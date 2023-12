Έιμι Γουαινχάουζ: Ο πατέρας της μήνυσε φίλες της για εκμεταλλευση προσωπικών της αντικειμένων

Ο πατέρας της Έιμι Γουαινχάουζ, Μιτς Γουάινχαουζ, φέρεται να κινείται νομικά εναντίον δύο φίλων της εκλιπούσας τραγουδίστριας επειδή προσπάθησαν να επωφεληθούν από την προσωπική της περιουσία μετά τον θάνατό της.

Ο βρετανικής καταγωγής οδηγός ταξί, ηλικίας 73 ετών, κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου εναντίον της Ναόμι Πάρι και της Κατριόνα Γκούρλεϊ και ζητά συνολικά 730.000 λίρες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η Daily Mail.

Φέρεται να ισχυρίζεται στην κατάθεση ότι οι δύο γυναίκες έβγαλαν προς πώληση σε δημοπρασίες στο Λονδίνο φέτος και το 2021 αντικείμενα που ανήκαν στην τραγουδίστρια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Ο Μιτς φέρεται να υποστήριξε στα δικαστικά έγγραφα ότι επειδή οι φίλες της τραγουδίστριας του «Back to Black» καταχώρησαν τα αντικείμενα «στο δικό τους όνομα και για λογαριασμό τους», ότι η περιουσία της κόρης του «μετατράπηκε» σε «δική τους χρήση».

Σύμφωνα με ένα διαδικτυακό βιογραφικό, η Πάρι εργαζόταν ως στυλίστας της Γουαινχάουζ από το 2005. «Τα επόμενα έξι χρόνια εργάστηκε, ταξίδεψε και έζησε ακόμη και μαζί με την Έιμι», σημειώνει επίσης η ιστοσελίδα.

Η Γκούρλεϊ, από την πλευρά της, ήταν στενή φίλη με την Γουαινχάουζ για χρόνια και κάποτε μίλησε για τον ισχυρό δεσμό τους στο ντοκιμαντέρ του BBC Two «Reclaiming Amy», σύμφωνα με τη Sun.

Η περιουσία της Γουαινχάουζ φέρεται να εξέδωσε ανακοίνωση τον περασμένο μήνα σχετικά με την υπόθεση αυτή, λέγοντας: «Δύο άτομα πούλησαν έναν αριθμό αντικειμένων σε εκείνη τη δημοπρασία και κράτησαν τα έσοδα: τα αντικείμενα είχαν όλα σχέση με την Έιμι. Η περιουσία έχει αμφισβητήσει πώς τα αντικείμενα αυτά περιήλθαν στην κατοχή τους και δεν έχει λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις. Ως εκ τούτου, η κληρονομιά έχει ξεκινήσει νομική διαδικασία για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε χρήματα «ανακτηθούν από οποιονδήποτε από τους δύο εναγόμενους» στη δίκη θα δοθούν στο «Amy Winehouse Foundation», το οποίο είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο όνομα της εκλιπούσας μουσικού που έχει ως στόχο να βοηθήσει όσους παλεύουν με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

