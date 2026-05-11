Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Στη φυλακή οδηγούνται δύο εκ των επτά κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στους οποίους παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Οι περισσότεροι εκ των κατηγορούμενων αρνούνται οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή τους και δηλώνουν παντελή άγνοια για την εγκληματική δραστηριότητα που τους αποδίδεται. «Δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους

Κανείς δεν μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια» φέρεται να υποστήριξε κατηγορούμενος ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Ένας άλλος νεαρός κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως συμμετείχε σε δύο πράξεις έναντι 100 ευρώ πήγε και παρέλαβε τα κλοπιμαία και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. «Παραδέχομαι ότι συμμετείχα μόνο σε δύο πράξεις

Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μια σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα και να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν.

Το έκανα και αποχώρησα.Δεν πλησίασα ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα» φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Από τις αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3 εκ ευρώ.

Συνολικά στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται 27 κατηγορούμενοι εκ των οποίων συνελήφθησαν οι επτά.

Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα τελευταία χρόνια δεν κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις και εμφανίζονταν ως σκηνίτες.