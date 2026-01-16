Η πρόσφατη επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η προσπάθεια προβολής μιας εξιδανικευμένης εικόνας του ιδρύματος ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τα καταγεγραμμένα προβλήματα υποστελέχωσης.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η επιλογή του Υπουργού να αναδείξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον διάλογο με ασθενή, η οποία δήλωσε: «Εγώ βλέπω ένα νοσοκομείο στολίδι, είμαι ευχαριστημένη. Μη δίνετε σημασία σε κανέναν».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πατρίς», η κίνηση αυτή του Υπουργού ερμηνεύθηκε από μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης ως μια απόπειρα αποπροσανατολισμού από τις δομικές ελλείψεις του ΕΣΥ.

Πολίτες και υγειονομικοί φορείς σχολίασαν δηκτικά ότι η επίκληση μεμονωμένων μαρτυριών «δεν μπορεί να συγκαλύψει την πραγματικότητα των κλειστών χειρουργείων και των πολύμηνων αναμονών», υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση της υγείας δεν ασκείται μέσω ψηφιακών αναρτήσεων.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

Παρά την επιμονή του Υπουργού ότι «το ΕΣΥ αλλάζει», οι αντιδράσεις των πολιτών στα σχετικά βίντεο ήταν ιδιαίτερα οξείες, με πολλούς να κατηγορούν την ηγεσία για «επικοινωνιακά τεχνάσματα που προσβάλλουν τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται καθημερινά».

«Μιζέρια είναι να πηγαίνεις για χημειοθεραπεία και να περιμένεις 4 ώρες και από τον κόσμο να μην υπάρχει καρέκλα να κάτσεις…»

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο επεσήμαναν ότι η εικόνα του «νοσοκομείου-στολίδι» που επιχείρησε να φιλοτεχνήσει ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε πάλι για… μίζερους που καταγγέλλουν αδίκως την πολιτική του, απέχει σημαντικά από τις συνθήκες εργασίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καταλήγοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν εκτονώνεται με την προβολή ευνοϊκών σχολίων σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Μερικά από τα σχόλια των πολιτών:

-«Μιζέρια είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να πηγαίνεις στο Νοσοκομείο Χανίων και να σε βάζουν σε ένα κοντέινερ (!!!) έξω από το Παιδιατρικό στην αυλή, το οποίο χρησιμοποιείται για θάλαμος βραχείας νοσηλείας – αναμονής για παιδιά και βρέφη… Αυτό είναι μιζέρια… Κανονίστε λοιπόν να τα ξηλώσετε και να φτιάξετε κανονικούς θαλάμους εντός νοσοκομείου… Είναι η -δεν θυμάμαι ποια- φορά που σας το επισημαίνω, αλλά μάλλον τα αυτιά σας είναι υπερήφανα και δεν το ακούτε…».

-«Πριν 3 χρόνια, η κόρη μου έπαθε ατύχημα και ψάχναμε ραντεβού για αξονική γόνατος σε δημόσιο νοσοκομείο. Ακόμα περιμένουμε να μας ειδοποιήσουν.

Εμείς, τελικά, αναγκαστικά, την κάναμε ιδιωτικά.

Τα χρήματα, θα μας τα επιστρέψετε;

Για να μην μιλήσω, ως καρκινοπαθής, που ποτέ δεν έχω εξυπηρετηθεί σε δημόσιο νοσοκομείο, για τον 6μηνο μετεγχειρητικό μου έλεγχο και αναγκάζομαι να πληρώνω μονίμως συμμετοχές στα ιδιωτικά εργαστήρια.

Είναι τυχαίο που οι ιδιωτικές δομές αυξάνονται και πληθύνονται με ταχύτατο ρυθμό κι επί της θητείας σας ξεφυτρώνουν σε κάθε γειτονιά, σαν τα μανιτάρια;

Τι ανάγκες εξυπηρετούν, αν όντως λειτουργεί σωστά το ΕΣΥ;».

