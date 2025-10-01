Δημιουργική λογιστική στις «επιτυχίες» του Άδωνι Γεωργιάδη

Αρχικά με πανηγυρική δημοσίευση στον λογαριασμό του στο X το περασμένο Σάββατο και μετά με δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προβάλλει τον ισχυρισμό ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την υγεία να μειώνεται ριζικά ως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Μάλιστα, η μείωση αυτή παρουσιάζεται να φτάνει από το 31% τον Απρίλιο σε μόλις 4,2% στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Επειδή συχνά μου ζητούν να σχολιάζω τις διάφορες δημοσκοπήσεις, μου κάνει εντύπωση ότι κανείς δεν με ρώτησε για το πιο σημαντικό εύρημα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, όσον αφορά στο Υπουργείο Υγείας. Σε όλες της εταιρίες Δημοσκοπήσεων ανεξαρτήτως αριθμών, η Υγεία ως πρόβλημα… pic.twitter.com/b3puYzWIhD — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 27, 2025

Ξεπερνώντας την προφανή ένσταση ότι η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας καλό θα ήταν να μην καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις, η ερμηνεία των στοιχείων που κομίζει ο υπουργός είναι μάλλον κάπως διασταλτική.

Αρχικά, όπως αναμενόμενα δείχνει μια προσεκτική ματιά στις ανόμοιες αυτές έρευνες, τα αποτελέσματα είναι λογικό να παρουσιάζουν ακόμα και ριζικές διακυμάνσεις, όταν κάθε έρευνα ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία, απευθύνεται σε διαφορετικά δείγματα ή ακόμα και διατυπώνει διαφορετικά τα ίδια ερωτήματα. Ακόμα και το αν η έρευνα γίνεται από το τηλέφωνο ή εκ του σύνεγγυς, αν διαβάζει ο ερευνητής τις απαντήσεις ή ο απαντών μόνος του, αν είναι αυθόρμητες απαντήσεις ή επιλογή από λίστα, όλα αυτά είναι παράγοντες που ως γνωστόν επηρεάζουν τις μετρήσεις.

Άλλωστε κάτι που συχνά επισημαίνουν και οι ίδιοι οι δημοσκόποι είναι όχι μόνο ότι χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία των δημοσκοπήσεων, αλλά και ότι είναι ανώφελο να συγκρίνεις ανόμοιες δημοσκοπήσεις μεταξύ τους – πολλώ δε μάλλον όταν σταχυολογείς δείκτες κατά βούληση, όπως φαίνεται να έχει κάνει ο κ. Γεωργιάδης.

Ενδεικτικά, αρχής γενομένης με την έρευνα της Prorata στις 10 Απριλίου 2025, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών καταγράφοντας απαντήσεις από πολλαπλή επιλογή και η υγεία καταγράφεται ως πρόβλημα για το 31%. Ενδιαφέρον έχει ότι στην άλλη δημοσκόπηση της Prorata που συμπεριέλαβε ο υπουργός, αυτή του Σεπτεμβρίου, το 10% που αναγράφεται στο διάγραμμα είναι μόνο… το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Στον γενικό πληθυσμό, η έρευνα βρίσκει ότι το πρόβλημα με την υγεία ανέρχεται στο 25%.

Αυτή η μείωση όμως, υπολογισίμη αλλά πολύ μακριά από τους ισχυρισμούς του υπουργού, μπορεί να μην είναι απόλυτης δείκτης σύγκρισης, ακόμα κι αν προέρχεται από την ίδια εταιρεία.

Η MRB για παράδειγμα, που βρίσκει στην έρευνα του Μαΐου για το OPEN -επιτρέποντας δύο επιλογές, αντί για τρεις της Prorata- ότι το 24,8% των πολιτών ιεραρχεί στα σημαντικότερα προβλήματα την Υγεία, επανέρχεται τον Ιούνιο και πάλι στο OPEN με νέα έρευνα, με διαφορετική μεθοδολογία και διαφορετικό δείγμα, στην οποία η «Υγεία/Περίθαλψη» έρχεται δεύτερη στα σημαντικότερα προβλήματα με ένα ιλιγγιώδες 47,8%. Αυτή η ένδειξη απουσιάζει από το διάγραμμα.

Η δε GPO θέτει διαφορετικά ερωτήματα στις δύο δημοσκοπήσεις: τον Ιούνιο ρωτά τους πολίτες ποιο ζήτημα θεωρούν ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το 12,7% απαντάει η υγεία, ενώ τον Σεπτέμβριο ρωτά ποιο θεωρούν το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και το 4,2% απαντάει η υγεία. Η μεγάλη διαφορά όμως με τους δείκτες στις άλλες δημοσκοπήσεις είναι ότι επιτρέπει μόνο μία απάντηση και όχι πολλαπλή επιλογή. Με αυτόν τον περιορισμό, ενδέχεται η διαφορά στα ποσοστά Ιουνίου και Σεπτεμβρίου να μην σημαίνει καν μείωση του προβληματισμού για την υγεία, αλλά αύξηση του προβληματισμού για την καλπάζουσα ακρίβεια.

Ωστόσο, πιο ξεχωριστή από όλες φαίνεται ότι είναι η μεθοδολογία της δημοσκόπησης του Political στις 11 Ιουνίου που παραθέτει ο υπουργός στο διάγραμμα. Το 10,5% στο οποίο αναφέρεται είναι συγκεκριμένα το ποσοστό απαντήσεων για την υγεία στην ερώτηση -αυτολεξεί- «έστω ότι είστε πρωθυπουργός για μια μέρα και μπορείτε να επιλύσετε άμεσα και οριστικά ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, ποιο από τα παρακάτω θα επιλέγατε ως προτεραιότητα;».

Ίσως θα ήταν καλό, λοιπόν, για τον υπουργό να μην πολυκοιτάει τις δημοσκοπήσεις αν δεν ξέρει να τις διαβάζει, αλλά τα πολλαπλά προβλήματα που επισημαίνουν συνεχώς οι πολίτες και το προσωπικό του ΕΣΥ.