Οργή για τη δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή του No Other Land – Έκκληση στις ΗΠΑ για κυρώσεις στους εποίκους

Ισραηλινός έποικος σκότωσε έναν Παλαιστίνιο, ενώ ένας άλλος έποικος τραυμάτισε έναν άλλο με τον εκσκαφέα στο χωριό Ουμ Αλ Χέιρ στη νότια Δυτική Όχθη τη Δευτέρα. Ο Αουάντ Χαθαλίν, Παλαιστίνιος ακτιβιστής και δημοσιογράφος που συνέβαλε στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ «No Other Land», το οποίο κέρδισε Όσκαρ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης από Ισραηλινούς εποίκους στους λόφους νότια της Χεβρώνας, προκαλώντας κύμα καταδίκης για αυτό που περιγράφηκε ως κρατική ατιμωρησία για τη βία των Ισραηλινών εποίκων.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε τη Δευτέρα φαίνεται να δείχνει έναν Ισραηλινό έποικο, τον Γινόν Λεβί να πυροβολεί τον Χαθαλίν. Ο Λεβί είχε συμπεριληφθεί πέρυσι στον κατάλογο των κυρώσεων αρκετών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της συμμετοχής του στην εκδίωξη και τη βία εναντίον Παλαιστινίων. Οι αμερικανικές κυρώσεις άρθηκαν τον Ιανουάριο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

O φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη από την ισραηλινή αστυνομία για ανάκριση, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με περιορισμό κατ’ οίκον, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Αλά Χαθαλίν, συγγενής του Αουάντ, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή της δολοφονίας, μιλώντας σε μια σκηνή που είχε στηθεί για τους πενθούντες την Τρίτη, είπε, σύμφωνα με τον Guardian: «Ο (Λεβί) άρχισε αμέσως να πυροβολεί τυχαία τους πάντες. Του είπαμε: ‘Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, υπάρχουν παιδιά – μην πυροβολείς!’ Αλλά πυροβόλησε ούτως ή άλλως. Ο Αουάντ δεν είχε καμία σχέση».

Η δολοφονία έρχεται εν μέσω ενός αυξανόμενου κύματος βίας από τους εποίκους και τον ισραηλινό στρατό εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τουλάχιστον 1.009 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 7.000 έχουν τραυματιστεί στη Δυτική Όχθη από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον Guardian.

Η λογοδοσία των εποίκων που διαπράττουν πράξεις βίας εναντίον Παλαιστινίων είναι σπάνια. Ενώ, οι ισραηλινές αποικίες θεωρούνται παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με ακτιβιστές από το Ουμ αλ-Καΐρ στα νότια υψώματα της Χεβρώνας, η δολοφονία συνέβη μετά από την είσοδο ενός εποίκου με εκσκαφέα στη γη τους, καταστρέφοντας δέντρα και περιουσία.

Το χωριό βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ισραηλινή αποικία Καρμέλ, που ιδρύθηκε το 1980.

Όταν ένας κάτοικος πλησίασε για να ζητήσει από τον οδηγό του εκσκαφέα να σταματήσει, ο οδηγός τον χτύπησε με αυτόν. Οι κάτοικοι άρχισαν να πετάνε πέτρες και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Λεβί βγήκε από τον οικισμό και άρχισε να πυροβολεί. Ο Αουάντ Χαθαλίν, που στεκόταν σε απόσταση από την αντιπαράθεση, χτυπήθηκε από σφαίρα.

Περίπου δώδεκα Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στη σκηνή του πένθους, σπρώχνοντας έξω τους παρευρισκόμενους, ενώ κρατούσαν το δάχτυλό τους στην περόνη μιας χειροβομβίδας κρότου-λάμψης. Οι στρατιώτες κήρυξαν την περιοχή κλειστή στρατιωτική ζώνη και είπαν ότι μόνο οι κάτοικοι του χωριού μπορούσαν να παραμείνουν. Συνέλαβαν δύο ακτιβιστές και έριξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης σε δημοσιογράφους που δεν έφυγαν αρκετά γρήγορα.

«Να έρχονται στον τόπο όπου τον σκότωσαν, και να διώχνουν τους ανθρώπους; Αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι αντίθετο με κάθε νόμο στον κόσμο», είπε ο Αλά καθώς οι στρατιώτες τον έσπρωχναν έξω από τη σκηνή.

Η δολοφονία του Αουάντ Χαθαλίν προκάλεσε κύμα θλίψης και καταδίκης, με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει τη βία των εποίκων «θέμα τρομοκρατίας».

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη δολοφονία και όλη τη σκόπιμη βία που διαπράττουν οι εξτρεμιστές έποικοι εναντίον του παλαιστινιακού πληθυσμού, η οποία εξαπλώνεται σε όλη τη Δυτική Όχθη», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να λογοδοτήσει ο φερόμενος δολοφόνος του Χαθαλίν, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Χαθαλίν ήταν πατέρας τριών παιδιών και κάτοικος του Μασαφέρ Γιάτα, μιας σειράς χωριών που βρίσκονται στους λόφους νότια της Χεβρώνας, τα οποία έχουν κηρυχθεί στρατιωτική ζώνη από το Ισραήλ. Οι προσπάθειες να αποτραπεί η καταστροφή των σπιτιών τους από τις ισραηλινές δυνάμεις ήταν το θέμα του ντοκιμαντέρ που κέρδισε Όσκαρ.



