοντά στους δύο έρχεται και η Εϊνάτ Σεμαμά, η οποία εμφανιζόταν στο πλευρό της Σάρας Αλεξάνδρας Χάμου (συζυγού του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν). Ως γνωστόν το ζευγάρι έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, σε αντίθεση με την Εϊνάτ Σεμαμά, την παρουσία της οποίας στην Αθήνα αρκετοί μάρτυρες πιστοποίησαν ως τη γυναίκα που έδινε εντολές για λογαριασμό των αφεντικών της Intellexa. Αξίζει να σημειωθεί ότι κλήθηκε στη δίκη για τις υποκλοπές, αλλά δεν εμφανίστηκε.

Ομοίως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το δίδυμο του «χασάπη» και του «πωλητή», ήτοι των κ.κ. Αιμιλίου Κοσμίδη και Κωνσταντίνου Πετρίση. Ο πρώτος είναι αυτός που αποδείχθηκε ότι από την προπληρωμένη κάρτα του πληρώθηκαν μολυσμένα sms που στάλθηκαν σε διάφορους αποδέκτες.

Τον δεύτερο τον επικαλέστηκε ο πρώτος στην κατάθεσή του, λέγοντας ότι ήταν φίλος του και πως έκανε «δουλειές για την ΕΥΠ», όντας εργαζόμενος σε κατάστημα πώλησης προϊόντων τηλεπικοινωνίας. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο κ. Κοσμίδης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης στο δικαστήριο, όταν κλήθηκε να μιλήσει για τις υποκλοπές.

Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel, Σωτήρης Ντάλας. Ενδιαφέρον επίσης έχει το γεγονός ότι το δικαστήριο φέρνει ενώπιον της δικαιοσύνης και τους Έλληνες εργαζόμενους στην Intellexa, Δημήτριο Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη. Για τους συγκεκριμένους υπάρχουν καταθέσεις ότι «ξήλωσαν» όλο τον εξοπλισμό της εταιρείας μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη

Υπό το φως των όσων γνωρίζουμε θα περίμενε κανείς από τη Δικαιοσύνη και δη την εισαγγελία Πρωτοδικών να τρέξει τη διαδικασία, καθώς ελλοχεύει και ο κίνδυνος της παραγραφής κάποιων αδικημάτων. Παρ΄όλα αυτά φαίνεται ως η εισαγγελία αποφάσισε να «παίξει» καθυστερήσεις, να μην αναλάβει την ευθύνη που τις αναλογεί και να στείλει κομμάτι της υπόθεσης στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου.

Εκεί λογικά κάποια στιγμή ο Εισαγγελέας θα δώσει την ευθύνη της διερεύνησης σε κάποιον αντιεισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του αναμένεται (όταν ολοκληρώσει την έρευνα και αν διαπιστώσει ευθύνες) να στείλει το πόρισμά του πίσω στον Εισαγγελέα και από εκεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να προχωρήσει σε διώξεις.

Υπήρχε πιο απλός και σύντομος δρόμος; Ναι. Σε ό,τι αφορά τους 9 και με βάση την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου η εισαγγελία Πρωτοδικών θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει την έρευνά της χωρίς να περιμένει την εισαγγελία του Άρειου Πάγου. Το γιατί δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία είναι κάτι που γνωρίζει μόνον ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτήρης Μπουγιούκος.

Μηνύματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας

«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», σχολίασε ο δικηγόρος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάτμηση της δικογραφίας για τις υποκλοπές.

«Θεωρώ αδιανόητο το ότι το 2026 θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη του 2024 υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πράγματα που έχουν διαπιστωθεί από ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που ήταν φανερά να κάνει ότι δεν τα είδε ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία και θυμίζω ότι 8 στους 10 Έλληνες πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Κεσσές, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» 90,1 FM.

Από την πλευρά του, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης σημείωνε δηκτικά: «Αυτή η βόλτα που θα κάνει η δικογραφία από την Ευελπίδων στη Λ. Αλεξάνδρας δεν ξέρω πόσες ημέρες ή εβδομάδες θα κοστίσει. Ξέρω όμως ότι ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ… Σήμερα για παράδειγμα (8 Απριλίου του σωτηρίου έτους 2026) παραγράφηκαν οκτώ πράξεις, που αφορούν και μηνύματα σε εν ενεργεία υπουργό. Αύριο παραγράφεται μία πράξη (μόνο!) που αφορά υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. Και πάει λέγοντας…».

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Σύνταξη
«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Σύνταξη
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού
Βολές 09.04.26

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Social Media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά – Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες
Το 2027 09.04.26

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά - Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
Πόλεμος Μ. Ανατολή 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πυρά 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Εκλογές τον Οκτώβριο;

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

Σύνταξη
«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Σύνταξη
Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών - Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;
Γεωγραφική θέση 09.04.26

Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;

Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Σύνταξη
Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός
Μπάσκετ 09.04.26

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μερσίν – Αθηναϊκός για τους τελικούς του EuroCup Women.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σύνταξη
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

