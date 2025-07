Σε κατ’οίκον περιορισμό ο έποικος που δολοφόνησε τον ακτιβιστή του No Other Land

Ισραηλινός έποικος σκότωσε έναν Παλαιστίνιο, ενώ ένας άλλος έποικος τραυμάτισε έναν άλλο με τον εκσκαφέα στο χωριό Ουμ Αλ Χέιρ στη νότια Δυτική Όχθη τη Δευτέρα. Ο Γινόν Λεβί, Ισραηλινός έποικος που καταγράφηκε να πυροβολεί με το πιστόλι του προς όλες τις κατευθύνσεις στο σημείο του συμβάντος, συνελήφθη και θα ανακριθεί για το περιστατικό, σύμφωνα με τη Haaretz.

Ο Λεβί είχε συμπεριληφθεί πέρυσι στον κατάλογο των κυρώσεων αρκετών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της συμμετοχής του στην εκδίωξη και τη βία εναντίον Παλαιστινίων. Οι αμερικανικές κυρώσεις άρθηκαν τον Ιανουάριο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λεβί διατάχθηκε να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό σε μια φάρμα στο Ισραήλ υπό την επίβλεψη της συζύγου και της αδερφής της μέχρι την Παρασκευή. Του απαγορεύεται επίσης να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εμπλέκεται στο θανατηφόρο περιστατικό της Δευτέρας για 21 ημέρες, σύμφωνα με τους Times of Israel. Αφέθηκε ελεύθερος σε κατ’ οίκον περιορισμό χωρίς να έχουν διατυπωθεί κατηγορίες σε βάρος του.





Η ένταση ξεκίνησε με την είσοδο εκσκαφέα στο Παλαιστινιακό χωριό με σκοπό να καταστρέψουν περιουσίες

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι η είσοδος Ισραηλινών εποίκων σε ιδιωτικές παλαιστινιακές εκτάσεις, με εκσκαφέα, προκάλεσε αναταραχή, και στη συνέχεια το όχημα χτύπησε έναν κάτοικο ονόματι Αχμάντ Χαθαλίν. «Οι άνθρωποι έχασαν τα λογικά τους και τα παιδιά πέταξαν πέτρες», είπε.

Στη συνέχεια, ο Αουάντ Χαθαλίν, ακτιβιστής κατά της εκδίωξης των κατοίκων από τα παλαιστινιακά χωριά της περιοχής Μασαφέρ Γιατά, πυροβολήθηκε μπροστά στην κάμερα στους πνεύμονες και αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Ο Αουάντ ήταν ένας από τους δύο Παλαιστίνιους ακτιβιστές στους οποίους οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο για να μιλήσουν σε προοδευτικές εβραϊκές συναγωγές και οργανώσεις τον Ιούνιο.

Odeh just died. Murdered. https://t.co/rRWqSa48iN — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) July 28, 2025

Τι δήλωσε ο συν-σκηνοθέτης Γιουβάλ Αμπραχάμ που γνωστοποίησε το περιστατικό

Ο Ισραηλινός συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ No Other Land, Γιουβάλ Αμπραχάμ έγραψε αμέσως μετά το συμβάν πως «Ένας Ισραηλινός έποικος μόλις πυροβόλησε τον Αουάντ Χαθαλίν στους πνεύμονες, έναν αξιόλογο ακτιβιστή που μας βοήθησε να γυρίσουμε το No Other Land στο Μασαφέρ Γιατά.

Οι κάτοικοι αναγνώρισαν τον Γινόν Λεβί, που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ως τον δράστη. Αυτός είναι στο βίντεο που πυροβολεί σαν τρελός».

Συμπλήρωσε πως «Ο Αουάντ μόλις πέθανε. Δολοφονήθηκε».

Ο Αουάντ Χαθαλίν βοήθησε και παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ «No Other Land», που κέρδισε το Όσκαρ.