Οργισμένες ήταν οι αντιδράσεις των υγειονομικών κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη Χίο όπου βρίσκεται από την Τρίτη. «Πηγαίντε να δείτε μέσα τι αφήσατε. Εργαστήκαμε και μας διαλύσατε», τού φώναξε μια νοσηλεύτρια που συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, το οποίο επισκέφθηκε ο υπουργός.

«Μόνο η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού και το φιλότιμο κρατά το νοσοκομείο ζωντανό» λέει ο ΣΕΣΝΟΧ

Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι «σαν νοσηλευτές δεν μας δώσατε τίποτα», για να μη λάβει ωστόσο καμία απάντηση από τον υπουργό.

Κεντρικό αίτημα της συγκέντρωσης ήταν η αναβάθμιση των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας που τα τελευταία χρόνια δέχονται καθημερινά πλήγματα, με πλέον χαρακτηριστική την υποστελέχωση των δημόσιων δομών.

«Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» και «Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» ήταν τα συνθήματα που φώναζαν μαζικά οι διαδηλωτές προς τον Άδωνι Γεωργιάδη ενώ ακούστηκαν και γιουχαΐσματα.

Ο υπουργός από την πλευρά του υπεραμύνθηκε του έργου στο υπουργείο, ισχυριζόμενος ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν σαφή βελτίωση στη στελέχωση και στη λειτουργική απόδοση του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που ανακοίνωσε, το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με το 2019. Οι ιατροί αυξήθηκαν από 67 το 2019 σε 92 το 2025, οι νοσηλευτές από 161 σε 186, ενώ το λοιπό ιατρικό προσωπικό ανέρχεται πλέον σε 60 άτομα, έναντι 48 το 2019. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση στο διοικητικό προσωπικό, από 106 σε 80 εργαζόμενους, γεγονός που – όπως σημειώθηκε – αξιολογείται στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας του οργανισμού.

Εν τω μεταξύ, ο Σύλλογος των Εργαζομένων στο Σκυλίτσειο (ΣΕΣΝΟΧ) απάντησε με ανακοίνωσή του στο άρθρο-παρέμβαση Μηταράκη την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή τις κινητοποιήσεις στην Υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι «η Χίος αλλάζει σελίδα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Από το 2019 έως σήμερα, η πρόοδος είναι μετρήσιμη και ουσιαστική. Γεγονός που αποδείχθηκε περίτρανα και κατά την περίοδο της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού».

Ανακοίνωση-απάντηση του ΣΕΣΝΟΧ στον Νότη Μηταράκη

«Για άλλη μια φορά ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μηταράκης, που το σημαντικό του έργο εξαντλήθηκε στο να φέρει τα ΜΑΤ στο νησί μας να σπάνε αυτοκίνητα και να δέρνουν πολίτες, μας απέδειξε ότι βρίσκεται μέσα στο γαλάζιο του συννεφάκι αποκομμένος από την κοινωνία και την καθημερινότητα που βιώνουμε.

»Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό του. Ας τον προσγειώσουμε λοιπόν στην πραγματικότητα. Γιατί τα πραγματικά νούμερα είναι αμείλικτα και αναμφισβήτητα:

• Νοσηλευτές & Μαίες & Επισκέπτριες Υγείας& Τραυματιοφορείς (ενεργοί) σύνολο: υπηρετούν 151 κάλυψη 60%. Μιλάει για επιπλέον 38 νοσηλευτές. Τεχνηέντως όμως αποκρύπτει ότι από αυτούς, οι 20 υπηρετούσαν ήδη με διάφορες συμβάσεις στο νοσοκομείο. Ακόμα ξεχνάει να αναφέρει ότι τουλάχιστον 20 έχουν αποχωρήσει με σύνταξη ή με μετακίνηση σε άλλες θέσεις ή με παραιτήσεις, μη αντέχοντας τις άθλιες συνθήκες εργασίας και τους μισθούς πείνας.

• Εργαστηριακός τομέας: 39 οργανικές, υπηρετούν 19, κάλυψη 48%.

• Γιατροί στο ΤΕΠ: (4 ) μόνιμοι το 2019, (1) μόνιμος το 2025.

• Στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας το 2018 , στις 4 οργανικές ιατρικές θέσεις υπηρετούσαν 4 μόνιμοι και 2 επικουρικοί ιατροί ακτινολόγοι, ενώ τις 19 οργανικές θέσεις ακτινοχειριστών κάλυπταν 12 συνάδελφοι με την αντίστοιχη ειδικότητα. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 8.144 αξονικές τομογραφίες, 726 μαστογραφίες, 1.273 μαγνητικές τομογραφίες και 18.888 υπερήχους.

»Σήμερα έχουν απομείνει μόλις μία γιατρός και 8 ακτινοχειριστές που παλεύουν καθημερινά από το ένα πόστο στο άλλο. Επίσης φαίνεται να ξεχνάει ότι όσοι έχουν ανάγκη σύνθετων απεικονιστικών εξετάσεων μαγνητικές αξονικές μαστογραφίας υπερήχους κλπ. βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οδηγώντας σε αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας.

»Προφανώς ο κ. Mηταράκης μέσα στον πανικό του υπολογίζει και ως υπαλλήλους του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους στη καθαριότητα που πληρώνονται από εργολάβο που πληρώνουμε εμείς. Παράλληλα έχει μπερδέψει και τις ανεπτυγμένες κλίνες του νοσοκομείου. Στην πραγματικότητα είναι 107 οι ανεπτυγμένες κλίνες. Όσο για τις κλίνες στα Container, θα τις καλύψει ο ίδιος με τους παρατρεχάμενους του; Μια και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί προφανώς.

»Όσο για τα Ψαρά προσέλαβαν επικουρική (κι αυτό το ξέχασε) βοηθό νοσηλεύτρια και όχι ΤΕ γιατί η νοσηλεύτρια εκεί παραιτήθηκε. Όσο για τη μελέτη ανακαίνισης του κτιρίου της παλαιάς Παθολογικής που σέρνεται από το 2017 και το έργο δεν προβλέπεται να ξεκινήσει ούτε το 2026 με αυτούς τους ρυθμούς, αντί να ζητήσει συγνώμη για την απαράδεκτη καθυστέρηση συνεχίζει να κομπάζει και να ψεύδεται.

»Εμείς την απάντηση στον Μηταράκη και τον κάθε Μηταράκη την δίνουμε καθημερινά ώστε να κρατήσουμε ζωντανό το νοσοκομείο. Υπό τις παρούσες συνθήκες μόνο η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού και το φιλότιμο, κρατά το νοσοκομείο ζωντανό. Την απάντηση θα την δώσουμε όλοι οι εργαζόμενοι όπως τόσα χρόνια ξέρουμε. Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις με όραμα τη δημόσια δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στο νομό μας και στη χώρα.

»Σ’ αυτή την οικτρή πραγματικότητα, που έχει διαμορφωθεί, απαιτείται να μην σιωπήσει κανείς. Καλούμε όλους του κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς του νησιού να πάρουν θέση και να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί για να απαιτήσουμε μαζικά και αγωνιστικά: Να στελεχωθεί ΕΔΩ και ΤΩΡΑ το νοσοκομείου Χίου».