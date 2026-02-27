Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα – Τουλάχιστον 5 νεκροί
Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τους φονικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα
- Ναύπλιο: 15χρονη μαθήτρια έπεσε στο κενό από εγκαταλελειμμένο κτίριο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
- Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
- Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν
- Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η πολιτική προστασία στον παλαιστινιακό θύλακο, παρότι παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.
Η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που αποτελεί μέρος των κυβερνητικών δομών της Χαμάς στον θύλακο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πλήγμα που εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα σκότωσε τρεις ανθρώπους στον νότο και ότι άλλοι δύο σκοτώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που υπέστη πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που διήρκεσε δυο χρόνια.
- Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα – Τουλάχιστον 5 νεκροί
- Τι σχέση έχει ο καφές με τη δημιουργικότητα;
- Αίθριος ο καιρός την Παρασκευή – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές
- Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
- Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
- Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
- Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
- Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις