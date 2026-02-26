newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φρίκη: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν 14χρονο Παλαιαστίνιο και τον έβλεπαν να πεθαίνει από αιμορραγία
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 17:56

Φρίκη: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν 14χρονο Παλαιαστίνιο και τον έβλεπαν να πεθαίνει από αιμορραγία

Βίντεο μαρτυρούν ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες στάθηκαν γύρω του για τουλάχιστον 45 λεπτά, ενώ αιμορραγούσε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Spotlight

Τον Νοέμβριο, ένα 14χρονο αγόρι, ο Τζαντ Τζαντάλαχ, δέχθηκε πυρά από Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Φαρα στη Δυτική Όχθη. Καθώς αιμορραγούσε στο δρομάκι, κανείς από τους στρατιώτες δεν έσπευσε να του παράσχει βοήθεια, ενώ δύο παλαιστινιακά ασθενοφόρα αποκλείστηκαν από το να τον προσεγγίσουν.

Το βίντεο του περιστατικού που έφερε στο φως το BBC και οι μαρτυρίες των παρόντων αποκαλύπτουν μια σκηνή όπου ο Τζαντ άφησε την τελευταία του πνοή ενώ οι στρατιώτες τον περιτριγύριζαν αμέτοχοι.

Βίντεο μαρτυρούν ότι οι 14 στρατιώτες στάθηκαν γύρω του για τουλάχιστον 45 λεπτά, ενώ αιμορραγούσε.

Όλοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση τραυμάτων, και κάθε μονάδα μάχης διαθέτει εκπαιδευμένο διασώστη, αλλά κανείς δεν φάνηκε να παρέχει στον Τζαντ ιατρική βοήθεια. Μάλιστα, φάνηκε να αγνοούν τις επανειλημμένες προσπάθειες του να τραβήξει την προσοχή τους.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν στο BBC ότι οι στρατιώτες παρείχαν «αρχική ιατρική φροντίδα», αλλά εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση ή τον χρόνο της θεραπείας.

 «Άφησαν μια πέτρα δίπλα στο χέρι του για να τον παγιδεύσουν»

Η IDF κατηγόρησε επίσης τον Τζαντ ότι πέταξε πέτρα, κάτι που, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής τους, επιτρέπει τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Όλοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση τραυμάτων, και κάθε μονάδα μάχης διαθέτει εκπαιδευμένο διασώστη, αλλά κανείς δεν φάνηκε να παρέχει στον Τζαντ ιατρική βοήθεια

Όμως τα βίντεο δείχνουν στρατιώτη της IDF να αφήνει ένα αντικείμενο δίπλα στον Τζαντ μετά τον πυροβολισμό και να το φωτογραφίζει – πράξη που η οικογένεια και μία κορυφαία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν προσπάθεια παγίδευσής του.

Τελικά οι στρατιώτες φόρτωσαν τον Τζαντ σε ισραηλινό στρατιωτικό όχημα, αλλά είτε πριν είτε μετά πέθανε. Δεν είναι σαφές πόσες φορές ή πού ακριβώς τον πυροβόλησαν, καθώς ο στρατός αρνήθηκε να επιστρέψει το σώμα στην οικογένεια και δεν απάντησε σε ερωτήσεις για τα τραύματά του.

Η μητέρα του, Σάφα, δήλωσε: «Άφησαν μια πέτρα δίπλα στο χέρι του για να τον παγιδεύσουν».

Ο Τζαντ γεννήθηκε και μεγάλωσε στον καταυλισμό αλ-Φαρ’α, στη Δυτική Όχθη, όπου ζουν περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι. Όπως και άλλοι καταυλισμοί στις κατεχόμενες περιοχές, υπόκειται σε τακτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων.

55 παιδιά νεκρά από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη

Η θανάτωσή του δεν ήταν εντελώς ασυνήθιστη: σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πέρυσι σκοτώθηκαν 55 παιδιά από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη και 227 από την 7η Οκτωβρίου 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Δύο όμως στοιχεία ξεχωρίζουν: πρώτον, ο Τζαντ έμεινε αβοήθητος στο έδαφος με πολλούς στρατιώτες γύρω του ενώ πέθαινε. Δεύτερον, υπάρχει σημαντικό οπτικό υλικό του περιστατικού, επαληθευμένο από το BBC.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η στιγμή του πυροβολισμού καταγράφηκε από κάμερα CCTV του καταυλισμού. Δείχνει τρία αγόρια σε γωνία δρόμου να κοιτάζουν δεξιά, εκεί όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, όχημα του ισραηλινού στρατού είχε μόλις απομακρυνθεί.

