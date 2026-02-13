newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
13.02.2026 | 14:38
Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων
Νέο κτίριο χειρουργείων στο ΚΑΤ με δωρεά του Ιδρύματος Κανελλοπούλου
Ελλάδα 13 Φεβρουαρίου 2026, 17:47

Νέο κτίριο χειρουργείων στο ΚΑΤ με δωρεά του Ιδρύματος Κανελλοπούλου

Σύσκεψη για τη δωρεά στο Μέγαρο Μαξίμου για κύρωση της δωρεάς και ιεράρχηση των έργων

Νέο κτίριο για τη στέγαση των χειρουργείων του ΚΑΤ, πρόκειται να δημιουργηθεί με δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την επέκταση και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του ΚΑΤ.

Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει κύρωσης της σχετικής σύμβασης δωρεάς από τη Βουλή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε η ιεράρχηση των έργων, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις και να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση στην λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο εφημερεύει καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο ΚΑΤ κάθε χρόνο εκτελούνται περίπου 16.000 επεμβάσεις, εκ των οποίων το 40% είναι έκτακτες, και νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 25.000 ασθενείς, καθιστώντας το νοσοκομείο το σημαντικότερο κέντρο τραύματος και ορθοπεδικής στα Βαλκάνια.

Με τη δωρεά θα γίνει επίσης ανακαίνιση ιατρικών μονάδων του ΚΑΤ και αντικατάσταση κλινών του νοσοκομείου

Η δεύτερη μεγαλύτερη ΜΕΘ του ΕΣΥ είναι η μονάδα εντατικής του ΚΑΤ

Οι νέες εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν με βάση τις καλύτερες προδιαγραφές για ορθοπεδικά περιστατικά, με πρόβλεψη για κατάλληλα οριοθετημένες καθαρές και ακάθαρτες ζώνες.

Με την κατασκευή νέου κτιρίου θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου και θα είναι τελικά δυνατή η αξιοποίηση των υφιστάμενων χειρουργικών αιθουσών στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, οι οποίες είναι πλέον επιβαρυμένες μετά από πολλά χρόνια χρήσης και λόγω του μεγάλου όγκου περιστατικών.

Η δωρεά θα αξιοποιηθεί επίσης για την ουσιαστική ανακαίνιση ιατρικών μονάδων του ΚΑΤ, όπως οι κλινικές γενικής χειρουργικής, νευρολογικής, νευροχειρουργικής, παθολογικής, ορθοπεδικής, θωρακοχειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής, αλλά και για την αντικατάσταση εκατοντάδων κλινών ασθενών. Στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα για την αναμόρφωση του κήπου του νοσοκομείου.

H δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, που είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, έρχεται σε συνέχεια των αναβαθμίσεων που έχουν γίνει στο ΚΑΤ την τελευταία εξαετία, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της ΜΕΘ, που με 51 κλίνες αποτελεί τη δεύτερη σε δυναμικότητα ΜΕΘ του ΕΣΥ, ο εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, που κάθε χρόνο υποδέχεται κατά μέσο όρο 89.000 άτομα, η εγκατάσταση του συστήματος ιχνηλάτησης των ασθενών που φτάνουν στα ΤΕΠ και η πλήρης ανακαίνιση του κέντρου αποκατάστασης.

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά για το ΚΑΤ, το μεγαλύτερο νοσοκομείο τραύματος και ορθοπεδικής στα Βαλκάνια, καθώς το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει πάρει επί της αρχής μια πολύ σημαντική απόφαση: να στηρίξει οικονομικά τον πλήρη εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου με σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ενός καινούργιου κτηρίου που θα στεγάσει τα υπερσύγχρονα χειρουργεία τα οποία έχουν ανάγκη τα σύνθετα ορθοπεδικά περιστατικά, αλλά και η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου», δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνάντησης.

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ -η κυβέρνηση το έχει βάλει ως προτεραιότητα- θεωρούμε και εμείς ότι είναι χαρά και τιμή να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νέλλος Κανελλόπουλος.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος από πλευράς Ιδρύματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νέλλος Κανελλόπουλος, η Ταμίας Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου και ο Σύμβουλος του Ιδρύματος Αλέξης Κομνηνός.

Από την πλευρά της κυβέρνησης μετείχαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής και ο Διοικητής του ΚΑΤ Ιωάννης Ηλιόπουλος.

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
Τι ισχυρίζονται 13.02.26

Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο

Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο μέχρι που ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» συνομιλίες με κωδικοποιημένες ονομασίες για ναρκωτικά - «άσπρο», «φου», «κόκκινο κρέας» - και έθεσε τα μέλη υπό στενή παρακολούθηση

Σύνταξη
«Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει ζωή»: Στην Αθήνα οι αγρότες – Σε εξέλιξη η πορεία προς το Σύνταγμα
Ξεσηκωμός 13.02.26 Upd: 17:47

«Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει ζωή»: Στην Αθήνα οι αγρότες - Σε εξέλιξη η πορεία προς το Σύνταγμα

Οι αγρότες συνεχίζουν με συλλαλητήριο στο Σύνταγμα μετά τις 55 ημέρες στα μπλόκα και αφού τα αιτήματά τους παραμένουν ανικανοποίητα - Ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν από τις Αφίδνες

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
«Αίμα στα καθίσματα,δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα,δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 13.02.26

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ

Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)

Σύνταξη
Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
Κόσμος 13.02.26

Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ

Σύνταξη
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
