No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ
17 Φεβρουαρίου 2026

No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ, εκπέμπει σήμα κινδύνου μετά από μια νέα, βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον της οικογένειάς του στη Δυτική Όχθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Spotlight

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Καμία Άλλη Γη – No Other Land – Χαμντάν Μπαλάλ καταγγέλλει νέα, δεύτερη επίθεση εναντίον του ίδιου και της οικογένειας του από Ισραηλινούς εποίκους.

Η επίθεση κατέληξε στον τραυματισμό του αδελφού του και τη σύλληψη μελών της οικογένειάς του και αποτελεί συνέχεια μιας σειράς στοχοποιημένων ενεργειών που ξεκίνησαν αμέσως μετά τη διεθνή αναγνώριση του έργου του και τη βράβευση του από την Ακαδημία.

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε ο Μπαλάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο Ισραηλινό έποικο που τον είχε στοχοποιήσει και τον Μάρτιο του 2025, λίγες ημέρες μετά την βράβευση του με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Παρά το γεγονός ότι πριν από δύο εβδομάδες εκδόθηκε απόφαση από ισραηλινό δικαστήριο που απαγορεύει την είσοδο σε μη κατοίκους στην περιοχή γύρω από το σπίτι του, ο Μπαλάλ καταγγέλλει ότι οι έποικοι παραβιάζουν καθημερινά τη διαταγή.

Η τραγική κορύφωση ήρθε την Κυριακή, όταν ο εποικιστής Σεμ Τοβ Λούσκι εισέβαλε με το κοπάδι του στον χώρο της οικίας Μπαλάλ.

View this post on Instagram

A post shared by nootherland.film (@nootherland.film)


Όταν η οικογένεια κάλεσε την αστυνομία, ο στρατός που έφτασε στο σημείο, αντί να απομακρύνει τους εισβολείς, εισέβαλε στο σπίτι και επιτέθηκε στα μέλη της οικογένειας.

Ακολουθεί η καταγγελία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη:

Σήμερα το απόγευμα, σχεδόν ένα χρόνο αφότου κερδίσαμε το Όσκαρ, ο ίδιος έποικος που μου επιτέθηκε λίγο μετά την επιστροφή μου από το Λος Άντζελες – ο Σεμ Τοβ Λούσκι – ηγήθηκε ξανά μιας επίθεσης εναντίον του σπιτιού μου και της οικογένειάς μου. Τέσσερα μέλη της οικογένειάς μου έχουν συλληφθεί αυτή τη στιγμή και ένα βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Καλώ όλους τους δημοσιογράφους και τους διπλωμάτες να έρθουν να με επισκεφτούν και την οικογένειά μου αυτήν την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, για να ακούσουν πώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τον χρόνο από τότε που κερδίσαμε το Όσκαρ, όπως έχει συμβεί σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Στείλτε μου email για να συντονίσω την επίσκεψή σας: hamdanalhrane90@gmail.com

Πριν από δύο εβδομάδες καταφέραμε να λάβουμε απόφαση από το ισραηλινό δικαστήριο ότι η περιοχή γύρω από το σπίτι μου είναι κλειστή για τους μη κατοίκους, αλλά οι έποικοι παραβιάζουν αυτή την εντολή και εξακολουθούν να έρχονται με τα κοπάδια τους σχεδόν κάθε μέρα.

Καλούμε την αστυνομία, δεν κάνουν τίποτα. Ο στρατός έρχεται, δεν κάνουν τίποτα. Σήμερα, ο Σεμ Τοβ Λούσκι – ο έποικος που μου επιτέθηκε στο σπίτι μου λίγο μετά την νίκη μου με το Όσκαρ πέρυσι – ήρθε με το κοπάδι του στο σπίτι μου. Ο αδερφός μου κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει την εισβολή.

Ο στρατός ήρθε πρώτος και αμέσως έκανε έφοδο στο σπίτι μας, επιτιθέμενος σε όλους όσους βρίσκονταν μέσα. Στη συνέχεια συνέλαβαν δύο από τους αδερφούς μου, έναν ανιψιό και έναν ξάδερφο. Ένας άλλος αδερφός τραυματίστηκε σοβαρά και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η απόφαση του ισραηλινού δικαστηρίου υποτίθεται ότι θα έκανε τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα για εμάς. Αλλά συνέβη το αντίθετο. Οι έποικοι έχουν εντείνει την παρενόχληση και οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για να επιβάλουν την απόφαση, και σήμερα ενώθηκαν με τους εποίκους στην επίθεση.

