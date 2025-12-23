Τεράστια είναι η ουρά των αυτοκινήτων που έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό, από την Ριτσώνα προς την Θήβα, αλλά και στους παραδρόμους της Θήβας προς την Εθνική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλη καθυστέρηση στην μετακίνησή τους εν όψει των Χριστουγέννων.

Σε πολλά σημεία που τα τρακτέρ είναι παραταγμένα στο οδόστρωμα η ΕΛ.ΑΣ. έχει κλείσει τον δρόμο πριν και μετά και κατευθύνει τους οδηγούς σε παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, μεγάλες καθυστερήσεις

Στο μεταξύ, πολλοί τηλεθεατές του MEGA τηλεφωνούν και αναφέρουν ότι στην Εθνική Λαμίας-Αθηνών, η διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα είναι ελεύθερη αλλά ο δρόμος κλείνει από την αστυνομία που τους κατευθύνει σε δρόμο 40 λεπτά από τον Παρνασσό, για την ασφάλεια τους.

Η έξοδος των εκδρομέων ξεκινάει με «μπλόκα» της ΕΛ.ΑΣ. που επιμένει στην απόφασή της να μην επιτρέπει τη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, με τους αγρότες να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί σκόπιμα να αυξήσει την ταλαιπωρία των οδηγών προκειμένου να στραφούν εναντίον των κινητοποιήσεων τους.

Στη Νίκαια και τα Μάλγαρα

Στη Νίκαια, που είναι το μεγαλύτερο μπλόκο πανελλαδικά, η διαδρομή που θα πρέπει να γίνει σε μία λωρίδα στην Εθνική είναι 3 χλμ., επισημαίνουν.

Στο μπλόκο στα Μάλγαρα οι αγρότες αποφάσισαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στα πλάγια της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα δόθηκε ξανά σε χρήση, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά τις προηγούμενες μέρες. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κλιμάκιο της Εγνατίας Οδού για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ενώ η Διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης βρέθηκε επί τόπου για τον έλεγχο της κατάστασης. Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, οι δύο λωρίδες παραδόθηκαν στην κυκλοφορία, με τα πρώτα οχήματα να διέρχονται κανονικά προς Αθήνα.