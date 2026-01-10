newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η λίμνη που εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα: το ανεξήγητο φαινόμενο στο Κεμπέκ
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 14:38

Η λίμνη που εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα: το ανεξήγητο φαινόμενο στο Κεμπέκ

Οι ειδικοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν εάν η λίμνη Ρόουζ στον Καναδά εξαφανίστηκε από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Spotlight

Έντρομοι κάτοικοι τις περιοχής, καθώς και ιθαγενείς είδαν τον Μάιο του 2025 την άλλοτε πανέμορφη Λίμνη Ρόουζ στην περιοχή Ουασουανίπι του Κεμπέκ, στον Καναδά, να έχει εξαφανιστεί, έχοντας απομείνει μόνο νεκρά ψάρια. Τι μπορεί να συνέβη;

Ειδικότερα, τα νερά της λίμνης είχαν «ταξιδέψει» σχεδόν 10 χιλιόμετρα πάνω στη στεριά μέχρι μια μεγαλύτερη λίμνη.

«Ήμουν συντετριμμένη», είπε η αρχηγός της αυτόχθονης κοινότητας Κρι, Ιρίν Νίπος. Συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση, αν και δεν ήξερε ποιον να καλέσει. «Ποιον να καλέσεις όταν σου αδειάζει μια λίμνη;» είπε. «Κανείς δεν ξέρει τι να κάνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις».

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η βρετανική Guardian πως πρόκειται για ένα είδος αιφνίδιας αποστράγγισης λίμνης, υπερχείλισης (outburst flood). Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει συνήθως σε παγετωνικές λίμνες, όταν ραγίζει ο πάγος από κάτω, ή σε τεχνητές δεξαμενές όταν καταρρέει ένα φράγμα.

Έξι ειδικοί δήλωσαν ότι δεν είχαν ξανακούσει ποτέ για τέτοιου είδους υπερχείλιση από φυσική, μη παγετωνική λίμνη. Η Λίμνη Ρουζ δεν άδειασε καν από τα φυσικά της σημεία απορροής, αλλά άνοιξε ένα εντελώς νέο σημείο εκροής, μια «απολύτως εντυπωσιακή» περίπτωση, όπως είπε η Ντιάνα Βιέιρα, επιστήμονας στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Κομισιόν.

Άραγε αυτό το αλλόκοτο γεγονός ήταν φυσικό ή προκλήθηκε από ανθρώπινη δραστηριότητα; Οι ειδικοί λένε ότι είναι συχνά αδύνατο να λυθεί αυτό το μυστήριο για ένα μεμονωμένο, εξαιρετικό περιστατικό.

Φυσικοί λόγοι

Η φυσική γεωλογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστροφή της Λίμνης Ρουζ, αναφέρεται στο βρετανικό δημοσίευμα. Η λίμνη βρισκόταν σε υψόμετρο και οι όχθες της ήταν σχετικά μαλακές, με ένα προϋπάρχον αδύναμο σημείο. Οι χιονοπτώσεις της χρονιάς και η ταχύτητα του ανοιξιάτικου λιωσίματος του χιονιού ήταν επίσης υψηλές.

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξαφάνιση της Λίμνης Ρουζ ήταν φυσικό φαινόμενο και δεν το μελέτησε περαιτέρω. Ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με μελέτη του 2004, αν το μισό ή λιγότερο ενός υδρολογικού λεκανοπεδίου έχει διαταραχθεί από υλοτομία ή πυρκαγιά, υπάρχει μόνο «αμελητέα» πιθανότητα να αλλάξουν οι υδάτινοι δρόμοι λόγω υψηλών αιχμών ροής.

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί σε μια άλλη μικρή λίμνη 200 χιλιόμετρα μακριά το 1974.

Αν επρόκειτο να εξαφανίζονται ξαφνικά λίμνες, ο Καναδάς θα ήταν το πιθανότερο μέρος, είπε ο Φρανσουά-Νικολά Ρομπέν, δασικός υδρολόγος της επαρχίας της Αλμπέρτα. «Είναι ένα πολύ νέο τοπίο που εξελίσσεται πολύ γρήγορα», είπε, καθώς καλυπτόταν από παγετώνες μέχρι πριν από περίπου 15.000 χρόνια.

Για τη Λίμνη Ρουζ, η αποστράγγιση ήταν πιθανώς αναπόφευκτη, ίσως του χρόνου, ίσως «σε έναν αιώνα», είπε ο Ρομπέν. Η υλοτομία και οι πυρκαγιές ίσως απλώς το επιτάχυναν.

Ανθρωπογενείς αιτίες;

Όμως, κάποιοι επιστήμονες και ηλικιωμένοι της κοινότητας Κρι λένε ότι πρέπει να δει κανείς τη συνολική ιστορία της περιοχής για να κατανοήσει πραγματικά την πλημμύρα.

Δύο μεγάλοι κύκλοι δασικών πυρκαγιών έκαψαν τα δάση του Κεμπέκ τα τελευταία έξι χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας πυρκαγιάς του 2023 που κατέκαψε έκταση ίση με το μέγεθος της ηπειρωτικής Δανίας.

«Δυστυχώς, αυτές οι δύο διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές αφαίρεσαν το μεγαλύτερο μέρος της ώριμης φυτικής κάλυψης γύρω από τις λίμνες και τα ποτάμια που τροφοδοτούν άμεσα τη Λίμνη Ρουζ», κατέληγε έκθεση του δασικού τμήματος των Κρι του Κεμπέκ. Το σημείο όπου υποχώρησε η όχθη είχε επίσης καεί.

Σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα, το βόρειο Κεμπέκ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Ουασουανίπι, υλοτομείται έντονα εδώ και δεκαετίες. Μετά από πυρκαγιές, οι εταιρείες υλοτομίας συχνά καλούνται να «σώσουν» ξυλεία σε χαμηλές τιμές.

Οι λασπώδεις όχθες της Λίμνης Ρουζ έχουν σταδιακά «αποδυναμωθεί επειδή δεν υπάρχει κάλυψη», είπε ο ειδικός δασοπόνος Άλαν Σαγκανας.

Κάθε έδαφος μπορεί να αντέξει την πίεση του νερού που συγκρατεί, μέχρι ένα σημείο, λένε οι ειδικοί. Ένα κωνοφόρο δάσος συνήθως απορροφά περίπου το μισό της βροχής ή του χιονιού. Χωρίς αυτό, το πλεονάζον νερό φτάνει στα υπόγεια ύδατα, τα οποία τροφοδοτούν λίμνες και ποτάμια και μπορούν να υπερκορέσουν τις όχθες τους.

«Οποιαδήποτε διατάραξη της γης -πυρκαγιά, αποψίλωση, υλοτομία, οτιδήποτε- προκαλεί την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα σε μεγαλύτερα υψόμετρα» πιο συχνά και για μεγαλύτερο διάστημα, είπε ο Γιουνές Αλίλα, υδρολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας. «Αντί για μία μέρα, μπορεί να είναι αρκετές μέρες. Αντί για μία εβδομάδα, μπορεί να είναι δύο».

Κάθε φορά, το κορεσμένο έδαφος χάνει αντοχή. «Το έδαφος αρχίζει να σπάει. Αλλά πού θα σπάσει πρώτα; Στις όχθες των λιμνών και των ποταμών».

Επιπλέον, οι πυρκαγιές μπορούν να κάνουν το έδαφος να απωθεί το νερό για μερικά χρόνια, αυξάνοντας την απορροή. Και οι εταιρείες υλοτομίας συχνά «χαράσσουν» το έδαφος μετά την κοπή, καταστρέφοντας ρίζες και χώμα για επαναφύτευση, κάτι που συνέβη σε ένα τμήμα της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ρουζ.

Ένα νέο μοτίβο

Στη συνέχεια ο Αλίλα είπε ότι βλέπει ένα νέο μοτίβο αλλαγών σε ποτάμια και λίμνες σε περιοχές που έχουν χάσει παρόμοια τη δασική τους κάλυψη.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι οι πυρκαγιές μπορούν να μεταμορφώσουν ποτάμια. Δέκα χρόνια μετά από πυρκαγιά στο εθνικό πάρκο Γέλοουστοουν το 1988, ερευνητές έδειξαν ότι τα πιο έντονα καμένα ρέματα και ποτάμια είχαν γίνει ταχύτερα και βαθύτερα από άλλα.

Οι ροές φερτών υλικών, ένας άλλος γνωστός κίνδυνος μετά από πυρκαγιές, συμβαίνουν όταν έντονες βροχές παρασύρουν ιζήματα από καμένες πλαγιές, όπως το 2018 σττην Καλιφόρνια, όπου σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι. Περιλαμβάνουν μεγάλες μάζες νερού, αλλά δεν μπορούν να προβλεφθούν όπως οι κανονικές πλημμύρες, είπε ο γεωμορφολόγος Λουκ Μαγκουάιρ από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Η «μεταμόρφωση» των καμένων λιμνών έχει μελετηθεί λιγότερο, και ο Αλίλα είναι πεπεισμένος ότι αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας επηρέασε την εξαφάνιση της Λίμνης Ρουζ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Τρόφιμα – ποτά
Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Χάος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Άλεξ Καρπ: Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;
Άλεξ Καρπ 10.01.26

Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;

Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί οι παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς – «Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική ζωή»
«Έξαλλοι» 10.01.26

Γιατί οι Παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς

Δύσκολα ένας βουλευτής των Εργατικών θα πιει ένα ποτήρι μπύρα σε μια παραδοσιακή βρετανική παμπ, τη στιγμή που χιλιάδες ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το κόμμα του Κιρ Στάρμερ τους φέρνει κοντά στο λουκέτο.

Σύνταξη
Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου
Δίκαιο του ισχυρού 10.01.26

Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την έλευση του νέου έτους οριοθετώντας την επικράτειά του και ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα διαίρεση του κόσμου μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο
Εύθραυστο προπύργιο 10.01.26

Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο

Οι ηγέτες της Ευρώπης, παραλυμένοι από το φόβο μπροστά στις απειλές ενός εκτός ελέγχου Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνουν τα λάθη της δεκαετίας του 1930 και επιταχύνουν την ίδια τους την καταστροφή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης των διαδηλώσεων
«Παραληρηματική προσπάθεια» 10.01.26

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης στο Ιράν

«Παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού», χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις κατηγορίες της Τεχεράνης για άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Σύνταξη
Σύνοδος G7: Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» για να ληφθεί υπόψη «η ατζέντα του Τραμπ»
15 - 17 Ιουνίου 10.01.26

Η Γαλλία άλλαξε «με ευγένεια» λόγω... Τραμπ τις ημερομηνίες της G7

Οι ημερομηνίες της συνόδου G7 άλλαξαν καθώς ο Τραμπ οργανώνει στις 14 Ιουνίου αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο λόγω των γενεθλίων του και δεν θα μπορούσε να παρευρευθεί.

Σύνταξη
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης
Ιράν 10.01.26

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10.01.26

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
Στις Σέρρες 10.01.26

Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Τι είπε 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία 24χρονου από το Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο