Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
Παρασκήνιο 06 Ιανουαρίου 2026 | 22:22

Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Ένας εκ των μεγαλύτερων θαυμαστών της «Ομάδας Αλήθειας» γίνεται κομιστής αναλήθειας… Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκστασιασμένος από στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρου, δεν διστάζει να κάνει χρήση  fake βίντεο για να περάσει το μήνυμά του αλλά όταν «πέφτουν οι μάσκες» και αποκαλύπτεται η αλήθεια μέσω πιστοποιημένων πηγών δεν έχει την ευθιξία να κατεβάσει την ανάρτηση κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του υπουργού… παραπληροφόρησης.

«Το βίντεο που μοιράστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ως πλάνα που δείχνουν πανηγυρισμούς στην Βενεζουέλα το 2026 για την απαγωγή Μαδούρο αποτελεί παραπληροφόρηση. Το βίντεο δείχνει πλάνα από πορείες υποστηρικτών της αντιπολίτευσης κατά του Μαδούρο, αλλά βγήκε το 2024 και στον Παναμά, όχι στην Βενεζουέλα»

Η ανάρτηση του υπουργού στο «X» που σχολιάζει δήθεν εικόνες «πανηγυρισμών» στη Βενεζουέλα μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο βασίστηκε σε βίντεο που τελικά δεν προέρχεται ούτε από τη χώρα ούτε από το συγκεκριμένο γεγονός.

Αριστερή… χούντα

Μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι λέξεις παραμένει «καρφιτσωμένη» στο προφίλ του συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές αλλά και εκατοντάδες σχόλια μεταξύ των οποίων και πολλά που του επισημαίνουν πως πρόκειται για fake βίντεο.

«Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή (…)» ξεκινά το σχόλιο του «γαλάζιου» αντιπροέδρου και καταλήγει μέσα σε ένα αντιαριστερό μένος: «Aς αφήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του μετά από τόσα χρόνια αριστερής Χούντας και να του ευχηθούμε να έχει ένα σπουδαίο, λαμπρό Δημοκρατικό μέλλον!»

Έπεσαν οι… μάσκες

Το βίντεο, όμως, όπως αποδείχθηκε τόσο από την πλατφόρμα Factreview όσο και από τα ελληνικά Hoaxes, είναι ψεύτικο και δεν έχει καμία σχέση με πανηγύρια του λαού της Βενεζουέλας. Για την ακρίβεια πρόκειται για βίντεο από τον Σεπτέμβριο του 2024 το οποίο είναι τραβηγμένο στον Παναμά και απεικονίζει υποστηρικτές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Το βίντεο παραμένει εκεί ως απόδειξη της σωτηρίας παρέμβασης των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αποκάλυψη της αλήθειας.

World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση
Η απάντηση 30.12.25

Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση

Η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας με το περιπαικτικό σχόλιο «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά» και τα γνωστά «κόψε, ράψε» στα βίντεο της. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει με το εξίσου περιπαικτικό «καλά πήγε αυτό» και μια… αφιέρωση.

Σύνταξη
Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια
Παρασκήνιο 28.12.25

Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Ποια κίνηση του πρωθυπουργού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη εσωκομματική διαμάχη. Τα σενάρια με πρωταγωνιστές Μητσοτάκη - Δένδια δείχνουν το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων
Παρασκήνιο 17.12.25

Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων

Στο μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυρ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και πέρυσι μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06.01.26

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε
Ελλάδα 06.01.26

Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε

Όπως υπογραμμίζουν έμπειροι αεροναυπηγοί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής, αν είχε αντιμετωπιστεί σωστά θα μπορούσε να είχε λυθεί σε λιγότερο από μια ώρα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