-«Πολλά συγχαρητήρια κ. υπουργέ. Όλοι μας βλέπουμε κάθε μέρα την τεράστια πρόοδο στο σύστημα υγείας μας. Έχω ζήσει 3 χρόνια στην Ισπανία και πήγα αρκετές φορές εγώ και η οικογένειά μου στα νοσοκομεία εκεί. Είμαστε μακράν καλύτεροι. Είμαστε μπροστά και πρέπει να νιώθουμε όλοι υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας».

-«To EKAB δε λειτουργεί σωστά. Είχα καλέσει για τον πατέρα μου και έκανε δύο ώρες για να έρθει».

-«Εγώ πάντως προσπαθώ από τον Νοέμβριο να βρω άκρη για να κλείσω ραντεβού με τον μαστολόγο μου στον Άγιο Σάββα, μιας και είμαι καρκινοπαθής εδώ και χρόνια. Δυστυχώς με τη νέα εφαρμογή και το νέο σύστημα δεν έχω καταφέρει ακόμα τίποτα».

-«Μιζέρια είναι να πηγαίνεις για χημειοθεραπεία και να περιμένεις 4 ώρες και από τον κόσμο να μην υπάρχει καρέκλα να κάτσεις…».

-«Έχω ενθουσιαστεί! Μπήκα στο my health app, να κλείσω ραντεβού με γναθοχειρουργό. Έκλεισα ραντεβού για 2 εβδομάδες μετά στο Ιπποκράτειο. Με εξυπηρέτησαν άμεσα -χωρίς πλάκα δεν έχω να προσάψω τίποτα αρνητικό στο προσωπικό- και αφού ο γιατρός είδε τις εξετάσεις μου και με εξέτασε, μου έκλεισε νέο ραντεβού, ώστε να κάνουμε την επέμβαση που χρειάζεται – σε μόλις 2 μήνες. Να μη μένουμε στα αρνητικά, να βλέπουμε και τα θετικά.

Ευχαριστώ Άδωνι».

-«Τυχαία λοιπόν μπήκα και εγώ που λέτε να κλείσω λέει ραντεβού σε οφθαλμίατρο, τακτικό ιατρείο. Έτσι για την πλάκα μου…. Στο ΙΚΑ Εσταυρωμένου (Ηρακλείου Κρήτης) δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Κοιτάζω στα νοσοκομεία και μου βγάζει πιθανή ημερομηνία 22 Απριλίου, αλλά να επικοινωνήσω με το νοσοκομείο.

Με το ΠΑΓΝΗ δεν μου βγάζει… Αν μπω στην ιστοσελίδα του ΠΑΓΝΗ βρίσκω απογευματινό ραντεβού με οφθαλμίατρο επί πληρωμή, το λιγότερο 40-45€,

Μπράβο, κύριε υπουργέ…».

-«Η αλήθεια να λέγεται… όλα λειτουργούν ρολόι, όπως τα λέτε… Φαντάζομαι είστε ενημερωμένος ότι στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, στο Τμήμα για Ανήλικα Παιδιά Ψυχιατρικής, είναι ένας και μοναδικός παιδοψυχίατρος που βγάζει τη δουλειά για όλους τους κοντινούς νομούς, καθώς στο Νοσοκομείο Καλαμάτας που είχατε έρθει και σχετικά πρόσφατα, και λειτουργούσαν κι εκεί όλα ρολόι, δεν υπάρχει κανένας παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα πόσες οικογένειες με παιδιά με αυτισμό ή άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, να αναγκάζονται είτε έχουν είτε όχι, ενώ πληρώνουν για τη δημόσια υγεία να πηγαίνουν σε ιδιώτες ή σε άλλες πόλεις για να παρέχουν στα παιδιά τους τα αυτονόητα!

Αλλά έτσι είναι κύριε υπουργέ όταν δεν έχεις το πρόβλημα σπίτι σου, όλα ρολόι λειτουργούν. Όσο για το αν γίνεται σωστή δουλειά, αφήστε τους άλλους να το κρίνουν και μην το προβάλετε από μόνος σας.

Είναι πιο έντιμο…».

