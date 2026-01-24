Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών

Επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατηγορώντας τον ότι «συνεχίζει απτόητος το αντικοινωνικό έργο της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών».

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία επιβεβαίωσε ανερυθρίαστα ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύντομα θα θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή η ‘συνεργασία’ του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ικανοποιώντας έτσι άλλο ένα πάγιο αίτημα της σχετικής βιομηχανίας», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος, «πρόκειται να υλοποιηθεί σχέδιο-διακαής πόθος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο θα επιτρέψει τον ‘αποικισμό’ του ΕΣΥ από τους ιδιώτες της ασφάλισης υγείας, παραχωρώντας τους τα υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά ‘φιλέτα’ του δημόσιου συστήματος, ούτως ώστε αυτοί να εξασφαλίζουν στους έχοντες και κατέχοντες πελάτες τους την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και φροντίδα, την οποία ως γνωστόν μόνο το ΕΣΥ μπορεί να παρέχει».

Για να υπογραμμίσει: «Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος έχει παραδεχθεί στη Βουλή ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και της μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ;», προσθέτοντας ότι «προς αυτή την καταστροφική κατεύθυνση κινείται και το φερόμενο σχέδιο, καθώς η βασική του διαλυτική συνέπεια θα είναι ο καθημαγμός του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ΕΣΥ και η πρόταξη των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων της ‘ελεύθερης’ αγοράς και η υποτίμηση του αγαθού της υγείας σε απλώς ατομικό».

«Η υγεία εκπίπτει σε προνόμιο και το ΕΣΥ σαλαμοποιείται»

«Οι ασθενείς μετατρέπονται σε καταναλωτές, η υγεία εκπίπτει σε προνόμιο και το ΕΣΥ σαλαμοποιείται αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών του. Αν αυτό δεν είναι περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, τότε ποιο είναι;», αναρωτήθηκε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλλησε, τόνισε πως «το βέβαιο είναι ότι οι πολιτικές που με τόσο ζήλο και σύστημα υλοποιεί ο κ. Γεωργιάδης και όλη η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, διευρύνουν μεθοδικά τις διαρκώς επιδεινούμενες ανισότητες στην υγεία, δημιουργώντας διαρκώς άμεσα ή έμμεσα προσκόμματα στην ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, σε μια περίοδο που τα ελληνικά νοικοκυριά και οι κάτοικοι της χώρας ταλανίζονται από την ακρίβεια και τη φτωχοποίηση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί την υπαναχώρηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας από τέτοιες καταστροφικές για το κοινωνικό σύνολο πολιτικές ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ. Το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται εκ θεμελίων ενίσχυση για να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότησή του και όχι νεοφιλελεύθερη πρόκριση αποτυχημένων πρακτικών τύπου new public management», ανέφερε καταληκτικά ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.