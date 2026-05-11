Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παρά τα αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα με πατίνια, οι χρήστες συνεχίζουν να τα οδηγούν χωρίς κράνος στην συντριπτική τους πλειοψηφία.
Αυτό διαπιστώθηκε άλλη μια φορά στους ελέγχους που έκανε η Τροχαία στην Αττική.
Έλεγχοι της Τροχαίας
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης με πατίνι (Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων – Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 7 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11-5-2026), ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Χωρίς κράνος και υπερβολική ταχύτητα
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας διενεργήθηκαν 340 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 206 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από έξι στους δέκα οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών δεν φορούσαν κράνος.
Παράλληλα βεβαιώθηκαν και 8 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι από την Τροχαία θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση
- Πρώτη προσφυγή μεγάλων εκδοτικών οίκων για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας από την ΑΙ – H Meta στο στόχαστρο
- Μπαρτσελόνα: Με Φλικ μέχρι το 2028 οι Καταλανοί (pic)
- Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
- Φορολογικές δηλώσεις: Πότε γίνεται συμψηφισμός με οφειλές
- Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
- Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
- Άρης: Αμφίβολοι για το παιχνίδι με τον Βόλο οι Φαμπιάνο και Πέρεθ
- Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις