Έκκληση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας: «Όχι ογκώδη στους δρόμους–Προστατεύουμε τον τόπο μας»
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων κάνει έκκληση για σεβασμό στο δημόσιο χώρο και υπενθυμίζει το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο.
- Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
- Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
- Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφές φόρου εξπρές και αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές
- «Οδηγίες συστήματος» – Τι κρύβεται στους αόρατους κανόνες που υπακούν τα chatbot
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για «υπονόμευση» των προσπαθειών των εργαζομένων του Δήμου κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με αφορμή το απαράδεκτο φαινόμενο απόρριψης ογκωδών αντικειμένων στο δημόσιο χώρο.
«Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δήμου, η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους.
Πρόκειται για εικόνες που προσβάλλουν την αισθητική του τόπου μας, υπονομεύουν την επίπονη προσπάθεια των εργαζομένων μας, αλλά και τον σεβασμό προς τους συμπολίτες μας» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δημοσιεύοντας και τις ανάλογες εικόνες.
Η δημοτική Αρχή στην ανακοίνωση της αναφέρει επίσης:
«Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας (Άρθρο 8.1.γ), η παράβαση επιφέρει:
- Πρόστιμο 300,00 €.
- Διπλασιασμό του ποσού σε περίπτωση υποτροπής.
Ο Δήμος τέλος, αναφέρει όλους τους τρόπους που μπορεί ο κάθε πολίτης επικοινωνώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απομακρύνει τα ογκώδη του αντικείμενα.
- ΕΕ: Το σχέδιο για φόρο άνθρακα στα διεθνή ταξίδια προκαλεί αναταράξεις
- Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
- Μεντιλίμπαρ: «Υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας – Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Ποντένσε»
- Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος
- Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο η Στέλλα Μαρεντάκη
- Επιστροφή ενοικίου – Αυξάνονται οι δικαιούχοι
- Υπάρχουν δύο ματς κι ένα μεγάλο πρέπει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις