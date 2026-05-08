Ετοιμάζεται οδικός χάρτης για την προστασία και διαχείριση της λίμνης Βιστωνίδας

Η πρόοδος της μελέτης για τη Λίμνη Βιστωνίδα εξετάστηκε κατά την πέμπτη συνάντηση της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επίσημη ενημέρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης λεπτομερώς τα ζητήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία εκπονείται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κυρίως αναλύθηκαν τα βασικά στοιχεία, που αποτελούν και στόχους της μελέτης, όπως ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, η αντιπλημμυρική προστασία, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η προστασία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας της Βιστωνίδας, που ήταν ενταγμένη ήδη στη συνθήκη Ramsar και στη συνέχεια στο δίκτυο Natura 2000.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τόσο οι στόχοι, το περιεχόμενο και τα προβλεπόμενα παραδοτέα της μελέτης, όσο και τα έως σήμερα ολοκληρωμένα στάδια και τις επικείμενες ενέργειες που προβλέπονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

«Όλα τα αναγκαία έργα προστασίας, αλλά και αξιοποίησης ενός οικοσυστήματος με εθνική σημασία»

«Σε περίπου ενάμιση χρόνο θα παραδώσουμε μια σπουδαία μελέτη, που θα αποτελέσει το βασικό εγχειρίδιο διαχείρισης ενός σημαντικότατου στοιχείου για τον φυσικό πλούτο της Θράκης, για τη Λίμνη Βιστωνίδα. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους παραλίμνιους Δήμους να υλοποιήσουν όλα τα αναγκαία έργα προστασίας, αλλά και αξιοποίησης ενός οικοσυστήματος με εθνική σημασία, εντός μιας προστατευόμενης περιοχής.

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων δεν έχει μόνο οικολογική διάσταση, αλλά και αναπτυξιακή. Κι αυτό, στην εποχή της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης οφείλουν να το προτεραιοποιήσουν όλοι, ώστε τα οφέλη από τα περιβαλλοντικά έργα να φτάσουν και στις τοπικές κοινωνίες.

Γι’ αυτό και φροντίζουμε Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και Φορείς να είμαστε σε συνεχή συνεργασία και να βάζουμε κάθε μέρα κι ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη του τόπου μας και στην προστασία των πολύτιμων φυσικών πόρων του.