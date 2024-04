Έιμι Γουάινχαουζ – Τι συνέβη στους δύο πιο σημαντικούς άνδρες στη ζωή της;

Σε μια μεγάλη πλατεία του Λονδίνου στο Camden Town, ακριβώς απέναντι από το σπίτι στο οποίο πέθανε, βρίσκεται ένα δέντρο που έχει γίνει βωμός στη μνήμη της Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse). Θαυμαστές επισκέπτονται το σημείο αυτό από όλο τον κόσμο. Αφήνουν λουλούδια, λουκέτα χαραγμένα με αφιερώσεις αφοσίωσης, πολλές κορδέλες μαλλιών και λαστιχάκια- υπάρχει ακόμη και ένα σουτιέν, ξεφτισμένο και φθαρμένο, αλλά ακόμη κολλημένο στον κορμό.

Οι άσπρες κολώνες της πύλης του σπιτιού απέναντι είναι στολισμένες με φιλιά από κόκκινο κραγιόν και μηνύματα με ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα: «Ένα φιλί στον ουρανό», «μου λείπεις κάθε μέρα».

Οι κάτοικοι λένε ότι υπάρχουν περίπου δώδεκα επισκέπτες κάθε μέρα στο Amy’s Tree και περισσότεροι τα Σαββατοκύριακα, ειδικά όταν οι παμπ και τα κλαμπ αδειάζουν. Κανείς δεν φαίνεται να το θεωρεί πρόβλημα.

Αφού παντρεύτηκαν στο Μαϊάμι το 2007, το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια αργότερα, με τον Fielder-Civil να αναλαμβάνει την ευθύνη ότι την μύησε στην κοκαΐνη και την ηρωίνη

Σε μια καταστροφική δίνη ποτού και ναρκωτικών

Αυτά τα προσκυνήματα των θαυμαστών θα αυξηθούν με την κυκλοφορία στις 12 Απριλίου του Back to Black, της νέας βιογραφικής ταινίας της Έιμι σε σκηνοθεσία Sam Taylor-Johnson, η οποία περιγράφει την ταραχώδη ιστορία αγάπης πίσω από το ομώνυμο άλμπουμ: Αυτά τα 34 λεπτά εξαιρετικής μουσικής που θα κρατήσουν τη φωνή της, τη σύνθεση των τραγουδιών της, το στυλ της και την εικόνα της ζωντανή για πάντα.

Τραγούδια όπως το Rehab, το Tears Dry on Their Own, το You Know I’m No Good και το Love Is a Losing Game αφηγούνται την ιστορία του χωρισμού της με τον φίλο της, Blake Fielder-Civil, τον οποίο αργότερα θα παντρευόταν, και η ταινία αφηγείται την ιστορία του πώς αυτή η χαοτική σχέση, που διεξήχθη σε μια καταστροφική δίνη ποτού και ναρκωτικών, γέννησε το άλμπουμ.

Δείτε το τρέιλερ του Black to Black

Ο πρόωρος θάνατός της δημιούργησε μια βιομηχανία Amy Winehouse

Η ταινία προσθέτει άλλο ένα στρώμα στον μύθο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Γουάινχαουζ, η οποία ήταν 27 ετών όταν πέθανε από δηλητηρίαση από αλκοόλ τον Ιούλιο του 2011, ενώ ήταν ένα τεράστιο και ταχέως αναπτυσσόμενο ταλέντο, που ταλαιπωρήθηκε από τις τοξικές σχέσεις, τους τραμπούκους παπαράτσι και τις εξαρτήσεις της από τα ναρκωτικά και το ποτό.

Μεταθανάτια έγινε ένα μουσικό και στιλιστικό είδωλο. Και, καθιστώντας την μέλος του τραγικού «κλαμπ των 27» – μαζί με τους Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix και Jim Morrison – ο πρόωρος θάνατός της δημιούργησε μια βιομηχανία Amy Winehouse.

Η βιομηχανία αυτή οφείλεται στη συνεχή απήχηση του κλασικού της άλμπουμ, το οποίο έχει πουλήσει 25,2 εκατομμύρια αντίτυπα (και έχει μεταδοθεί εννέα δισεκατομμύρια φορές) από το 2006. Έχουν επίσης κυκλοφορήσει περισσότερα από δώδεκα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των απομνημονευμάτων των γονιών της, Mitch και Janis (τα έσοδα των οποίων πήγαν στο Amy Winehouse Foundation, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για τον εθισμό).

Το στυλ μαλλιών της και τα χαρακτηριστικά φορέματά της

Εκθέσεις με τα χαρακτηριστικά ρούχα της έχουν πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, το χτένισμά της με την «κυψέλη» στην κορυφή του κεφαλιού είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και υπάρχει μια παγκόσμια αγορά αναμνηστικών και εμπορευμάτων της Γουάινχαουζ.

Δύο αμερικανικές δημοπρασίες ρούχων και αντικειμένων της συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια- το κατά παραγγελία φόρεμα που φορούσε στην τελευταία, καταστροφική εμφάνισή της στο Βελιγράδι το 2011 είχε τιμή εκκίνησης 20.000 δολάρια αλλά απέφερε 243.000 δολάρια.

Μια φιγούρα που πρωταγωνίστησε στην ιστορία της ζωής της Γουάινχαουζ, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτή την κερδοφόρα βιομηχανία είναι ο Fielder-Civil, ο οποίος είναι σήμερα 41 ετών και ζει στο Leeds, την πόλη όπου βρισκόταν στη φυλακή όταν πέθανε η Έιμι.

Ο έρωτας με τον Fielder-Civil

Βουλιμία για τις ουσίες

Ο Fielder-Civil ζει έναν χαοτικό τρόπο ζωής, με τουλάχιστον πέντε αλλαγές σπιτιών στο Leeds τα τελευταία χρόνια -θεωρείται ότι τώρα μοιράζεται ένα διαμέρισμα κοντά στο γήπεδο κρίκετ του Headingley. Έχει δύο παιδιά με μια πρώην σύντροφο, τη Sarah Aspin, την οποία γνώρισε λίγο μετά τον χωρισμό του με την Γουάινχαουζ, ενώ το 2021 αναφέρθηκε ότι ήταν αρραβωνιασμένος με μια άλλη γυναίκα, την Bay Wright.

Τον Ιούνιο του 2011 φυλακίστηκε για μια διάρρηξη στην πόλη (που διαπράχθηκε για να ταΐσει τη συνήθειά του στα ναρκωτικά). Ενώ εκείνος κατευθυνόταν προς τη φυλακή, η Γουάινχαουζ εγκατέλειπε μια ευρωπαϊκή περιοδεία μετά από μια καταστροφική, μεθυσμένη σκηνική εμφάνιση στο Βελιγράδι.

Τον επόμενο μήνα ήταν νεκρή. Μια κραιπάλη αλκοόλ αποδείχθηκε υπερβολική για ένα σώμα που είχε ήδη καταστραφεί από βουλιμία σε ουσίες.

Αυτός φταίει

Εκείνη την εποχή, ο Fielder-Civil – ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι εισήγαγε τη Γουάινχαουζ στα σκληρά ναρκωτικά – επωμίστηκε μεγάλο μέρος της δημόσιας δυσμένειας. Ακόμη και σήμερα, οι αναρτήσεις σε έναν λογαριασμό στο Instagram που χρησιμοποιεί το όνομά του αντιμετωπίζονται με καταιγισμό τρολαρίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Μάιο του 2023 ο λογαριασμός δημοσίευσε έναν σύνδεσμο σε ένα άρθρο σχετικά με τα γυρίσματα της ταινίας και δημιούργησε 164 αρνητικά, καταγγελτικά σχόλια.

Το 2019 ο Fielder-Civil αναφέρθηκε ότι συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό μετά από πυρκαγιά στο διαμέρισμά του σε μια πολυκατοικία 16 ορόφων. Οι γείτονες ισχυρίστηκαν ότι η πυρκαγιά σχετιζόταν με ναρκωτικά, αλλά δεν ακολούθησαν κατηγορίες. Ο μικρότερος αδελφός του, Φρέντι, πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης στο Leeds το 2021 και ο Fielder-Civil παρέστη στην ανάκριση τον επόμενο χρόνο.

