Στην κυριότητα του Δήμου Αγίας Παρασκευής το Κτήμα Σιστοβάρη

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης της κυριότητας του Κτήματος Σιστοβάρη από τον Δήμο, κλείνοντας μια πολυετή εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο κ. Μυλωνάκης, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, παρουσίασε το συμβόλαιο απόκτησης της κυριότητας του κτήματος από τον Δήμο, καθώς και το πιστοποιητικό καταχώρισης του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο, επισημαίνοντας πως ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο χώρος να αποδοθεί οριστικά στους δημότες της Αγίας Παρασκευής.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση, απαιτώντας συστηματική δουλειά, θεσμική συνέπεια και προσεκτικούς χειρισμούς και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και πρωτίστως τον κληροδόχο και ανηψιό του δωρητή κ. Αθανάσιο (Τόμι) Σιστοβάρη.

Το όραμα της Δημοτικής Αρχής για το Κτήμα Σιστοβάρη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σχέδιο αξιοποίησης του ακινήτου, με τον Δήμαρχο να τονίζει ότι η Δημοτική Αρχή έχει ήδη επεξεργαστεί συγκεκριμένο πλάνο, με σεβασμό στη βούληση του διαθέτη και με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πολιτισμού, κοινωνικής ζωής και εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται η δημιουργία σύγχρονης πολιτιστικής εγκατάστασης για τη φιλοξενία πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, η μετεγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η ανάπτυξη ενός πολυλειτουργικού χώρου πολιτισμού, ψυχαγωγίας και πιθανόν ένα hub καινοτομίας.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Αγίας Παρασκευής