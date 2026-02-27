Με Mίντιλαντ στους «16» η Νότιγχαμ Φόρεστ – Ο δρόμος ως τον τελικό
Η δανέζικη Μίντιλαντ, 3η στη League Phase, θα είναι η αντίπαλος της Νότιγχαμ Φόρεστ στη φάση των «16» του Europa League.
Τη Μίντιλαντ θα αντιμετωπίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ στη φάση των «16» του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2). Παράλληλα, γνωστό έγινε και το μονοπάτι μέχρι και τον μεγάλο τελικό στις 20 Μαΐου, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, την Vodafone Arena.
Η ομάδα από τη Δανία βρίσκεται στη 2η θέση του πρωταθλήματος και το -2 από την Άαρχους, με την οποία και θα διεκδικήσει τον φετινό τίτλο, ενώ εξαιρετική πορεία πραγματοποίησε και στη League Phase του Europa League. Τερμάτισε στην 3η θέση με 19 βαθμούς, δύο λιγότερους από Λιόν (1η) και Άστον Βίλα (2η), καταγράφοντας 6 νίκες, 1 ισοπαλία και μόλις 1 ήττα, το 2-1 από τη Ρόμα στο «Ολίμπικο». Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, με τους Δανούς να νικούν στο «Σίτι Γκράουντ» με 3-2, στις 2 Οκτωβρίου.
Το πρώτο ματς της φάσης των «16» θα διεξαχθεί στο Νότιγχαμ στις 12 Μαρτίου και ο επαναληπτικός στη Δανία στις 19. Στους «8», ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Στουτγάρδη – Πόρτο και στον ημιτελικό, τον νικητή που θα προκύψει από τον προημιτελικό ανάμεσα σε Μπολόνια ή Ρόμα και Λιλ ή Άστον Βίλα.
Οι ημερομηνίες του Europa League
Φάση των «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)
Τα ζευγάρια των «16» του Europa League
Γκενκ – Φράιμπουργκ
Μπολόνια – Ρόμα
Φερεντσβάρος – Μπράγκα
Στουτγάρδη – Πόρτο
Παναθηναϊκός – Μπέτις
Νότιχγαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Θέλτα – Λιόν
Λιλ – Άστον Βίλα
