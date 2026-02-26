Φρίκη: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν 14χρονο Παλαιαστίνιο και τον έβλεπαν να πεθαίνει από αιμορραγία

Τον Νοέμβριο, ένα 14χρονο αγόρι, ο Τζαντ Τζαντάλαχ, δέχθηκε πυρά από Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Φαρα στη Δυτική Όχθη. Καθώς αιμορραγούσε στο δρομάκι, κανείς από τους στρατιώτες δεν έσπευσε να του παράσχει βοήθεια, ενώ δύο παλαιστινιακά ασθενοφόρα αποκλείστηκαν από το να τον προσεγγίσουν.

Το βίντεο του περιστατικού που έφερε στο φως το BBC και οι μαρτυρίες των παρόντων αποκαλύπτουν μια σκηνή όπου ο Τζαντ άφησε την τελευταία του πνοή ενώ οι στρατιώτες τον περιτριγύριζαν αμέτοχοι.

Βίντεο μαρτυρούν ότι οι 14 στρατιώτες στάθηκαν γύρω του για τουλάχιστον 45 λεπτά, ενώ αιμορραγούσε.

Όλοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση τραυμάτων, και κάθε μονάδα μάχης διαθέτει εκπαιδευμένο διασώστη, αλλά κανείς δεν φάνηκε να παρέχει στον Τζαντ ιατρική βοήθεια. Μάλιστα, φάνηκε να αγνοούν τις επανειλημμένες προσπάθειες του να τραβήξει την προσοχή τους.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν στο BBC ότι οι στρατιώτες παρείχαν «αρχική ιατρική φροντίδα», αλλά εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση ή τον χρόνο της θεραπείας.

«Άφησαν μια πέτρα δίπλα στο χέρι του για να τον παγιδεύσουν»

Η IDF κατηγόρησε επίσης τον Τζαντ ότι πέταξε πέτρα, κάτι που, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής τους, επιτρέπει τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Όμως τα βίντεο δείχνουν στρατιώτη της IDF να αφήνει ένα αντικείμενο δίπλα στον Τζαντ μετά τον πυροβολισμό και να το φωτογραφίζει – πράξη που η οικογένεια και μία κορυφαία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν προσπάθεια παγίδευσής του.

Τελικά οι στρατιώτες φόρτωσαν τον Τζαντ σε ισραηλινό στρατιωτικό όχημα, αλλά είτε πριν είτε μετά πέθανε. Δεν είναι σαφές πόσες φορές ή πού ακριβώς τον πυροβόλησαν, καθώς ο στρατός αρνήθηκε να επιστρέψει το σώμα στην οικογένεια και δεν απάντησε σε ερωτήσεις για τα τραύματά του.

Η μητέρα του, Σάφα, δήλωσε: «Άφησαν μια πέτρα δίπλα στο χέρι του για να τον παγιδεύσουν».

Ο Τζαντ γεννήθηκε και μεγάλωσε στον καταυλισμό αλ-Φαρ’α, στη Δυτική Όχθη, όπου ζουν περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι. Όπως και άλλοι καταυλισμοί στις κατεχόμενες περιοχές, υπόκειται σε τακτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων.

55 παιδιά νεκρά από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη

Η θανάτωσή του δεν ήταν εντελώς ασυνήθιστη: σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πέρυσι σκοτώθηκαν 55 παιδιά από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη και 227 από την 7η Οκτωβρίου 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Δύο όμως στοιχεία ξεχωρίζουν: πρώτον, ο Τζαντ έμεινε αβοήθητος στο έδαφος με πολλούς στρατιώτες γύρω του ενώ πέθαινε. Δεύτερον, υπάρχει σημαντικό οπτικό υλικό του περιστατικού, επαληθευμένο από το BBC.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η στιγμή του πυροβολισμού καταγράφηκε από κάμερα CCTV του καταυλισμού. Δείχνει τρία αγόρια σε γωνία δρόμου να κοιτάζουν δεξιά, εκεί όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, όχημα του ισραηλινού στρατού είχε μόλις απομακρυνθεί.

Ένας φίλος του Τζαντ είπε ότι βγήκαν επειδή ένα μήνυμα στον καταυλισμό ανέφερε ότι οι ισραηλινές μονάδες έφευγαν. Οι στρατιώτες είχαν κρυφτεί αριστερά, λίγα μέτρα μακριά, και μόλις τους είδε ο φίλος του Τζαντ, τράπηκαν σε φυγή. Ο Τζαντ δεν τους είδε ή τους είδε αργά.

Το CCTV δείχνει τον επικεφαλής στρατιώτη να μπαίνει σε απόσταση λιγότερη των τριών μέτρων από τον Τζαντ, να σηκώνει το όπλο και να πυροβολεί. Ο Τζαντ κινείται υποδηλώνοντας ότι χτυπήθηκε. Οι τρύπες από σφαίρες στοίχισαν τον τοίχο ακριβώς εκεί.

Ο Τζαντ, πιθανόν ήδη τραυματισμένος, τρέχει, ενώ ο στρατιώτης φαίνεται να τον πυροβολεί από πίσω, όπως φαίνεται από σκόνη να σηκώνεται στο δρομάκι.

Μετά από λίγα μέτρα, ο Τζαντ καταρρέει και εξαφανίζεται από το πλάνο. Σύντομα, βίντεο που τράβηξε κάτοικος καταυλισμού δείχνει τις τελευταίες στιγμές του. Ο Τζαντ προσπαθεί επανειλημμένα να τραβήξει την προσοχή των στρατιωτών, κουνώντας τα χέρια και πετώντας το καπέλο του, το οποίο οι στρατιώτες του επιστρέφουν.

Δεν άφησαν την μητέρα του να πλησιάσει

Η μητέρα του επιχείρησε να τον φτάσει, αλλά οι στρατιώτες την εμπόδισαν. Οι Παλαστινιακές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δύο ασθενοφόρα αποκλείστηκαν από τους στρατιώτες, αφήνοντας τους διασώστες αβοήθητους.

Η IDF υποστηρίζει ότι ο Τζαντ πέταξε πέτρα και χαρακτηρίζεται «τρομοκράτης», ενώ η οικογένεια τον κατηγορεί για απόπειρα παγίδευσής του, καθώς βίντεο δείχνει στρατιώτη να αφήνει αντικείμενο δίπλα του και να το φωτογραφίζει.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Δυτική Όχθη συχνά πυροβολούν ακόμα και παιδιά που δεν αποτελούν άμεση απειλή. Ο Shai Parnes από την οργάνωση B’Tselem δήλωσε ότι το βίντεο φαίνεται να δείχνει στρατιώτη να τοποθετεί πέτρα για να δικαιολογήσει τον πυροβολισμό.

Η οικογένεια του Τζαντ δεν έχει επιστρέψει το σώμα του, και πολλές λεπτομέρειες για τον θάνατό του παραμένουν ασαφείς. Σύμφωνα με αναφορές, οι ισραηλινές αρχές κρατούν τώρα 776 σώματα Παλαιστινίων ή άλλων εθνικοτήτων που θεωρούνται ύποπτοι για επιθέσεις.

Η μητέρα του, Σάφα, δήλωσε: «Ίσως το κάνουν για να μας εξαντλήσουν ή απλά από κακία. Αλλά είμαστε υπομονετικοί και ελπίζουμε να τον πάρουμε πίσω. Σήμερα, αύριο ή σε εκατό χρόνια, Θεός βοηθός, θα τον πάρουμε πίσω».