Ένας φίλος του Τζαντ είπε ότι βγήκαν επειδή ένα μήνυμα στον καταυλισμό ανέφερε ότι οι ισραηλινές μονάδες έφευγαν. Οι στρατιώτες είχαν κρυφτεί αριστερά, λίγα μέτρα μακριά, και μόλις τους είδε ο φίλος του Τζαντ, τράπηκαν σε φυγή. Ο Τζαντ δεν τους είδε ή τους είδε αργά.

Το CCTV δείχνει τον επικεφαλής στρατιώτη να μπαίνει σε απόσταση λιγότερη των τριών μέτρων από τον Τζαντ, να σηκώνει το όπλο και να πυροβολεί. Ο Τζαντ κινείται υποδηλώνοντας ότι χτυπήθηκε. Οι τρύπες από σφαίρες στοίχισαν τον τοίχο ακριβώς εκεί.

Ο Τζαντ, πιθανόν ήδη τραυματισμένος, τρέχει, ενώ ο στρατιώτης φαίνεται να τον πυροβολεί από πίσω, όπως φαίνεται από σκόνη να σηκώνεται στο δρομάκι.

Μετά από λίγα μέτρα, ο Τζαντ καταρρέει και εξαφανίζεται από το πλάνο. Σύντομα, βίντεο που τράβηξε κάτοικος καταυλισμού δείχνει τις τελευταίες στιγμές του. Ο Τζαντ προσπαθεί επανειλημμένα να τραβήξει την προσοχή των στρατιωτών, κουνώντας τα χέρια και πετώντας το καπέλο του, το οποίο οι στρατιώτες του επιστρέφουν.

Δεν άφησαν την μητέρα του να πλησιάσει

Η μητέρα του επιχείρησε να τον φτάσει, αλλά οι στρατιώτες την εμπόδισαν. Οι Παλαστινιακές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δύο ασθενοφόρα αποκλείστηκαν από τους στρατιώτες, αφήνοντας τους διασώστες αβοήθητους.

Η IDF υποστηρίζει ότι ο Τζαντ πέταξε πέτρα και χαρακτηρίζεται «τρομοκράτης», ενώ η οικογένεια τον κατηγορεί για απόπειρα παγίδευσής του, καθώς βίντεο δείχνει στρατιώτη να αφήνει αντικείμενο δίπλα του και να το φωτογραφίζει.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Δυτική Όχθη συχνά πυροβολούν ακόμα και παιδιά που δεν αποτελούν άμεση απειλή. Ο Shai Parnes από την οργάνωση B’Tselem δήλωσε ότι το βίντεο φαίνεται να δείχνει στρατιώτη να τοποθετεί πέτρα για να δικαιολογήσει τον πυροβολισμό.

Η οικογένεια του Τζαντ δεν έχει επιστρέψει το σώμα του, και πολλές λεπτομέρειες για τον θάνατό του παραμένουν ασαφείς. Σύμφωνα με αναφορές, οι ισραηλινές αρχές κρατούν τώρα 776 σώματα Παλαιστινίων ή άλλων εθνικοτήτων που θεωρούνται ύποπτοι για επιθέσεις.

Η μητέρα του, Σάφα, δήλωσε: «Ίσως το κάνουν για να μας εξαντλήσουν ή απλά από κακία. Αλλά είμαστε υπομονετικοί και ελπίζουμε να τον πάρουμε πίσω. Σήμερα, αύριο ή σε εκατό χρόνια, Θεός βοηθός, θα τον πάρουμε πίσω».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες
Δίκη το 2028 26.02.26

Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Βρετανία

Σύνταξη
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto
Ευρωπαϊκή συνεργασία 26.02.26

Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto

Δύο χρόνια ερευνών, εξήντα αστυνομικοί σε κινητοποίηση και κατασχέσεις ρεκόρ. Η Ειδική Διαπεριφερειακή Δικαστική Αρχή (JIRS) στην Μασσαλία έθεσε τέλος σε μια εγκληματική οργάνωση διεθνούς εμβέλειας

Σύνταξη
Ιράν: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ιράν - ΗΠΑ 26.02.26

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο συμφωνίας για να αξιολογήσει τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ σε σχέση με τη δέσμευσή τους στην διπλωματία - Το δεύτερο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στον Κόλπο

Σύνταξη
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες
Δίκη το 2028 26.02.26

Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Βρετανία

Σύνταξη
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο