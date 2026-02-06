Ανοίγουν τα θυροφράγματα αποπλημμυρισμού της λίμνης Πηνειού
Με επείγουσα ανακοίνωση του ο Δήμος Ήλιδας έκανε γνωστό το άνοιγμα των θυροφραγμάτων της λίμνης Πηνειού.
«Λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, ενημερώνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσουν μετά τις 15:00, της Παρασκευής 6ης Φεβρουαρίου 2026, στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της λίμνης Πηνειού, με στόχο την ελεγχόμενη διοχέτευση νερού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την εκτόνωση του φράγματος» αναφέρει σε επείγουσα ανακοίνωση του ο Δήμος Πηνειού και προσθέτει:
«Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες των περιουσιών και οι κάτοικοι των περιοχών πλησίον της παλιάς κοίτης του Πηνειού, καλούνται να τηρούν τις οδηγίες που προβλέπονται στα Ειδικά Σχέδια των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως:
Απαγόρευση προσέγγισης σε παραποτάμια σημεία που θα δεχτούν τα νερά,
Αποφυγή της διέλευσης από τα συγκεκριμένα σημεία που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,
Απομάκρυνση κοπαδιών και λοιπών ζώων από τα εν λόγω σημεία,
Ήδη έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ήλιδας πλησίον της λίμνης, ενώ μαζί με τους κατοίκους θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν νέες προληπτικές οδηγίες.
Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οδηγιών, που ως μοναδικό σκοπό έχουν την ασφάλειά σας».
*πηγή φωτογραφιών:https://www.dimosilidas.gr/el/epeigoysa-anakoinosi-proliptika-metra-gia-anoigma-ton-thyrofragmaton-apoplimmyrismoy-tis-limnis
