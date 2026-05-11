Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Παρά τα αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα με πατίνια, οι χρήστες συνεχίζουν να τα οδηγούν χωρίς κράνος στην συντριπτική τους πλειοψηφία.

Αυτό διαπιστώθηκε άλλη μια φορά στους ελέγχους που έκανε η Τροχαία στην Αττική.

Έλεγχοι της Τροχαίας

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης με πατίνι (Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων – Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 7 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11-5-2026), ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Χωρίς κράνος και υπερβολική ταχύτητα

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας διενεργήθηκαν 340 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 206 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από έξι στους δέκα οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών δεν φορούσαν κράνος.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν και 8 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι από την Τροχαία θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση