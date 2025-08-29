Αλλάζουν όλα στη λειτουργία του δημοτικού ανοικτού Πανεπιστημίου Αγίας Παρασκευής
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επιχειρεί να αναβαθμίσει τον θεσμό, εξασφαλίζοντας αυτοδιοίκητο, αυτοτέλεια και διαφάνεια.
Με την ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αγίας Παρασκευής εισέρχεται σε μια νέα εποχή.
Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ένταξη του Πανεπιστημίου στις δομές του Δήμου ως ανεξάρτητο φορέα, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ο νέος Κανονισμός διασφαλίζει το αυτοδιοίκητο, την αυτοτέλεια και την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού.
Με αφορμή την ψήφιση του νέου κανονισμού ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με τον νέο Κανονισμό, θωρακίζουμε θεσμικά το Δημοτικό μας Πανεπιστήμιο. Για εμάς, το να ενταχθεί το Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στις δομές του Δήμου ήταν αυτονόητο.
Έτσι, εξασφαλίζουμε πλήρη διαφάνεια, την εύρυθμη λειτουργία του αλλά και τη δυνατότητα να συνεχίσει τον πολύτιμο ρόλο του στην πνευματική ζωή της πόλης μας. Το Πανεπιστήμιο μας θα λειτουργεί πλέον με καθαρούς κανόνες, με σεβασμό προς τους καθηγητές και τους σπουδαστές, με ανεξαρτησία και με την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη από τον Δήμο».
Τι αλλάζει
Οι βασικές αλλαγές του νέου Κανονισμού σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή:
- Για την εκπλήρωση των σκοπών του Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Αγίας Παρασκευή δημιουργείται Σώμα Διδασκόντων κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Δήμο, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι:
(α) Ακαδημαϊκοί Καθηγητές ή
(β) Κάτοχοι τουλάχιστον διδακτορικού διπλώματος ή ερευνητές στο πεδίο που θα επιλέξουν να διδάξουν.
- Το Σώμα των Διδασκόντων ορίζει, κατόπιν εκλογής, Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από 7 και όχι 5 μέλη, όπως αρχικά προβλεπόταν στο σχέδιο, και πλέον προστίθενται ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και εκπρόσωπος φοιτητών.
- Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει εκ των μελών της τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι Διευθυντής Σπουδών του ΔΑΠΑΠ, τον Αντιπρόεδρο ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο στα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και τον Γραμματέα.
- Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, θα είναι τριετής και θα έχει την ευθύνη για οτιδήποτε αφορά στην εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
- Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής δημιουργείται από τα μέλη της, τριμελής επιστημονική ομάδα υπό τον Πρόεδρο η οποία εισηγείται τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών (διδάσκοντες και θεματικές ενότητες που θα καλύπτουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και των τεχνών). Στις συνεδριάσεις της τριμελούς επιτροπής δύναται να παρίσταται και ο/η εκπρόσωπος των σπουδαστών με διατύπωση γνώμης και προτάσεων.
- Η διαδικασία συμμετοχής των Σπουδαστών στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο προβλέπεται στο άρθρο 6 να γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα- μητρώο σπουδαστών μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στηρίζεται στην ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση των μαθημάτων, χωρίς την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων και αγοράς βιβλίων ή σημειώσεων και χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης στους σπουδαστές στη λήξη κάθε ακαδημαικού έτους.
- Το Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αγίας Παρασκευής θα έχει την οικονομική στήριξη από τον Δήμο καθώς και την Γραμματειακή υποστήριξη σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή.
- Τόσο τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής όσο και οι διδάσκοντες και οι σπουδαστές του ΔΑΠΑΠ δεν θα αμείβονται για τις διαλέξεις τους και ότι ο Δήμος δύναται να καλύπτει τα έξοδα των διδασκόντων (οδοιπορικά και διαμονή) εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.
