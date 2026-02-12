magazin
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το γκλίτερ αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα υλικά της σύγχρονης οπτικής κουλτούρας, παρότι σπάνια αντιμετωπίζεται ως κάτι σοβαρό. Εμφανίζεται στα καλλυντικά, στις πιστωτικές κάρτες, στη μόδα και, φυσικά, στη σύγχρονη τέχνη. Λαμπερό, φτηνό και μαζικά παραγόμενο, λειτουργεί ως υλικό που υπόσχεται κάτι περισσότερο από αυτό που πραγματικά είναι: μια φωτεινότερη, πιο ελκυστική εκδοχή της πραγματικότητας.

Η ιστορία του γκλίτερ είναι καθαρά αμερικανική. Σύμφωνα με το Hyperallergic, στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο Γερμανός μετανάστης Χένρι Ρούσμαν κατοχύρωσε μια μηχανή υψηλής ταχύτητας για την κοπή φωτογραφικών εκτυπώσεων. Τα μικροσκοπικά, γυαλιστερά απορρίμματα κυτταρίνης που προέκυπταν από τη διαδικασία θεωρήθηκαν αρχικά άχρηστα. Όταν όμως οι εργαζόμενοι άρχισαν να τα χρησιμοποιούν ως τεχνητό χιόνι, γεννήθηκε το γκλίτερ. Σήμερα, η ίδια εταιρεία παράγει αμέτρητες εκδοχές του υλικού — από φθορίζουσες και ολογραφικές έως βιοδιασπώμενες — ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανησυχίες για τα μικροπλαστικά.

Το γκλίτερ θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια μακρά ιστορία υλικών που συνδέονται με το φως και την τέχνη. Ο ιστορικός της τέχνης Χανς Ζέντλμαϊρ μίλησε για «φωτοτροπικές εποχές», που ορίζονται από την ανακάλυψη νέων υλικών: τον μπρούντζο, το ελληνικό μάρμαρο, τα χρυσά ψηφιδωτά του Βυζαντίου, τη λαδομπογιά. Αν η ανάλυσή του δεν σταματούσε στους καθρέφτες της Γαλλίας του 17ου αιώνα, το γκλίτερ θα άξιζε σίγουρα μια θέση σε αυτή τη γενεαλογία.

Λάμψη, επιφάνεια και πολιτική της ορατότητα

Πέρα από το ότι αντανακλά και διαθλά το φως, το γκλίτερ αλλοιώνει ριζικά την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. Καλύπτοντας ένα αντικείμενο, εξαλείφει την αίσθηση του βάθους και μετατρέπει τον όγκο σε μια επίπεδη, σπινθηροβόλα επιδερμίδα. Αυτή η λογική της επιφάνειας θυμίζει τη χρήση της διαμαντόσκονης από τον Άντι Γουόρχολ: μια λάμψη που δεν προκύπτει από πολυτέλεια, αλλά από φτηνά, βιομηχανικά υλικά — σύμβολο του αμερικανικού καταναλωτισμού του 20ού αιώνα.

Ίσως γι’ αυτό το γκλίτερ συχνά αντιμετωπίζεται ως επιπόλαιο. Όπως επισημαίνει η Νικόλ Σέιμουρ σε βιβλίο της για το θέμα, το υλικό συνδέεται διαχρονικά με περιθωριοποιημένες ταυτότητες: παιδιά, γυναίκες, θηλυκότητες, drag performers, queer και τρανς άτομα. Η σύνδεσή του με την queer κουλτούρα ξεκινά ήδη από τις drag εμφανίσεις της δεκαετίας του 1950 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μέσα από κοστούμια, μακιγιάζ και τηλεοπτικά σόου μαζικής απήχησης.

Στις εικαστικές τέχνες, το γκλίτερ λειτουργεί συχνά ως εργαλείο ορατότητας. Καλλιτέχνες το χρησιμοποιούν για να καταστήσουν αδύνατο να αγνοηθεί η παρουσία ταυτοτήτων που ιστορικά βρίσκονταν στο περιθώριο. Στα έργα του Τόμας Λάνιγκαν-Σμιντ, για παράδειγμα, καθημερινά υλικά όπως το χαρτόνι και το πλαστικό μεταμορφώνονται σε επιφάνειες που παραπέμπουν ταυτόχρονα στη θρησκευτική κατάνυξη, το camp και την queer διακόσμηση, μετατρέποντας το κιτς σε πράξη αφοσίωσης.

Αντίστοιχα, το γκλίτερ χρησιμοποιείται για να αμφισβητήσει φυλετικά και κοινωνικά στερεότυπα. Στη φωτογραφική σειρά GLITTERBOY (2017), νεαροί μαύροι άνδρες εμφανίζονται με τα ζυγωματικά τους πασπαλισμένα με γκλίτερ, υπονομεύοντας τις άκαμπτες προσδοκίες γύρω από την αρρενωπότητα και διεκδικώντας χώρο για εναλλακτικές εκφράσεις ταυτότητας.

Παρά αυτά τα φορτισμένα νοήματα, η αγορά τέχνης παραμένει επιφυλακτική απέναντι σε έργα που βασίζονται έντονα στη λάμψη. Σε μεγάλες διοργανώσεις, τα έργα με γκλίτερ είναι ελάχιστα και συνήθως εντάσσονται σε πιο «ελεγχόμενες» μορφές λάμψης, όπως τα στρας ή τα γυαλιστερά υφάσματα.

Αντίθετα, σε πιο ανεπίσημους ή περιθωριακούς χώρους, το γκλίτερ εμφανίζεται σε υπερβολικές, σχεδόν προκλητικές μορφές, συνοδευόμενο από κοινά που υιοθετούν την ίδια αισθητική στη μόδα και στο σώμα.

Αν το φως κάποτε ανήκε στα παλάτια, στις εκκλησίες και στα μουσεία, σήμερα έχει μετακινηθεί αλλού. Έγινε συνθετικό, φτηνό, μαζικό και απείθαρχο.

Το γκλίτερ δεν μνημειοποιεί το φως — το διαχέει. Το εκδημοκρατίζει. Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό παραμένει τόσο δύσκολο να γίνει πλήρως αποδεκτό από έναν κόσμο τέχνης που εξακολουθεί να δυσπιστεί απέναντι σε ό,τι λάμπει υπερβολικά.