Αν και κρατά χαμηλό προφίλ, οι φωτογράφοι άρχισαν να τον παρακολουθούν εν όψει της κυκλοφορίας της ταινίας. Τον Φεβρουάριο απαθανατίστηκε με ένα νέο τατουάζ με δάκρυα, έξω από το τοπικό του σούπερ μάρκετ.

«Ήμασταν πραγματικά νέοι»

Τα πιο πρόσφατα δημόσια σχόλια του Fielder-Civil έγιναν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Good Morning Britain με αφορμή τα 40α γενέθλια της Γουάινχαουζ.

«Ήμασταν πραγματικά νέοι, ξέρετε, σχεδόν πάνω από τη μισή μου ζωή πριν», δήλωσε ο Fielder-Civil. «Το γεγονός είναι ότι πολλοί άνθρωποι όταν είναι νέοι κάνουν λάθη, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται, δεν ξέρουν πώς να ρυθμίζουν τον εαυτό τους, δεν ξέρουν ποια είναι τα όριά τους, φυσιολογικά πράγματα που οι άνθρωποι μαθαίνουν καθώς μεγαλώνουν. Ίσως δεν μας δόθηκαν οι ίδιες δυνατότητες να κάνουμε λάθη».

Ο Fielder-Civil μίλησε για την ανοικοδόμηση του εαυτού του, για την «καθαρή περίοδο» και για την αντιμετώπιση των ευθυνών που εξακολουθούν να του επιρρίπτονται. «Δεν μπορώ να αλλάξω το πώς αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι γι’ αυτό, αλλά για μένα προσωπικά πρέπει να σταματήσω να κουβαλάω αυτόν τον σταυρό μόνος μου», είπε. «Κουβαλάω αυτό το βάρος ο ίδιος για πάνω από δέκα χρόνια. Αισθάνομαι, για να είμαι ειλικρινής, ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος μέσα σε αυτή την ιστορία που ανέλαβε ποτέ κάποιου είδους ευθύνη, που προσπάθησε ποτέ να πει: «Ναι, έκανα κάποια τεράστια λάθη»».

Δεν ήθελε να τον παρουσιάσουν «ως ηλίθιο»

«Ήμουν ένας εικοσάρης εθισμένος στα ναρκωτικά. Δεν είχα απολύτως καμία ιδέα πώς να καθαρίσω τον εαυτό μου, πόσο μάλλον κάποιον άλλο που ήταν ένα μεγάλο γρανάζι στη μηχανή μιας δισκογραφικής εταιρείας, και υπήρχαν συμφέροντα στο να συνεχίσει η Έιμι να παίζει».

Ένας φίλος της Γουάινχαουζ λέει ότι ο Fielder-Civil δεν θα έπρεπε να φέρει τόση ευθύνη: «Υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα στο παιχνίδι, πολλά πράγματα που δεν ήρθαν ποτέ στο φως. Δεν ήταν σπουδαίος, τη μύησε σε πολύ σκληρά ναρκωτικά, αλλά δεν νομίζω ότι του αξίζει όλη η ευθύνη και δεν νομίζω ότι ούτε η Έιμι θα ήθελε να τον κατηγορήσουν».

Η Alison Owen, παραγωγός της ταινίας, έκανε τα πάντα για να συναντήσει τον Fielder-Civil καθώς ετοιμαζόταν να γυρίσει την ταινία. Οι γνώστες της ταινίας λένε ότι ήταν δύσκολο να τον εντοπίσουν, αλλά τελικά συμφώνησε να συναντηθεί, έφτασε αργά και αμέσως είπε στην Owen ότι θα προτιμούσε να μην γυρίσει την ταινία της. Είπε ότι δεν ήθελε να τον παρουσιάσουν «ως ηλίθιο» γιατί αυτό θα μείωνε και τη Γουάινχαουζ.

«Σκεφτείτε ότι ο James Dean συναντά τον Joe Strummer»

Ήξερε, ωστόσο, ότι ήταν αδύναμος να σταματήσει τη διαδικασία και έτσι συμφώνησε να συναντήσει τον Jack O’Connell, τον ηθοποιό που τον υποδύεται. Οι δύο άνδρες προφανώς τα βρήκαν και ένιωσαν ότι είχαν πολλά κοινά. «Αγαπούσα την Έιμι τότε και την αγαπώ ακόμα και τώρα», δήλωσε ο Fielder-Civil στους κινηματογραφιστές. Η ομάδα παραγωγής προσπαθεί να κανονίσει να δει ο Fielder-Civil μια προεπισκόπηση της ταινίας, αλλά εννοείται ότι δεν την έχει δει ακόμη.

