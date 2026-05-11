Έκκληση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας: «Όχι ογκώδη στους δρόμους–Προστατεύουμε τον τόπο μας»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για «υπονόμευση» των προσπαθειών των εργαζομένων του Δήμου κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με αφορμή το απαράδεκτο φαινόμενο απόρριψης ογκωδών αντικειμένων στο δημόσιο χώρο.

«Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δήμου, η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους.

Πρόκειται για εικόνες που προσβάλλουν την αισθητική του τόπου μας, υπονομεύουν την επίπονη προσπάθεια των εργαζομένων μας, αλλά και τον σεβασμό προς τους συμπολίτες μας» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δημοσιεύοντας και τις ανάλογες εικόνες.

Η δημοτική Αρχή στην ανακοίνωση της αναφέρει επίσης:

«Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας (Άρθρο 8.1.γ), η παράβαση επιφέρει:

Πρόστιμο 300,00 €.

Διπλασιασμό του ποσού σε περίπτωση υποτροπής.

Ο Δήμος τέλος, αναφέρει όλους τους τρόπους που μπορεί ο κάθε πολίτης επικοινωνώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απομακρύνει τα ογκώδη του αντικείμενα.