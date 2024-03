Η Τζέιμι Λι Κέρτις πρόσφατα συμπλήρωσε ένα τέταρτο αιώνα νηφαλιότητας, μακριά από εξαρτήσεις, και μοιράστηκε μια φωτογραφία της ως αναμνηστικό δώρο για το ορόσημο αυτό στο Instagram, στις αρχές Φεβρουαρίου.

Αυτή την εβδομάδα, λίγο μετά τον θάνατό του, απέδωσε την αρχή αυτής της 25ετούς διαδρομής στον φίλο της, τον κωμικό Ρίτσαρντ Λιούις.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram η Κέρτις θρήνησε τον φίλο της και συμπρωταγωνιστή της στο πολύ αγαπημένο αμερικανικό σήριαλ, Anything But Love. «Είναι επίσης ο λόγος που είμαι νηφάλια», έγραψε σε μία λεζάντα. «Με βοήθησε. Του είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτή και μόνο την πράξη προσφοράς».

«Ο Ρίτσαρντ Λιούις βοήθησε τους ανθρώπους να γελάσουν και βοήθησε τους ανθρώπους να θεραπευτούν μέσω της ακούραστης πίστης του στη νηφαλιότητα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

«Βοήθησες ανθρώπους Ρίτσαρντ»

«Κλαίω καθώς το γράφω αυτό», συνέχισε. «Παράξενος τρόπος για να πω ευχαριστώ σε έναν γλυκό και αστείο άνθρωπο. Αναπαύσου στο γέλιο, Ρίτσαρντ».

Η Κέρτις συμπλήρωσε πώς ο Λιούις πρωταγωνιστούσε μαζί της στην τετραετία του Anything But Love στο ABC από το 1989 έως το 1992.

«Με έκανε να γελάω, το οποίο είναι το μόνο πράγμα που μια δυνατή, ικανή γυναίκα δεν μπορεί να κάνει πραγματικά για τον εαυτό της», έγραψε. «Πήρε το ρόλο όταν εγώ γέλασα καθώς αυτός πρόφερε λάθος τη λέξη Bundt cake».

«Ο Ρίτσαρντ Λιούις βοήθησε τους ανθρώπους να γελάσουν και βοήθησε τους ανθρώπους να θεραπευτούν μέσω της ακούραστης πίστης του στη νηφαλιότητα», έγραψε μαζί με μια φωτογραφία των δύο στο κόκκινο χαλί. «Τα γέλια μπορεί να σταματήσουν, αλλά η θεραπεία δεν σταματά ποτέ. Είναι η δύναμη της ανάρρωσης, της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης και είναι διαθέσιμη παντού ταυτόχρονα. Ένα τηλεφώνημα μακριά. Αναπαύσου με τη γνώση ότι βοήθησες ανθρώπους, Ρίτσαρντ. Πρώτα απ’ όλα, εμένα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

«Θα πεθάνω από τον εθισμό μου στα οπιούχα»

Από τότε που αποκάλυψε για πρώτη φορά τη νηφαλιότητά της σε συνέντευξή της πριν από δύο χρόνια, η ηθοποιός δεν έχει αποφύγει να συζητήσει το θέμα, ξανά και ξανά. Σε μια συνέντευξή της είπε ότι βλέπει τη νηφαλιότητα ως «κληρονομιά» της, ενώ απαντώντας στο ερωτηματολόγιο Προυστ του Vanity Fair, το 2022, είπε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά της είναι «η νηφαλιότητά μου», ενώ «το μεγαλύτερο βάθος της δυστυχίας» είναι «η 2α Φεβρουαρίου 1999, όταν συνειδητοποίησα ότι θα πεθάνω από τον εθισμό στα οπιούχα».

Τον Φεβρουάριο του 2023, μιλώντας στο Vanity Fair μετά την υποψηφιότητά της για Όσκαρ για τη δουλειά της στην ταινία Everything Everywhere All At Once – Τα Πάντα, Όλα (ένα βραβείο που θα κέρδιζε), η Κέρτις είπε: «Είμαι νηφάλια 24 χρόνια και ζω στην πραγματικότητα και έχω τα πόδια μου στο έδαφος, και υπάρχει μια φράση στην απεξάρτηση που μου αρέσει να λέω, η οποία είναι: «Να είσαι εκεί που είναι τα πόδια σου». Επομένως, πρέπει να προσγειώνομαι στην πραγματικότητα».

«Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό δεν θα με καθορίσει. Είμαι ένας μεθύστακας που έχει συνέλθει και τυχαίνει να πάσχει από Πάρκινσον, αλλά είμαι κωμικός και ηθοποιός και συγγραφέας»

Ο Ρίτσαρντ Λιούις μιλάει για την απεξάρτησή του

«Είμαι ένας μεθύστακας που έχει συνέλθει και τυχαίνει να πάσχει από Πάρκινσον»

Ο Λιούις πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου του 2024, σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή προσβολή. Τον Απρίλιο του 2023, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον.

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, μια συζήτηση που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο από το Vanity Fair, ο Λιούις μίλησε για την απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση και για το πώς ήλπιζε ότι το να είναι ανοιχτός για τη ζωή και την υγεία του, από το ιστορικό του εθισμού του μέχρι άλλες μάχες, θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους.

«Σκέφτηκα ότι άξιζε να πω ότι είμαι τοξικομανής και αλκοολικός σε ανάρρωση σχεδόν 30 χρόνια. Αυτό βοήθησε κάποιους ανθρώπους», είπε. «Ίσως θα μπορούσα να το δημοσιοποιήσω αυτό και να πουν: «Θεέ μου, δεν ήξερα ότι ο Λιούις το είχε αυτό!». Και ίσως τους δώσει κάποια ενθάρρυνση».

«Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό δεν θα με καθορίσει. Είμαι ένας μεθύστακας που έχει συνέλθει και τυχαίνει να πάσχει από Πάρκινσον, αλλά είμαι κωμικός και ηθοποιός και συγγραφέας. Οπότε απλά το κατέχω και το κουβαλάω έτσι. Φυσικά, όταν τελειώσω αυτή τη συνέντευξη, θα λυγίσω, θα κλάψω και θα αρχίσω να ουρλιάζω. Αλλά γιατί να σας τα δείξω όλα;».

*Με στοιχεία από vanityfair.com