Η απεικόνισή του στην ταινία είναι κατανοητή. Όταν συναντιούνται για πρώτη φορά στην ταινία, είναι ένας σέξι, θρασύς τύπος -ο-πατέρας που φλερτάρει την Γουάινχαουζ σε παιχνίδια μπιλιάρδου στην παμπ Good Mixer του Κάμντεν. «Σκεφτείτε ότι ο James Dean συναντά τον Joe Strummer», λέει ένας από το συνεργείο.

H Έιμι με τον πατέρα της επί σκηνής

Ένας καλοπροαίρετος, περήφανος, εξοργισμένος και ανήσυχος πατέρας

Ο άλλος άνθρωπος που έπαιξε τεράστιο ρόλο στη ζωή της Γουάινχαουζ, ο πατέρας της, ο Mitch, την είδε την ταινία και λέγεται ότι έμεινε ευχαριστημένος. Υποδυόμενος από τον Eddie Marsan, ο Mitch είναι ένας καλοπροαίρετος, περήφανος, εξοργισμένος και ανήσυχος πατέρας.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απεικόνιση του Mitch από τον Asif Kapadia το 2015 στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Amy, όπου εμφανίζεται ως μια αυταρχική, ενίοτε εκμεταλλευτική επιρροή.

Ο 73χρονος πρώην ταξιτζής χαρακτήρισε την ταινία του Kapadia «αρνητική, μοχθηρή και παραπλανητική». Είπε ότι είχε παρουσιαστεί ως ένας «πατέρας που αρπάζει χρήματα, αναζητά την προσοχή και δεν ήταν εκεί» και ορκίστηκε: «Θα το διορθώσουμε αυτό».

«Δεν μπορούσαν να μου υπαγορεύσουν πώς θα γυρίσω»

Η διόρθωση ήρθε με τη μορφή του Reclaiming Amy, ενός ωριαίου ντοκιμαντέρ που υποστηρίζεται από την οικογένεια και μεταδόθηκε από το BBC στη δέκατη επέτειο του θανάτου της το 2021. Ήταν συνολικά πιο συμπαθές ως προς την άποψη για την οικογένειά της και παρουσίαζε σε μεγάλο βαθμό το έργο του ιδρύματος.

Παρόλο που η οικογένεια συμβουλεύτηκε στενά και ενημερώθηκε για το Back to Black (με κάποια μέλη της να επισκέπτονται τα γυρίσματα), οι δημιουργοί της ταινίας φρόντισαν να τονίσουν ότι διατήρησαν τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο. Ο Τέιλορ-Τζόνσον δήλωσε στο κινηματογραφικό περιοδικό Empire ότι ήταν σημαντικό να συναντηθεί με την οικογένεια, αλλά «δεν μπορούσαν να μου υπαγορεύσουν πώς θα γυρίσω. Διαφορετικά, δεν θα το είχα κάνει».

Η πρόθεση της Alison Owen ήταν να κάνει την ταινία μη επικριτική. Ως μητέρα της Lily Allen, και ως εκ τούτου αρκετά εξοικειωμένη με τους κινδύνους της φήμης της μουσικής βιομηχανίας, είχε το όραμα να αφηγηθεί την ιστορία από την οπτική γωνία της Γουάινχαουζ: Να κοιτάζει έξω από τη γυάλα με τα χρυσόψαρα αντί να κοιτάζει μέσα.

Ο Fielder-Civil και ο Mitch απεικονίζονται ευγενικά επειδή αυτοί ήταν οι δύο άνδρες που η Έιμι αγάπησε περισσότερο στη ζωή της, είτε οι σχέσεις αυτές ήταν πάντα υγιείς είτε όχι

Οι πραγματικά κακοί

Οι κακοί του έργου είναι η διατροφική διαταραχή βουλιμία, οι εξαρτήσεις από το ποτό και τα ναρκωτικά και η πίεση της φήμης. Σε κάθε μία από τις χειρότερες στιγμές της, οι παπαράτσι είναι εκεί και παρενοχλούν, εκφοβίζουν, προκαλούν, διψώντας για την επόμενη φωτογραφία μιας ευάλωτης γυναίκας σε εύθραυστη κατάσταση.