«Ο αγαπητός μου φίλος Αουάντ δολοφονήθηκε σήμερα το βράδυ», έγραψε ο Μπασέλ Αντρά, ο Παλαιστίνιος συν-σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ No Other Land. «Στεκόταν μπροστά από το κοινοτικό κέντρο του χωριού του όταν ένας έποικος πυροβόλησε μια σφαίρα που διαπέρασε το στήθος του και του αφαίρεσε τη ζωή. Έτσι μας εξαλείφει το Ισραήλ – μια ζωή τη φορά».

Ακτιβιστές μοιράστηκαν το τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο Χαθαλίν πριν σκοτωθεί, στο οποίο προέτρεπε τον κόσμο να δράσει για να σταματήσει η εισβολή των εποίκων στο Ουμ αλ-Καΐρ.

«Οι έποικοι εργάζονται πίσω από τα σπίτια μας και… προσπάθησαν να κόψουν τον κύριο αγωγό νερού της κοινότητας… Αν μπορείτε να επικοινωνήσετε με ανθρώπους όπως το Κογκρέσο, τα δικαστήρια, οτιδήποτε, παρακαλώ κάντε ό,τι μπορείτε», έγραψε ο Χαθαλίν.

Το υπουργείο Παιδείας της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε τους ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη για τη δολοφονία του ακτιβιστή, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Χαθαλίν «σκοτώθηκε από πυροβολισμούς των εποίκων… κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους στο χωριό Ουμ αλ-Καΐρ» κοντά στη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα των κατεχόμενων εδαφών.

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε το περιστατικό και δήλωσε ότι ένας οπλισμένος «Ισραηλινός πολίτης» άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων που πετούσαν πέτρες. Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε έναν Ισραηλινό πολίτη για ανάκριση και ότι ερευνά το περιστατικό, ενώ ο στρατός συνέλαβε επτά άτομα από το Ουμ αλ-Καΐρ, μεταξύ των οποίων δύο διεθνείς ακτιβιστές αλληλεγγύης.

Ο Μιχαήλ Σφάρντ, ένας από τους κορυφαίους δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι έποικοι απολαμβάνουν «σχεδόν πλήρη ατιμωρησία» στο Ισραήλ.

Σε συνέχεια του γεγονότος, ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Ηνωμένων Πολιτειών κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Τρίτη, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν ο ύποπτος για τη δολοφονία του Χαθαλίν, Γίνον Λεβί, θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

«Το Ισραήλ διεξάγει έρευνες σχετικά με καταστάσεις αυτού του είδους», δήλωσε η Μπρους. «Δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ούτε θα σχολιάσω ή θα κάνω εικασίες για το τι θα πρέπει να συμβεί».

Η τεταμένη ανταλλαγή απόψεων της Μπρους με τους δημοσιογράφους έλαβε χώρα μία ημέρα μετά τη διάδοση του βίντεο της δολοφονίας. Ο Λέβι είναι ένας από τους πολλούς Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη που είχαν προηγουμένως υποστεί κυρώσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τη διάπραξη βίας εναντίον Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψε αυτές τις κυρώσεις με εκτελεστικό διάταγμα λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, o Τραμπ άρθηκε τις κυρώσεις που επέβαλε ο Μπάιντεν στον Λέβι και σε περισσότερους από δώδεκα άλλους εξτρεμιστές εποίκους και οργανώσεις που τρομοκρατούν τους Παλαιστινίους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, την πρώτη μέρα της θητείας του τον Ιανουάριο.

Ο Λέβι υπόκειται σε κυρώσεις τόσο από την ΕΕ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χαθαλίν κατέγραψε επίσης την εκστρατεία των αναγκαστικών εκδιώξεων και κατεδαφίσεων για το ισραηλινο-παλαιστινιακό περιοδικό +972.

Την περασμένη εβδομάδα, σε ένα άρθρο με τίτλο «Στο Ουμ αλ-Καΐρ, η κατοχή μας καταδικάζει σε τραύμα πολλών γενεών», έγραψε: «Οι δυνάμεις κατεδάφισης εισέρχονται στο χωριό. Όλα τα παιδιά τρέχουν στις μητέρες τους, οι οποίες προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από τα σπίτια τους πριν να είναι πολύ αργά. Όλοι παρακολουθούν με αγωνία για να δουν ποιος θα μείνει άστεγος σήμερα. Οι μπουλντόζες συγκεντρώνονται στο κέντρο του χωριού και στη συνέχεια σταματούν. Οι στρατιώτες αποβιβάζονται. Οι χωρικοί κοιτάζουν ο ένας τον άλλον στα μάτια, αναζητώντας λόγια παρηγοριάς, αλλά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά μας ρωτούν γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά δεν έχουμε απαντήσεις»

Στην ενημέρωση Τύπου της Τρίτης, η Μπρους φάνηκε να υπονοεί ότι η δολοφονία της Χαθαλίν συνέβη στην «ζώνη πολέμου» της Γάζας, προτού διορθωθεί.

