«No Other Land»: H Ακαδημία απολογείται για τη μετριοπαθή δήλωσή της μετά τον ξυλοδαρμό του Χαμντάν Μπαλάλ

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ζήτησε συγγνώμη μετά από επικρίσεις για την αποτυχία της να υποστηρίξει τον βραβευμένο με Όσκαρ κρατούμενο Παλαιστίνιο Χαμντάν Μπαλάλ.

Σχεδόν 700 μέλη με δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηθοποιών διεθνούς αναγνώρισης, υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν συγγνώμη που δεν αναγνώρισαν άμεσα τον Μπαλάλ και την ταινία του ονομαστικά. Η επιστολή υπογράφηκε και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ακαδημίας Μπιλ Κράμερ, αλλά και την πρόεδρο Τζάνετ Γιανκ των οποίων η αρχική δήλωση δεν εκπροσώπευε τα μέλη της Ακαδημίας με αποτέλεσμα αυτή να συνεδριάσει εκτάκτως το πρωί της Παρασκευής 30 Μαρτίου.

Η επιστολή ήρθε μετά την επίθεση και τον ξυλοδαρμό του Μπαλάλ, ο οποίος σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «No Other Land» και κέρδισε Όσκαρ νωρίτερα φέτος, από ομάδα ισραηλινών εποίκων και τουλάχιστον δύο στρατιωτών στο χωριό Σούσια της Δυτικής Όχθης, στην αγροτική περιοχή Μασάφερ Γιάτα των λόφων της νότιας Χεβρώνας.

Αιμορραγώντας από το κεφάλι του, με χειροπέδες και δεμένα τα μάτια, ο Μπαλάλ, το ντοκιμαντέρ του οποίου καταγράφει τον αγώνα των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης να σταματήσουν τον ισραηλινό στρατό από το να κατεδαφίζει τα χωριά τους, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε μια στρατιωτική βάση και κρατήθηκε υπό κράτηση για μια νύχτα πριν αφεθεί ελεύθερος την επόμενη ημέρα.

«Ήταν μια εκδίκηση για την ταινία μας», είπε.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY

Την Τετάρτη, ο συν-σκηνοθέτης της ταινίας «No Other Land», Γιουβάλ Αβραάμ, υποστήριξε στο X ότι η Ακαδημία, που διοργανώνει τα Όσκαρ, «δυστυχώς, αρνήθηκε να υποστηρίξει δημόσια τον Χαμντάν Μπαλάλ, ενώ τον χτυπούσαν και τον βασάνιζαν Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι. Αρκετά μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας -ιδιαίτερα στον κλάδο των ντοκιμαντέρ- πίεσαν για μια δήλωση, αλλά τελικά απορρίφθηκε. Μας είπαν ότι επειδή άλλοι Παλαιστίνιοι ξυλοκοπήθηκαν κατά την επίθεση των εποίκων, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν σχετίζεται με την ταινία, οπότε δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να απαντήσουν».

«Με άλλα λόγια», πρόσθεσε ο Αβραάμ, «ενώ ο Χαμντάν ήταν σαφώς στοχοποιημένος επειδή γύρισε το ‘No Other Land’, ήταν επίσης στοχοποιημένος επειδή ήταν Παλαιστίνιος – όπως αμέτρητοι άλλοι κάθε μέρα που αγνοούνται. Αυτό, όπως φαίνεται, έδωσε στην Ακαδημία μια δικαιολογία για να παραμείνει σιωπηλή, όταν ένας σκηνοθέτης που τιμούσαν, ζώντας υπό ισραηλινή κατοχή, τους χρειαζόταν περισσότερο».

after our criticism, the academy’s leaders sent out this email to members explaining their silence on Hamdan’s assault: they need to respect «unique viewpoints» pic.twitter.com/69mdp4aE9m

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 27, 2025