Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη
Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας θα καθίσουν στις 11 Δεκεμβρίου 2026 οι τέσσερις επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με την ελληνική δικαιοσύνη για τα πλημμελήματα για τα οποία έχουν κηρυχθεί ένοχοι.
Η δευτεροβάθμια δίκη θα διεξαχθεί όμως με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης και ενδελεχούς διαδικασίας που διεξήχθη με πρόεδρο τον Νίκο Ασκιανάκη και εισαγγελέα τον Δημήτρη Παυλίδη, που οδήγησε στην καταδίκη των κατηγορουμένων χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού , οι οποίοι αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη υπόθεση των υποκλοπών .
Ωστόσο, μέχρι τότε ο προβολέας της δικαιοσύνης εστιάζει στην ίδια υπόθεση τόσο για την έρευνα του σκέλους που αφορά το αδίκημα της κατασκοπείας όσο και για το σκέλος που αφορά στους εννέα φερόμενους ως συνεργούς των επιχειρηματιών στα πλημμελήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως.
Όπως μάλιστα έχει επισημανθεί από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας οι έρευνες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό καθώς κάθε μέρα που περνά και μια πράξη πέφτει στην «τρύπα» της παραγραφής.
Και ακριβώς επειδή πρόκειται για μία τόσο σοβαρή υπόθεση που συνδέεται με τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τους θεσμούς η δικαιοσύνη οφείλει, όπως επισημαίνεται σε όλους τόνους να ολοκληρώσει το έργο της πριν οι ερευνώμενες πράξεις σκεπαστούν με το «πέπλο» της παραγραφής .
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την πρωτοβάθμια απόφαση οι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση 126 ετών ο καθένας, με εκτιτέα ποινή τα 8 χρόνια λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα των πράξεών. Ποινή που σύμφωνα με το σκεπτικό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αν επικυρωθεί σε δεύτερο βαθμό θα πρέπει και να εκτιθεί από όσους τυχόν κριθούν ένοχοι και από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
- Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
