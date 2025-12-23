Επεισόδιο στο Αμύνταιο με αγρότες και αστυνομία κατά τα εγκαίνια του ΚΥ από τον Γεωργιάδη

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου είχε μεταβεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει Κέντρο Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου καλούσε σε κινητοποιήση όλους τους αγρότες – κτηνοτρόφους από το μπλόκο κόμβου Φιλώτα στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Υπουργού.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά την άφιξη του κ. Γεωργιάδη και λόγω των ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας που είχε αναπτυχθεί στο σημείο, επικράτησαν σκηνές έντασης με τους συγκεντρωμένους αγρότες.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του υπουργού Υγείας σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα: «Τα μπλόκα να σταματήσουν, είναι απαράδεκτα. Προκαλούν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές, όπως η Φλώρινα, που αν δεν κάνουν τζίρο, καταστράφηκαν. Αν τους κόψεις 50% μείωση κρατήσεων, τους κατέστρεψαν».

Όσο για τα αιτήματά τους, είπε: «Λέει το συντονιστικό ότι αν δεν γίνει μεταρρύθμιση από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ δεν θα κατέβουν σε διάλογο. Δεν είναι δουλειά τους να πουν τι θα γίνει. Ακούω ότι διαμαρτύρονται για φαγωμένα λεφτά σε ΟΠΕΚΕΠΕ κι από την άλλη δεν θέλουν μεταρρύθμιση. Αυτά δεν κολλάνε μεταξύ τους».

Σχετικά με την κυβερνητική πολιτική, τόνισε: «Κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με μία κοινωνική ομάδα. Το πώς θα γίνει η επιδότηση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Αν δεν σου αρέσει, να την κρίνεις, αλλά δεν μπορείς να πεις κλείνω τον δρόμο αν δεν γίνει όπως το θέλω εγώ».