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) επιβεβαίωσε στο περιοδικό Variety ότι ένας αριθμός Παλαιστινίων κοντά στο χωριό Σουσίγια κρατήθηκε την Κυριακή, πριν αφεθεί ελεύθερος.

Ωστόσο, ο στρατός διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του σκηνοθέτη, δηλώνοντας ότι οι στρατιώτες δεν άσκησαν βία και δεν πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία.

Η διάσταση απόψεων θυμίζει έντονα το περιστατικό του Μαρτίου 2025, όταν ο Μπαλάλ είχε καταγγείλει ότι Ισραηλινοί στρατιώτες τον απήγαγαν μέσα από ασθενοφόρο μετά από επίθεση εποίκων, τον έδεσαν και τον κράτησαν με καλυμμένα τα μάτια για 24 ώρες – ισχυρισμοί που και τότε είχαν αμφισβητηθεί από τις δυνάμεις της IDF.

Το No Other Land αποτελεί προϊόν συνεργασίας μιας ισραηλινο-παλαιστινιακής ομάδας, των Χαμντάν Μπαλάλ, Μπαζέλ Άντρα, Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ.

Η ταινία καταγράφει τον αγώνα μιας κοινότητας στη Δυτική Όχθη ενάντια στον εκτοπισμό της από τις ισραηλινές δυνάμεις, έχοντας κερδίσει το βραβείο κοινού και το βραβείο κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 2023 πριν την τελική του επικράτηση στα Όσκαρ.

Παρά την παγκόσμια καταξίωση, η τύχη των δημιουργών του παραμένει επισφαλής, με την Ακαδημία Κινηματογράφου να έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις για την καθυστερημένη στήριξή της προς τον Μπαλάλ, αναδεικνύοντας τις πολιτικές ευαισθησίες που περιβάλλουν τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο Γιουβάλ Αβραάμ, ένας από τους σκηνοθέτες του πολυβραβευμένου No Other Land, με ανάρτηση του στο Χ.

«Μια ομάδα εποίκων μόλις λίντσαραν τον Χαμντάν Μπαλάλ, συν-σκηνοθέτη της ταινίας μας No Other Land. Τον χτύπησαν και έχει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιά, αιμορραγεί. Στρατιώτες εισέβαλαν στο ασθενοφόρο που κάλεσε και τον πήραν. Από τότε δεν υπάρχει κανένα ίχνος του».

Οι αναφορές για την επίθεση και την κράτηση του Μπαλάλ οδήγησαν σε ένα ψήφισμα που ζητούσε την απελευθέρωσή του και σε δηλώσεις από οργανώσεις όπως η Διεθνής Ένωση Ντοκιμαντέρ, η οποία υποστήριζε το εν λόγω αίτημα.

Σύμφωνα με τον Αβραάμ, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σώπασε για το γεγονός

«Δυστυχώς, η Αμερικανική Ακαδημία, η οποία μας απένειμε ένα Όσκαρ πριν από τρεις εβδομάδες, αρνήθηκε να υποστηρίξει δημόσια τον Χαμντάν Μπαλάλ, ενώ τον ξυλοκοπούσαν και τον βασάνιζαν Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι», έγραψε.

World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούιγ
Από 2/5 στο Κιβωτός 17.02.26

Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούιγ

Ο Γιώργος Κουτλής ασχολείται άλλη μια φορά με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο σε μια παράσταση συνόλου όπου  20 νέοι ηθοποιοί —συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη— λειτουργούν ως σύνολο και ως χορός, ως ομάδα και ως γενιά

Σύνταξη
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
17.02.26

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
15.02.26

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες
17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η παντοδύναμη Μιλάνο έκανε τον τέλειο αγώνα, επικράτησε στο Ρέντη με 3-0 και πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου
17.02.26

«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
