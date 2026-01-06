Ένας εκ των μεγαλύτερων θαυμαστών της «Ομάδας Αλήθειας» γίνεται κομιστής αναλήθειας… Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκστασιασμένος από στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρου, δεν διστάζει να κάνει χρήση fake βίντεο για να περάσει το μήνυμά του αλλά όταν «πέφτουν οι μάσκες» και αποκαλύπτεται η αλήθεια μέσω πιστοποιημένων πηγών δεν έχει την ευθιξία να κατεβάσει την ανάρτηση κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του υπουργού… παραπληροφόρησης.

«Το βίντεο που μοιράστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ως πλάνα που δείχνουν πανηγυρισμούς στην Βενεζουέλα το 2026 για την απαγωγή Μαδούρο αποτελεί παραπληροφόρηση. Το βίντεο δείχνει πλάνα από πορείες υποστηρικτών της αντιπολίτευσης κατά του Μαδούρο, αλλά βγήκε το 2024 και στον Παναμά, όχι στην Βενεζουέλα»

Η ανάρτηση του υπουργού στο «X» που σχολιάζει δήθεν εικόνες «πανηγυρισμών» στη Βενεζουέλα μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο βασίστηκε σε βίντεο που τελικά δεν προέρχεται ούτε από τη χώρα ούτε από το συγκεκριμένο γεγονός.

Αριστερή… χούντα

Μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι λέξεις παραμένει «καρφιτσωμένη» στο προφίλ του συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές αλλά και εκατοντάδες σχόλια μεταξύ των οποίων και πολλά που του επισημαίνουν πως πρόκειται για fake βίντεο.

«Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή (…)» ξεκινά το σχόλιο του «γαλάζιου» αντιπροέδρου και καταλήγει μέσα σε ένα αντιαριστερό μένος: «Aς αφήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του μετά από τόσα χρόνια αριστερής Χούντας και να του ευχηθούμε να έχει ένα σπουδαίο, λαμπρό Δημοκρατικό μέλλον!»

Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και του τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία. Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της… pic.twitter.com/mfpAVA7EAa — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 4, 2026

Έπεσαν οι… μάσκες

Το βίντεο, όμως, όπως αποδείχθηκε τόσο από την πλατφόρμα Factreview όσο και από τα ελληνικά Hoaxes, είναι ψεύτικο και δεν έχει καμία σχέση με πανηγύρια του λαού της Βενεζουέλας. Για την ακρίβεια πρόκειται για βίντεο από τον Σεπτέμβριο του 2024 το οποίο είναι τραβηγμένο στον Παναμά και απεικονίζει υποστηρικτές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Το βίντεο παραμένει εκεί ως απόδειξη της σωτηρίας παρέμβασης των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αποκάλυψη της αλήθειας.