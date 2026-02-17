No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Καμία Άλλη Γη – No Other Land – Χαμντάν Μπαλάλ καταγγέλλει νέα, δεύτερη επίθεση εναντίον του ίδιου και της οικογένειας του από Ισραηλινούς εποίκους.

Η επίθεση κατέληξε στον τραυματισμό του αδελφού του και τη σύλληψη μελών της οικογένειάς του και αποτελεί συνέχεια μιας σειράς στοχοποιημένων ενεργειών που ξεκίνησαν αμέσως μετά τη διεθνή αναγνώριση του έργου του και τη βράβευση του από την Ακαδημία.

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε ο Μπαλάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο Ισραηλινό έποικο που τον είχε στοχοποιήσει και τον Μάρτιο του 2025, λίγες ημέρες μετά την βράβευση του με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Παρά το γεγονός ότι πριν από δύο εβδομάδες εκδόθηκε απόφαση από ισραηλινό δικαστήριο που απαγορεύει την είσοδο σε μη κατοίκους στην περιοχή γύρω από το σπίτι του, ο Μπαλάλ καταγγέλλει ότι οι έποικοι παραβιάζουν καθημερινά τη διαταγή.

Η τραγική κορύφωση ήρθε την Κυριακή, όταν ο εποικιστής Σεμ Τοβ Λούσκι εισέβαλε με το κοπάδι του στον χώρο της οικίας Μπαλάλ.

Όταν η οικογένεια κάλεσε την αστυνομία, ο στρατός που έφτασε στο σημείο, αντί να απομακρύνει τους εισβολείς, εισέβαλε στο σπίτι και επιτέθηκε στα μέλη της οικογένειας.

Ακολουθεί η καταγγελία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη:

–

Σήμερα το απόγευμα, σχεδόν ένα χρόνο αφότου κερδίσαμε το Όσκαρ, ο ίδιος έποικος που μου επιτέθηκε λίγο μετά την επιστροφή μου από το Λος Άντζελες – ο Σεμ Τοβ Λούσκι – ηγήθηκε ξανά μιας επίθεσης εναντίον του σπιτιού μου και της οικογένειάς μου. Τέσσερα μέλη της οικογένειάς μου έχουν συλληφθεί αυτή τη στιγμή και ένα βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Καλώ όλους τους δημοσιογράφους και τους διπλωμάτες να έρθουν να με επισκεφτούν και την οικογένειά μου αυτήν την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, για να ακούσουν πώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τον χρόνο από τότε που κερδίσαμε το Όσκαρ, όπως έχει συμβεί σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Στείλτε μου email για να συντονίσω την επίσκεψή σας: hamdanalhrane90@gmail.com

Πριν από δύο εβδομάδες καταφέραμε να λάβουμε απόφαση από το ισραηλινό δικαστήριο ότι η περιοχή γύρω από το σπίτι μου είναι κλειστή για τους μη κατοίκους, αλλά οι έποικοι παραβιάζουν αυτή την εντολή και εξακολουθούν να έρχονται με τα κοπάδια τους σχεδόν κάθε μέρα.

Καλούμε την αστυνομία, δεν κάνουν τίποτα. Ο στρατός έρχεται, δεν κάνουν τίποτα. Σήμερα, ο Σεμ Τοβ Λούσκι – ο έποικος που μου επιτέθηκε στο σπίτι μου λίγο μετά την νίκη μου με το Όσκαρ πέρυσι – ήρθε με το κοπάδι του στο σπίτι μου. Ο αδερφός μου κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει την εισβολή.

Ο στρατός ήρθε πρώτος και αμέσως έκανε έφοδο στο σπίτι μας, επιτιθέμενος σε όλους όσους βρίσκονταν μέσα. Στη συνέχεια συνέλαβαν δύο από τους αδερφούς μου, έναν ανιψιό και έναν ξάδερφο. Ένας άλλος αδερφός τραυματίστηκε σοβαρά και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η απόφαση του ισραηλινού δικαστηρίου υποτίθεται ότι θα έκανε τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα για εμάς. Αλλά συνέβη το αντίθετο. Οι έποικοι έχουν εντείνει την παρενόχληση και οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για να επιβάλουν την απόφαση, και σήμερα ενώθηκαν με τους εποίκους στην επίθεση.

–

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) επιβεβαίωσε στο περιοδικό Variety ότι ένας αριθμός Παλαιστινίων κοντά στο χωριό Σουσίγια κρατήθηκε την Κυριακή, πριν αφεθεί ελεύθερος.

Ωστόσο, ο στρατός διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του σκηνοθέτη, δηλώνοντας ότι οι στρατιώτες δεν άσκησαν βία και δεν πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία.

Η διάσταση απόψεων θυμίζει έντονα το περιστατικό του Μαρτίου 2025, όταν ο Μπαλάλ είχε καταγγείλει ότι Ισραηλινοί στρατιώτες τον απήγαγαν μέσα από ασθενοφόρο μετά από επίθεση εποίκων, τον έδεσαν και τον κράτησαν με καλυμμένα τα μάτια για 24 ώρες – ισχυρισμοί που και τότε είχαν αμφισβητηθεί από τις δυνάμεις της IDF.

Το No Other Land αποτελεί προϊόν συνεργασίας μιας ισραηλινο-παλαιστινιακής ομάδας, των Χαμντάν Μπαλάλ, Μπαζέλ Άντρα, Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ.

Η ταινία καταγράφει τον αγώνα μιας κοινότητας στη Δυτική Όχθη ενάντια στον εκτοπισμό της από τις ισραηλινές δυνάμεις, έχοντας κερδίσει το βραβείο κοινού και το βραβείο κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 2023 πριν την τελική του επικράτηση στα Όσκαρ.

Παρά την παγκόσμια καταξίωση, η τύχη των δημιουργών του παραμένει επισφαλής, με την Ακαδημία Κινηματογράφου να έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις για την καθυστερημένη στήριξή της προς τον Μπαλάλ, αναδεικνύοντας τις πολιτικές ευαισθησίες που περιβάλλουν τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο Γιουβάλ Αβραάμ, ένας από τους σκηνοθέτες του πολυβραβευμένου No Other Land, με ανάρτηση του στο Χ.

«Μια ομάδα εποίκων μόλις λίντσαραν τον Χαμντάν Μπαλάλ, συν-σκηνοθέτη της ταινίας μας No Other Land. Τον χτύπησαν και έχει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιά, αιμορραγεί. Στρατιώτες εισέβαλαν στο ασθενοφόρο που κάλεσε και τον πήραν. Από τότε δεν υπάρχει κανένα ίχνος του».

Οι αναφορές για την επίθεση και την κράτηση του Μπαλάλ οδήγησαν σε ένα ψήφισμα που ζητούσε την απελευθέρωσή του και σε δηλώσεις από οργανώσεις όπως η Διεθνής Ένωση Ντοκιμαντέρ, η οποία υποστήριζε το εν λόγω αίτημα.

Σύμφωνα με τον Αβραάμ, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σώπασε για το γεγονός

«Δυστυχώς, η Αμερικανική Ακαδημία, η οποία μας απένειμε ένα Όσκαρ πριν από τρεις εβδομάδες, αρνήθηκε να υποστηρίξει δημόσια τον Χαμντάν Μπαλάλ, ενώ τον ξυλοκοπούσαν και τον βασάνιζαν Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι», έγραψε.