Πρόκειται, φυσικά, για ένα εμπορικό έργο, στο οποίο η μουσική βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο προσκήνιο. Η Marisa Abela, η οποία υποδύεται την Γουάινχαουζ, έχει ηχογραφήσει εκ νέου το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών με την αυθεντική μπάντα της Έιμι. Ο Dale Davis, ο αρχικός μπασίστας της, ήταν σύμβουλος του έργου.

Η περιουσία της Γουάινχαουζ, η οποία δίνει το ένα τρίτο των εσόδων της στην οικογενειακή φιλανθρωπική οργάνωση, πρόκειται να επωφεληθεί οικονομικά από την ταινία μέσω της παραχώρησης των δικαιωμάτων από τη δισκογραφική της εταιρεία για τη χρήση της μουσικής της.

Οι δύο «καλές» φίλες

Η περιουσία, της οποίας ο Mitch είναι διαχειριστής, εμπλέκεται επίσης σε μια δύσκολη νομική συνέχεια της ταινίας. Έχει κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον δύο από τις παλαιότερες φίλες της κόρης του, της Naomi Parry και της Catriona Gourlay, ζητώντας αποζημίωση 732.000 λιρών λόγω των ισχυρισμών ότι κέρδισαν παράνομα από την πώληση 156 αντικειμένων στις εν λόγω δημοπρασίες στις ΗΠΑ.

Τα αντικείμενα περιλάμβαναν εκείνο το φόρεμα από τη συναυλία στο Βελιγράδι – το οποίο σχεδίασε η Parry – καθώς και άλλα φορέματα, μπικίνι, παπούτσια και κοσμήματα.

Οι Parry και Gourlay, οι οποίες εμφανίστηκαν μαζί με την οικογένειά της στο ντοκιμαντέρ του BBC, λένε ότι σοκαρίστηκαν όταν η περιουσία ξεκίνησε νομικές διαδικασίες και αρνούνται σθεναρά τους ισχυρισμούς. Υποστηρίζουν ότι η Γουάινχαουζ τους έκανε συχνά δώρο αντικείμενα, ενώ εκείνες της δάνειζαν ρούχα και κοσμήματα.

«Αναπαύεται ποτέ εν ειρήνη;»

Η υπόθεση αναμένεται να είναι πικρή, με την Parry να αναρτά στο Twitter/X τον περασμένο μήνα: «Η νομική επιδίωξη του Mitch Winehouse ξεκίνησε όταν κάποια από τα κομμάτια μου έπιασαν σημαντικά περισσότερα χρήματα από τα αναμενόμενα σε μια δημοπρασία στην οποία συμμετείχαμε από κοινού … η φήμη μου έχει αμαυρωθεί και συνεπώς η καριέρα μου. Είμαι απέναντι σε έναν πολυεκατομμυριούχο και την καλά χρηματοδοτημένη ομάδα δικηγόρων, δημοσιογράφων και συμβούλων του».

Οι γυναίκες έκαναν crowdfunding για να χρηματοδοτήσουν την υπεράσπισή τους, αλλά ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι σταμάτησαν τη συγκέντρωση χρημάτων «επειδή ένα εξέχον άτομο προσέφερε γενναιόδωρα οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσει στην εξίσωση των όρων ανταγωνισμού».

Η νομική διαμάχη μοιάζει να απέχει πολύ από τα αθώα αφιερώματα και τις τρυφερές πράξεις μνήμης γύρω από το δέντρο της Έιμι στην πλατεία Camden. «Αναπαύεται ποτέ εν ειρήνη;», θρηνεί ένας φίλος. «Θα μπορέσουμε ποτέ να μείνουμε ήσυχοι και να τη θρηνήσουμε σωστά; Κάθε χρόνο φαίνεται να υπάρχει κάτι καινούργιο για να συνεχίζεται η βιομηχανία της Έιμι».

*Η ταινία Back to Black προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 12 Απριλίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com