Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Οκτωβρίου του 1985 όταν ο Alex Odeh έμπαινε στην Αμερικανο-Αραβική Επιτροπή κατά των Διακρίσεων (ADC) στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας. Την ώρα που άνοιγε την πόρτα του γραφείου του, ένας εκρηκτικός μηχανισμός ενεργοποιήθηκε σκορπώντας τον τρόμο στο κτίριο και «παίρνωντας» τη ζωή του 41χρονου.

Η δολοφονία του Αμερικανο-παλαιστίνιου ακτιβιστή δεν έριξε κανέναν από τα σύννεφα, ωστόσο πρόσθεσε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των δολοφονικών επιθέσεων ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ρίχνοντας ακόμα περισσότερο λάδι σε μια φωτιά που ήδη έκαιγε για δεκαετίες.

Ακτιβιστής, λέκτορας, ποιητής

Ο Alex Odeh γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1944 στο χωριό Τζίφνα της Παλαιστίνης, την οποία και άφησε σε ηλικία 28 ετών, όταν πήρε την απόφαση να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ. Λέκτορας και ποιητής, έχοντας εκδώσει αρκετά από τα έργα του, έγινε γρήγορα γνωστός ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, αλλά και οπαδός του διαθρησκευτικού διαλόγου μεταξύ Χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων.

Ανέλαβε το γραφείο της ADC στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι δολοφονικές επιθέσεις ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς έμοιαζαν με κομμάτι της… καθημερινότητας.

Λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του είχαν γίνει τέσσερις βομβιστικές επιθέσεις σε γραφεία της ADC, ενώ τρεις ημέρες πριν το θάνατό του, το Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο είχε καταλάβει το ιταλικό πλοίο Achille Lauro, δολοφονώντας τον Αμερικανο-εβραίο Leon Klinghoffer.

Θα έλεγε κανείς ότι η μοίρα του Alex Odeh ήταν προδιαγεγραμμένη – αργά ή γρήγορα θα γινόταν στόχος επίθεσης.

Σε αυτά τα τρία 24ωρα, ο 41χρονος ακτιβιστής έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις, επιμένοντας ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) δεν είχε καμία σχέση με την πειρατεία στο ιταλικό κρουαζιερόπλοιο, ενώ σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση είχε μέχρι και συζήτηση με μέλη της Εβραϊκής Ένωσης Άμυνας (JDL).

«Πήρε ότι του άξιζε»

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Alex Odeh, οι ισραηλινές οργανώσεις Ένωση κατά της Δυσφήμισης και JDL καταδίκασαν την βομβιστική επίθεση. Ωστόσο, ο πρόεδρος της JDL Irv Rubin δεν έδειξε να λυπάται για ότι συνέβη.

«Δεν έχω δάκρυα για τον κύριο Odeh. Πήρε ότι του άξιζε. Τα δάκρυά μου στέρεψαν με τον θάνατο του Leon Klinghoffer» θα δηλώσει στον Τύπο. Ακόμα κι όταν το FBI έδειξε την οργάνωσή του ως υπεύθυνη πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις, ο Rubin το επέκρινε, λέγοντας ότι δεν έχουν αποδείξεις.

Ύποπτοι υπήρχαν, η υπόθεση έμεινε «μυστήριο»

Τέσσερις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Alex Odeh, το FBI θα καταλήξει σε τρεις υπόπτους – τους Robert Manning, Keith Fuchs και Andy Green, όλοι τους μέλη του JDL που το έσκασαν και ζήτησαν καταφύγιο στο Ισραήλ αμέσως μετά τη βομβιστική επίθεση.

Μάλιστα, ο Robert Manning εκείνη την περίοδο ήταν ύποπτος για μια σειρά από επιθέσεις – ανάμεσά τους η βομβιστική επίθεση σε εταιρεία της Καλιφόρνιας που σκότωσε τη γραμματέα Patricia Wilkerson.

Το 1991 η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ζητήσει την έκδοση του Manning από τις ισραηλινές Αρχές, προκειμένου να δικαστεί. Θα το πετύχει μετά από περίπου δύο χρόνια, με τον Manning να καταδικάζεται σε ισόβια για τη δολοφονία της Wilkerson.

Ωστόσο ποτέ δεν του ασκήθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία του Alex Odeh – μια υπόθεση που μπήκε στο αρχείο και θεωρείται έως σήμερα cold case.

Εκεί εστιάζει το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh?, το οποίο δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το ποιος δολοφόνησε τον Παλαιστίνιο ακτιβιστή -καθώς αυτό φαίνεται ότι το γνωρίζουν όλοι- αλλά γιατί κανείς δεν προσπάθησε να αποδώσει δικαιοσύνη.

Χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό και νέες συνεντεύξεις, οι δημιουργοί Τ Jason Osder και William Lafi Youmans ταξιδεύουν πίσω στη δεκαετία του ’80, μελετούν τις εξτρεμιστικές οργανώσεις που δρούσαν εκείνη την περίοδο, ενώ αναλύουν και τα στοιχεία που υπάρχουν για εκείνους που φέρεται να δολοφόνησαν τον Alex Odeh.