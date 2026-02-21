«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

O Ρίτσαρντ Γιανκ, γνωστός για τς πορτρέτα διασήμων που τον εμπιστεύτηκαν στην καριέρα του, ανάμεσα τους η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Μικ Τζάγκερ, μίλησε με αγάπη για την «τρυφερή» του σχέση με την Έιμι Γουάινχαουζ.

Ο Γιανγκ μοιράστηκε συγκινητικές ιστορίες για την Γουάινχαουζ και την πριγκίπισσα Νταϊάνα ως καλεσμένος στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4.

Ο Γιανγκ αναφέρθηκε στην πρόσκληση να φωτογραφίσει την τραγουδίστρια τη νύχτα που κέρδισε τα πρώτα της βραβεία Grammy, καθώς δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή στις ΗΠΑ.

Ο Γιανγκ βρισκόταν καθ’ οδόν προς ένα ξενοδοχείο όταν τον κάλεσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Universal Music, ζητώντας του να πάει στα Riverside Studios στο Χάμερσμιθ.

«Έχουμε αυτό το σενάριο μπροστά μας. Η Έιμι είναι εδώ. Υπάρχει η πιθανότητα να πάρει ένα ή δύο βραβεία. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε να τη φωτογραφίσετε», του είπαν.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η μητέρα της Γουάινχαουζ, η Τζάνις, πρόσφερε στον Γιανγκ ένα κουλούρι. Η Έιμι Γουάινχαουζ τη διόρθωσε.

«Είναι αρκετά χοντρός έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να φάει άλλο κουλούρι» της είπε σπάζοντας τον πάγο.

Ο Γιανγκ περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «ζωντανή», με αποκορύφωμα την εξασφάλιση πέντε βραβείων Grammy από τη σπουδαία Βρετανίδα καλλιτέχνιδα που πέθανε πολύ άδικα, πολύ τραγικά.

View this post on Instagram A post shared by Richard Young (@richardyounggallery)

Τράβηξε μια «απίστευτη φωτογραφία» της να αγκαλιάζει τη μητέρα της που έκλαιγε στη σκηνή, μια στιγμή που την περιέγραψε ως «τόσο όμορφη».

Επέλεξε την επιτυχία της Γουάινχαουζ, Rehab, ως έναν από τους δίσκους του από το έρημο νησί, σημειώνοντας ότι «αφηγείται την ιστορία της».

Ο Γιανγκ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «πολύ, πολύ ωραία» σχέση του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, επιλέγοντας ένα πρώιμο πορτρέτο της με ένα μαύρο φόρεμα της Ελίζαμπεθ Εμάνουελ ως το αγαπημένο του.

Το δικό του ταξίδι στη φωτογραφία ξεκίνησε μετά την αποβολή του από το σχολείο στα 14 μαζί με τον καλύτερό του φίλο, Μαρκ Φελντ, ο οποίος αργότερα θα γινόταν ο Μαρκ Μπόλαν των T. Rex.

Ο Γιανγκ, ο οποίος γνώριζε επίσης τον Λέοναρντ Κοέν, παραδέχτηκε ότι αγαπούσε τους μουσικούς, έχοντας κάποτε φιλοδοξία να να γίνει και ο ίδιος ένας.

Μεταξύ των άλλων μουσικών επιλογών του ήταν το Cosmic Dancer των T. Rex και το Positively 4th Street του Μπομπ Ντίλαν.

View this post on Instagram A post shared by Richard Young (@richardyounggallery)

Είπε στην παρουσιάστρια Λόρεν Λαβέρν ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες που επέλεξε τον είχαν καλωσορίσει «στα σπίτια τους, στο εργασιακό τους περιβάλλον».

Αναλογιζόμενος την καριέτα του ο Γιανγκ δήλωσε: «Το πιο σημαντικό πράγμα σε μια φωτογραφία είναι ότι, αν δεν αφηγείται μια ιστορία, τότε δεν αξίζει πραγματικά να υπάρχει».