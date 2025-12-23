Ανοίγουν τα Μάλγαρα: Οι αγρότες δίνουν στην κυκλοφορία την Εθνική για τις γιορτές

Μετά από 22 ημέρες έντονης παρουσίας και αγώνα, οι αγρότες που διατηρούν μπλόκο στα Μάλγαρα αποφάσισαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στα πλάγια της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα δόθηκε ξανά σήμερα σε χρήση, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά τις προηγούμενες μέρες. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κλιμάκιο της Εγνατίας Οδού για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ενώ η Διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης βρέθηκε επί τόπου για τον έλεγχο της κατάστασης. Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, οι δύο λωρίδες παραδόθηκαν στην κυκλοφορία, με τα πρώτα οχήματα να διέρχονται κανονικά προς Αθήνα.

«Κάνουμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε το κοινό, αλλά τα μπλόκα δεν θα διαλυθούν»

«Από την πρώτη ημέρα έχουμε ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας (ΛΕΑ) έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ασθενοφόρα αλλά και οχήματα που για λόγους ασφαλείας ή υγείας δεν μπορούν να πάνε από παρακάμψεις. Είμαστε συντονισμένοι πανελλαδικά σε όλα τα μπλόκα ώστε να δοθεί άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας Καταλαβαίνετε ότι εφόσον τα μπλόκα δεν σπάνε δεν μπορεί να μετακινηθεί τεράστιος αριθμός τρακτέρ και να πάνε αλλού ενώ είναι δεδομένο ότι σκηνές και παραπήγματα δεν θα φύγουν γιατί είναι ανάμεσα στα τρακτέρ. Κάνουμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε το κοινό, αλλά δεν είμαι αρμόδιος για την οδική ασφάλεια.

Τα μπλόκα δεν πρόκειται να διαλυθούν, δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω περισσότερα τρακτέρ, που μόνο σε Νίκαια και Ε 65 είναι περισσότερα από 2.000».

Εγώ σέβομαι το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας αλλά κι εμείς δεν μπορούμε να διασκορπίσουμε τρακτέρ σε απόσταση 5 χιλιομέτρων και να μαζέψουμε τις σκηνές. Ίσως την Πρωτοχρονιά να είναι καλύτερα», είπε ο εκπρόσωπος των αγροτών της Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Σχετικά με τα αιτήματα, ανέφερε: «Αν είχαν ικανοποιήσει όπως λένε στην Κυβέρνηση τα 20 από τα 26 αιτήματά μας όχι μόνο θα είχαμε πάει σε διάλογο αλλά θα είχαμε λύσει και τα μπλόκα. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί το επιβατικό κοινό».

Κυκλοφοριακά μέτρα της ΕΛΑΣ

Η Τροχαία συνεχίζει να εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσω εναλλακτικών οδών, καθώς, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, «πρόκειται για κατάληψη στο οδόστρωμα». Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε ότι «δεν μας έχει ανακοινωθεί από κάποιο μπλόκο κάποια αλλαγή, οπότε συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Η ίδια τόνισε ότι η ασφαλής οδήγηση δεν αφορά μόνο την κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και την πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, ενώ επισημαίνει ότι γίνεται συνεχής εκτίμηση κινδύνου, ειδικά για το εθνικό δίκτυο. «Είναι δύσκολη η κυκλοφορία για ΙΧ από παρακαμπτήριους, γιατί είναι στενοί δρόμοι και εκεί κινούνται και βαρέα οχήματα», σημείωσε.

Μπλόκα σε βάρδιες

Στο μεταξύ παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Μέχρι και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας: «Δεν φεύγουμε»

Μια διαφορετική, συμβολική εικόνα αντικρίζουν οι οδηγοί στο 90ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ και τις σκηνές που έχουν στήσει οι αγρότες για να περνούν τις νύχτες τους, δεσπόζει ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δεν πρόκειται απλώς για εορταστικό διάκοσμο, αλλά για ένα σαφές μήνυμα. «Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Γιατί δεν πίστευε ότι εμείς θα μείνουμε εδώ. Αλλά να που θα μείνουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Καφές, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο.