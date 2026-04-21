newspaper
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Αυτοδιοίκηση 21 Απριλίου 2026, 14:31

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Spotlight
Επίσκεψη στην Ξάνθη και την Κομοτηνή πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, όπου είχε συναντήσεις εργασίας με αντικείμενο την από κοινού αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
Ο κ. Γαλαμάτης επισκέφθηκε την Ξάνθη και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, Στράτο Κοντό, εξέτασαν τις δυνατότητες αξιοποίησης δυο κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην παλιά πόλη της Ξάνθης, αλλά και γραφειακών χώρων στην επέκταση της πόλης.
Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, «τα κτίρια είναι αναξιοποίητα και προέκυψαν ως ακίνητη περιουσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά το τέλος του προγράμματος αποκατάστασης παλιννοστούντων, ενώ σήμερα είναι παραδομένα στη φθορά του χρόνου.
Οι κ.κ. Γαλαμάτης και Κοντός εξέτασαν τη δυνατότητα παραχώρησής τους στον τοπικό Δήμο, προκειμένου να τα ανακαινίσει και να τα αξιοποιήσει καλύπτοντας στεγαστικές ανάγκες του. Αντιστοίχως, ο Δήμος Ξάνθης εξετάζει τη δυνατότητα να παραχωρήσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης χώρους γραφείων, οι οποίοι είναι σήμερα κενοί, με στόχο να μετεγκατασταθούν εκεί χωρίς κόστος οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που σήμερα στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους.
Στην Κομοτηνή ο κ. Γαλαμάτης επισκέφθηκε τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με υπηρεσιακά στελέχη, με αντίστοιχο αντικείμενο. Πλέον το γραφείο Γραμματέα (η Κομοτηνή είναι δεύτερη διοικητική έδρα μετά τη Θεσσαλονίκη) στεγάζεται εντός του Διοικητηρίου στην Κομοτηνή, αδαπάνως (προηγουμένως επωμιζόταν το κόστος ενοικίασης χώρου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης), ενώ ο σχεδιασμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι να συγκεντρωθούν όλες οι τοπικές υπηρεσίες της σε έναν χώρο, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής, αλλά και με την Περιφέρεια».
Αξιοποίηση αχρησιμοποίητων ακινήτων
Όπως επισήμανε ο κ. Γαλαμάτης, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της αποκεντρωμένης διοίκησης, «επιμένουμε ότι το κλειδί για να έχουμε αποτελέσματα στο έργο μας είναι η συνεργασία. Ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλουμε να βαδίσουμε σε κοινούς δρόμους με τις δυο Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους 60 Δήμους και αυτό κάνουμε ήδη. Ειδικά στο στεγαστικό ζήτημα, οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε από κοινού έχουν αποτελέσματα.
Πρώτον με την αξιοποίηση αχρησιμοποίητων ακινήτων και δεύτερον με τη δημιουργία νέων hub διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε όλη την περιοχή ευθύνης μας. Πέρα από το στεγαστικό, μέσα από αυτές τις συνεργασίες επιτυγχάνουμε σημαντική εξοικονόμηση πόρων από ενοίκια, που πληρώνουμε είτε εμείς ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Είναι μια σημαντική παρέμβαση οικονομίας κλίμακος για τους δημόσιους πόρους.
Είναι επίσης μια σημαντική παρέμβαση στο επίπεδο της συγκέντρωσης των διάσπαρτων υπηρεσιών, άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, σε όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία, για να μην ταλαιπωρούνται από άσκοπες μετακινήσεις. Η συνεργασία κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και διοίκησης αποδίδει καρπούς και δημιουργεί ένα πιο ορθολογικό περιβάλλον λειτουργίας των υπηρεσιών για όλους τους συμπολίτες μας».
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Κόσμος
Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Ταξίδι γνώσης 21.04.26

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Ταξίδι γνώσης 21.04.26

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Σύνταξη
Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Ανθεκτικότητα 21.04.26

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies