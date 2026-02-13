magazin
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
ΕΜΣΤ: Έκθεση – αφιέρωμα στον πρωτοπόρο Έλληνα κεραμίστα Πάνο Βαλσαμάκη
ΕΜΣΤ: Έκθεση – αφιέρωμα στον πρωτοπόρο Έλληνα κεραμίστα Πάνο Βαλσαμάκη

«Αναπλάθοντας την παράδοση: O Πάνος Βαλσαμάκης και η γέννηση της σύγχρονης ελληνικής κεραμικής». Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 4/6/2026 έως 31/ 7/2027.

Ο Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) υπήρξε πρωτοπόρος Έλληνας κεραμίστας και κεντρική φιγούρα στη διαμόρφωση της νεότερης κεραμικής τέχνης στην Ελλάδα.

Γεννημένος στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, έφτασε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και στη συνέχεια σπούδασε ζωγραφική και κεραμική στη Μασσαλία.

Το πρώιμο έργο του αντλούσε την έμπνευσή του από την ελληνική λαϊκή παράδοση και εικονογραφία

Υλικό που σταδιακά επεξεργάστηκε μέσα από ένα νεωτεριστικό εικαστικό ιδίωμα, που αξιοποιούσε την παράδοση της αφαίρεσης και του μοντερνισμού και χαρακτηριζόταν από ρυθμό και φορμαλιστική καθαρότητα.

Στην αρχή της καριέρας του, ο Βαλσαμάκης εργάστηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής σε μεγάλα εργαστήρια κεραμικής, αρχικά στο εργοστάσιο Κεραμεικός (1930-1942) και αργότερα (1942-1957) στην ΑΚΕΛ (Ανώνυμος Κεραμευτική Εταιρεία Λαυρίου) στο βιομηχανικό λιμάνι του Λαυρίου.

Μετά το 1957 αφιερώθηκε εξολοκλήρου στο προσωπικό του έργο, στο ατελιέ του στο Μαρούσι, όπου παρήγαγε πολύχρωμα κεραμικά πλακάκια, πίνακες και τρισδιάστατα αντικείμενα, ενώ μεγαλύτερης κλίμακας έργα του κοσμούν πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στην Αθήνα.

Πάνος Βαλσαμάκης: Τι αποτύπωνε με τα έργα του

Η πρακτική του συνδυάζει την ελληνική λαϊκή εικονογραφία με τις καλλιτεχνικές αξίες του μοντερνισμού, μεταγράφοντας την παράδοση σε έναν σαφώς νεωτερικό κώδικα.

Χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου του αποτελούν οι γεωμετρικές φόρμες, η εκφραστική καμπύλη – σημεία τόσο της ελληνικής πολιτισμικής παράδοσης όσο και των σύγχρονών του αισθητικών προσεγγίσεων.

Το έργο του Βαλσαμάκη υπήρξε καθοριστικό για την ανάδειξη της κεραμικής ως σημαντικού πεδίου της ελληνικής εικαστικής δημιουργίας του 20ου αιώνα, αντί απλώς μιας μορφής χειροτεχνίας.

ΕΜΣΤ: Αναδρομική έκθεση 40 χρόνια μετά τον θάνατό του

 Σε αναγνώριση της διαχρονικής σπουδαιότητας του έργου του, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) οργανώνει μεγάλη αναδρομική έκθεση, σαράντα χρόνια μετά τον θάνατό του και ισάριθμα σχεδόν από την τελευταία του έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη το 1982.

Η έκθεση συνδέεται άρρηκτα με την ευρύτερη αποστολή του ΕΜΣΤ για επανεξέταση της ελληνικής ιστορίας της τέχνης και επαναξιολόγηση της θέσης πρωτοποριακών μορφών της, η συμβολή των οποίων υπήρξε καίρια, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για το έργο τους και μάλιστα από τις νεότερες γενιές.

Επιπλέον, σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου κύκλου εκθέσεων αφιερωμένων στον κοσμοπολιτισμό της λεβαντίνικης διασποράς στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο τους Έλληνες μικρασιατικής καταγωγής και την καθοριστική συμβολή τους στην εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

4 Ιουνίου 2026 – 31 Ιανουαρίου 2027

Eπιμέλεια έκθεσης: Kατερίνα Γρέγου, Άννα Μυκονιάτη

Σχεδιασμός έκθεσης: FLUX Office – Έυα Μανιδάκη & Θανάσης Δεμίρης

Σύμβουλοι έκθεσης: Οικογένεια Π. Βαλσαμάκη

Οργάνωση-Παραγωγή: EMΣΤ

Όροφος 4

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Art 12.02.26

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Nahmad Contemporary 26.01.26

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται
Κόκκινος συναγερμός 13.02.26

Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και ένας Ισπανία, από την κακοκαιρία. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 13.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας
Μετά τον Μαδούρο... 13.02.26

«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον. 

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo
Ελλάδα 13.02.26

Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 13.02.26

Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί

Στόχος του Τραμπ είναι να υποκινήσει τον φόβο στους μετανάστες και να τους προτρέψει να «αυτοαπελαθούν» στις πατρίδες τους, εάν βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, ή στους επίδοξους μετανάστες να πάνε αλλού

Σύνταξη
Άνδρας που φέρεται να απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι πυροβολήθηκε από δεύτερο αστυνομικό στην Αψίδα του Θριάμβου
Γαλλία 13.02.26

Άνδρας που φέρεται να απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι πυροβολήθηκε από δεύτερο αστυνομικό στην Αψίδα του Θριάμβου

Ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και φέρεται να απείλησε αστυνομικό και να φώναζε «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας» πριν τον πυροβολήσουν και τον συλλάβουν.

Σύνταξη
Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai
Λογοκρισία 13.02.26

Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai

Μια απροσδόκητη παρέμβαση σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα της Αναγέννησης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία, καθώς η κρατική τηλεόραση Rai παρουσίασε τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι χωρίς πέος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
NBA: Το All-Star ξαναγράφεται
Μπάσκετ 13.02.26

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται

To NBA εγκαταλείπει τα παλιά στερεότυπα και μετατρέπει τη γιορτή των αστέρων σε ένα «μίνι Παγκόσμιο Κύπελλο» σε μια ύστατη προσπάθεια να ξαναδώσει ένταση και νόημα στο θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
