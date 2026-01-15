newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Μαζέψτε τον άσχετο και ακροδεξιό αντιπρόεδρο της ΝΔ – Χαρακτήρισε «αηδία και φασισμό» τα μπλόκα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Μαζέψτε τον άσχετο και ακροδεξιό αντιπρόεδρο της ΝΔ – Χαρακτήρισε «αηδία και φασισμό» τα μπλόκα των αγροτών

«Θράσος και τοξικότητα» όσα είπε Άδωνις Γεωργιάδης για τους αγρότες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Μαζέψτε τον άσχετο και ακροδεξιό αντιπρόεδρο της ΝΔ», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα υβριστικά είπε ο υπουργός Υγείας για τους αγρότες και τα μπλόκα.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως «έχει το θράσος ο Άδωνις Γεωργιάδης να αποκαλεί φασιστικά τα μπλόκα, ενώ την ίδια ώρα θέλει να κοπούν οι ενισχύσεις (όχι επιδοτήσεις, όπως λέει) στους αγρότες».

«Ντροπή και αίσχος. Πέρα από τοξικός και απαράδεκτος είναι και επικίνδυνα άσχετος. Σε ποια χώρα του κόσμου δεν δίνονται ενισχύσεις;», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση πως «όσο κι αν γαβγίζουν τα μαντρόσκυλα του κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες έχουν τη στήριξη της κοινωνίας».

Γεωργιάδης: Τα μπλόκα είναι μεγάλη αηδία, φασισμός

«Αηδία» και «φασισμό» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα αγροτικά μπλόκα, ενώ υποστήριξε πως η ΝΔ είναι «το κόμμα των αγροτών».

«Πόσο πιο σκληρό είναι αυτό που είχα πει από το να έχει πληρώσει ένας Έλληνας πολίτης φόρους για τους δρόμους και έχει μια επείγουσα δουλειά και στον δρόμο σταματάει και του ζητάνε χαρτί γιατρού για να περάσει; Δεν είναι φασισμός; Είναι δικαίωμα των πολιτών η παρανομία;», σχολίασε.

Για να προσθέσει πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί και αυτοί που υποπίπτουν στο αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών πρέπει να υφίστανται τις συνέπειες του νόμου».

Μιλώντας στο OPEN, o υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε, όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν έχουν κατασταλεί τα αγροτικά μπλόκα, πως αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση επιδεικνύει «δημοκρατικότητα» και «υπομονή».

Στη συνέχεια, ισχυρίσθηκε, ωστόσο, πως «η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των αγροτών, αγαπάμε τους αγρότες», είπε, εξηγώντας πως αποδίδει τη συνεχιζόμενη αντίδραση στα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα σε «μειοψηφίες» μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων.

