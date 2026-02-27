Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη

Μία 49χρονη δήθεν μεσίτρια και ο 57χρονος βοηθός της φαίνεται πως οδήγησαν στην αυτοκτονία τον γνωστό επιχειρηματία, Σπύρο Καλλέργη στα τέλη του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, και οι δύο οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις – σε βαθμό κακουργήματος – για εγκληματική οργάνωση και για απάτη.

Η δήθεν βοήθεια της «μεσίτριας» που κόστιζε πάνω από 1 εκατ. ευρώ στον επιχειρηματία

Η 49χρονο «μεσίτρια» και ο βοηθός της φέρονται να γνώριζαν για την οικονομική επιφάνεια του Σπύρου Καλλέργη, ενώ οι ίδιες πήγες αναφέρουν στο patris.gr, ότι η 49χρονη γνώριζε για ένα δυσθεώρητο οικονομικό χρέος, δεκάδων εκατομμυρίων του επιχειρηματία. Η μεσίτριά φέρεται να υποσχέθηκε βοήθεια, κάτι που τελικώς δεν έγινε, απεναντίας κατηγορείται μαζί με τον 57χρονο ότι του απέσπασαν 1 εκ 91 χιλιάδες ευρώ

Από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025 τόσο η μεσίτρια όσο και ο επιχειρηματίας φέρονται να είχαν επικοινωνία. Το ποσό που φέρονται να απέσπασαν οι δύο κατηγορούμενοι που σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα, ήταν χρήματα που ανήκαν επίσης και σε μία Ηρακλειώτισσα ηλικίας 58 ετών.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ συγκέντρωσαν αποδείξεις, μηνύματα, e mail , εισιτήρια και άλλα στοιχεία που δείχνουν την επικοινωνία των δύο πλευρών. Προχθές αστυνομικοί από το Μελεβύζι, έχοντας στοιχεία για τους δύο κατηγορούμενους ταξίδεψαν στην Χαλκίδα όπου και εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ενώ βρέθηκαν και αντίγραφα εμβασμάτων, αλλά και συμβολαιογραφικές πράξεις. Έρευνα έγινε και στο Αγρίνιο όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα αποσταλούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Βαρύ το… ποινικό μητρώο των κατηγορουμένων

Δεν απασχόλησε για πρώτη φορά τις Διωκτικές Αρχές και τη Δικαιοσύνη το ζευγάρι που συνελήφθη και ερευνάται ο ρόλος του στην αυτοκτονία του Σπύρου Καλλέργη.

Τόσο η 49χρονη «μεσίτρια» όσο και ο 57χρονος βοηθός της είχαν απασχολήσει με τη συμπεριφορά τους, είχαν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος τους, ενώ η υποτιθέμενη μεσίτρια είχε στο παρελθόν είχε καταγγελθεί και από στενό συγγενικό της πρόσωπο για πράξεις που την έφεραν αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Με ποινικό παρελθόν είναι και ο 57χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν υπάρξει καταγγελίες για πράξεις που έκανε εκτός Κρήτης. Ο 57χρονος από την έρευνα του patris.gr, φέρεται να έχει καταγγελθεί για απρόκλητη σωματική βλάβη, πράξη που έγινε το 2015 σε κωμόπολη της Εύβοιας. Για κάτι ανάλογο καταγγέλθηκε και το Φεβρουάριο του 2024 από έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος κατηγόρησε τον 57χρονο για σωματική βλάβη και απειλή. Επίσης, το 2023, ένας Σύρος τον είχε καταγγείλει για παρακώληση συγκοινωνίας.

Η καταγγελία του συγγενή της «μεσίτριας»

Αναφορικά με την 49χρονη, υπήρξε καταγγελία σε βάρος της το 2016 από στενό συγγενικό της πρόσωπο, καθώς όπως καταγγέλθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, η 49χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με το συγγενή της, τον απείλησε, λέγοντάς του «θα σου βάλω βόμβα, αν δεν δώσουν τα παιδιά τα λεφτά»

Σε ένα ακόμη περιστατικό που σημειώθηκε το 2021 στη Ρόδο, η 49χρονη είχε καταγγελθεί για απειλή από ένα άτομο με το οποίο είχε οικονομικές διαφορές.

Αστυνομκές πηγές ανέφεραν και ένα περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση και συζητήθηκε εκείνη την περίοδο. Συγκεκριμένα, η 49χρονη είχε κατηγορηθεί πριν από 11 χρόνια για υφαίρεση. Όπως είχε καταγγελθεί, αφαίρεσε το αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, του συγγενή της, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει και από τη Γερμανία το μετέφερε στην Ελλάδα και το στάθμευσε έξω από το σπίτι της, όπου και τελικώς βρέθηκε.