-«Τώρα εγώ γιατί δεν βρίσκω ενδοκρινολόγο για μια απλή εξέταση… και πρέπει να δώσω 150 ευρώ να πάω ιδιωτικά … Τι δεν κάνω σωστά; Από ότι γνωρίζω, ο εργοδότης μου πληρώνει κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές».

-«Ποιον ακριβώς νομίζετε ότι κοροϊδεύετε; Δεν βρίσκουμε ραντεβού ποτέ και αν βρούμε είναι μετά από έξι μήνες τουλάχιστον. Μπήκα τώρα στην εφαρμογή και εννοείται ότι δεν βρήκα. Τέσσερα χρόνια τώρα, όλες τις εξετάσεις μου για επανέλεγχο από καρκίνο του μαστού τις κάνω σε διαγνωστικά κέντρα και πληρώνω 150-180 συμμετοχή για όλες. Ενώ μου κάνετε κρατήσεις για δημόσια υγεία 200 ευρώ το μήνα.

Είστε άξεστοι και τα νοσοκομεία του Ηρακλείου είναι φτωχά σε προσωπικό, με εξαντλητικά ωράρια. Συνεχίστε να πουλάτε παραμύθι, μόνο αυτό ξέρετε να κάνετε ούτως ή άλλως… Επίσης, έτσι για την ιστορία, η κοπέλα που μιλάει στο βίντεο αναφέρει για αιματολογικές εξετάσεις, τις όποιες ούτως ή άλλως βρίσκεις ανά πάσα ώρα και στιγμή στις υπόλοιπες ειδικότητες; Π.χ. ογκολόγο; Αξονικές;

Πραγματικά υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας, που θεωρείτε ότι είναι μηδενική…».

-«Κι εγώ “κατενθουσιασμένη” που μετά από τέσσερα χρόνια αναμονής σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με βγάλανε από τη λίστα και στην τελευταία επίσκεψη για να δω πού βρίσκομαι, ο γιατρός ούτε λίγο ούτε πολύ μου πρότεινε να με χειρουργήσει εξωτερικά σε κλινική, γιατί λέει αφού βγήκα, δεν θα με ξαναβάλουν.

Δηλαδή χατιρικά, με ένα τριάρι χιλιάδες ευρώ».

-«Η βελτίωση των εγκαταστάσεων των νοσοκομείων είναι δεδομένη. Πάντως τα βραχιολάκια δεν κάνουν τη διαφορά, όταν ο όγκος των ασθενών είναι τεράστιος στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στο Παθολογικό Τμήμα. Όσοι έχουμε θέματα υγείας, φροντίσαμε να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση».

-«Τον πατέρα μου, που τον έχουν κάνει “μπαλάκι” από Θριάσειο σε Αττικόν και από Αττικόν τον στέλνουν σπίτι του και πρέπει άμεσα να βρούμε γιατρό να τον χειρουργήσει. Αλλά χωρίς λεφτά στον γιατρό σίγουρα δεν γίνεται τίποτα.

Χρήζει άμεσου χειρουργείου, έχει σοβαρή θρόμβωση και όγκο στο νεφρό!

Βοηθήστε μας!!!».

-«Μια κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο, την είδαν άμεσα οι γιατροί και έκανε εξετάσεις.

Και αυτό παρουσιάστηκε ως… επιτυχία.

Συγγνώμη, αλλά όχι.

Αυτό δεν είναι επίτευγμα, δεν είναι λόγος για συγχαρητήρια και σίγουρα δεν είναι διαφήμιση.

Είναι το απολύτως αυτονόητο.

Η άμεση και σωστή περίθαλψη δεν είναι χάρη του κράτους, ούτε προσωπική επιτυχία κανενός υπουργού.

Είναι υποχρέωση και δικαίωμα όλων μας.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι λειτούργησε το σύστημα μια φορά.

Είναι ότι έχουμε φτάσει να εκπλησσόμαστε όταν λειτουργεί.

Ο πήχης έχει πέσει τόσο χαμηλά, που το νορμάλ βαφτίζεται “επιτυχία”.

Ήμαρτον».

-«Η μοναδική, που εξυπηρετήθηκε τόσο γρήγορα…».