Ωστόσο, επέμεινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωξε να αντιμετωπίσει τη βία όπου και αν συνέβαινε.

«Είναι το ίδιο επιχείρημα. Το βλέπουμε αυτό στη Δυτική Όχθη. Γνωρίζουμε πότε υπάρχει βία γενικά. Είδαμε κάτι να εκτυλίσσεται και στη Νέα Υόρκη, με έναν πυροβολισμό χθες στη Νέα Υόρκη», είπε, σε μια προφανή αναφορά σε έναν άσχετο πυροβολισμό σε έναν ουρανοξύστη του Μανχάταν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε σε μεταγενέστερο αίτημα του Al Jazeera σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα επανεξετάσει την πολιτική κυρώσεων της υπό το φως της δολοφονίας, σύμφωνα με το μέσο.

Ο Χαθαλίν ήταν πατέρας τριών παιδιών και συνεργαζόταν με διάφορες επιρροή ομάδες υπεράσπισης και άσκησης πίεσης στις ΗΠΑ. Ο θάνατός του ανανέωσε το ενδιαφέρον για τις πολιτικές του Τραμπ σχετικά με τις παράνομες ισραηλινές αποικίες σε κατεχόμενα εδάφη όπως η Δυτική Όχθη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ ανέτρεψε μια μακροχρόνια πολιτική που αναγνώριζε τέτοιους οικισμούς ως παράνομους. Τέτοιοι οικισμοί παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θεωρούνται ευρέως ως μέσο εκτόπισης των Παλαιστινίων και κατάληψης των εδαφών τους.

Ωστόσο, οι ισραηλινοί οικισμοί συνέχισαν να εξαπλώνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και θεωρούνται σημαντικό εμπόδιο για μελλοντικές ειρηνευτικές συμφωνίες με τους Παλαιστινίους ηγέτες.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ ανακάλεσε πολλά εκτελεστικά διατάγματα της εποχής Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων κατά των ισραηλινών εποίκων. Η κίνηση αυτή φέρεται να έγινε υπό την πίεση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Μπάιντεν είχε επικριθεί για τη συνέχιση της παροχής βοήθειας στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, αλλά η κυβέρνησή του έδειξε προθυμία να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση όσον αφορά τους οικισμούς.

«Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη — ιδίως τα υψηλά επίπεδα βίας από εξτρεμιστές εποίκους, η αναγκαστική εκτόπιση ανθρώπων και χωριών και η καταστροφή περιουσιών — έχει φτάσει σε ανυπόφορα επίπεδα», ανέφερε το εκτελεστικό διάταγμα του Μπάιντεν, με ημερομηνία Φεβρουαρίου 2024.

Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη αποτελούν «σοβαρή απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής».

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η βία των ισραηλινών εποίκων και των στρατιωτικών δυνάμεων έχει αυξηθεί από τον Οκτώβριο του 2023.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και Αμερικανοί πολίτες, με πιο πρόσφατο τον Σειφολά Μουσάλετ, έναν 20χρονο κάτοικο της Φλόριντα, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ενώ επισκεπτόταν τα κτήματα της οικογένειάς του στο χωριό Sinjil.

Σε μια σπάνια δήλωση καταδικάζοντας τη δολοφονία του Μουσάλετ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ένθερμος υποστηρικτής των ισραηλινών εποικισμών, κάλεσε τη χώρα να «διερευνήσει επιθετικά» αυτό που χαρακτήρισε «εγκληματική και τρομοκρατική πράξη».

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει συλληφθεί ή κατηγορηθεί για τη δολοφονία.

Σε δήλωση μετά την επίθεση της Δευτέρας, η J Street, μια αριστερή φιλοϊσραηλινή ομάδα πίεσης, κάλεσε τους αμερικανούς νομοθέτες να υποστηρίξουν νομοθεσία που θα κωδικοποιεί τις κυρώσεις της εποχής Μπάιντεν εναντίον εποίκων όπως ο Λεβί.

Η ομάδα εξήγησε ότι τα μέλη της είχαν «βαθιές, προσωπικές σχέσεις» με τον Χαθαλίν και δήλωσαν ότι ήταν «συντετριμμένα και τρομοκρατημένα» από τη δολοφονία του.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X την Τρίτη, η βουλευτής των ΗΠΑ Ντέλια Ραμίρες χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χαθαλίν «οδυνηρή υπενθύμιση ότι η κυβέρνησή μας και το Ισραήλ συνεχίζουν να επιτρέπουν και να συγχωρούν τη βία στη Δυτική Όχθη».

«Πρέπει να επαναφέρουμε τις κυρώσεις εναντίον των εποίκων της Δυτικής Όχθης που διαπράττουν βία και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι με την ακραία και κλιμακούμενη βία τους συνεχίζουν να μας στερούν τους γείτονές μας — συμπεριλαμβανομένων των Τραμπ και Νετανιάχου», έγραψε.

