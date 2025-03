«No Other Land»: Η ανακοίνωση της Ακαδημίας για την επίθεση στον Χαμντάν Μπαλάλ και η απάντηση του Γιουβάλ Αβραάμ

Ο Ισραηλινός συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» καταδίκασε την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών για την αντίδρασή της στη βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο Παλαιστίνιος συν-σκηνοθέτης του Χαμντάν Μπαλάλ, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς εποίκους και συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη τη Δευτέρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ισραηλινός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Γιουβάλ Αβραάμ επέκρινε την Ακαδημία επειδή δεν υποστήριξε δημόσια τον Μπαλάλ. Τώρα, με μια ανάρτηση, ασκεί κριτική στη σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας προς τα μέλη της την Τετάρτη, στην οποία φαίνεται να υπερασπίζεται τη σιωπή της.

Η ανακοίνωση, που υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ακαδημίας, Μπιλ Κράμερ, και την πρόεδρο Τζάνετ Γιανγκ, δεν αναφερόταν στην επίθεση ούτε ανέφερε τον Μπάλαλ ή το ντοκιμαντέρ του.

«Η Ακαδημία καταδικάζει τη βλάβη ή την καταπίεση καλλιτεχνών για το έργο τους ή τις απόψεις τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ζούμε σε μια εποχή βαθιών αλλαγών, που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις και αβεβαιότητα – σε όλο τον κόσμο, στις ΗΠΑ και στον ίδιο μας τον κλάδο. Όπως είναι κατανοητό, μας ζητείται συχνά να μιλήσουμε εκ μέρους της Ακαδημίας ως απάντηση στα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ακαδημία εκπροσωπεί σχεδόν 11.000 μέλη παγκοσμίως με πολλές μοναδικές απόψεις».

after our criticism, the academy’s leaders sent out this email to members explaining their silence on Hamdan’s assault: they need to respect «unique viewpoints» pic.twitter.com/69mdp4aE9m

Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο της πλήρους δήλωσης στο X την Πέμπτη, ο Αβραάμ καταδίκασε την Ακαδημία επειδή δεν κατονόμασε τον Μπαλάλ.

«Μετά την κριτική μας, οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας έστειλαν αυτό το email στα μέλη εξηγώντας τη σιωπή τους για την επίθεση του Χαμντάν: πρέπει να σέβονται τις ‘μοναδικές απόψεις’», έγραψε.

Ο Αβραάμ το συνέκρινε με μια «δικαίως ισχυρή» δήλωση που έκανε η Ακαδημία το 2011, όταν ο οργανισμός καταδίκασε τη σύλληψη έξι Ιρανών σκηνοθετών από την ιρανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης του σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί.

Ο Μπαλάλ, ένας από τους τέσσερις σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ – όλοι από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη – αφέθηκε ελεύθερος από την ισραηλινή κράτηση την Τρίτη.

Μετά την απελευθέρωσή του, σε συνέντευξη που έδωσε στον Guardian είπε ότι «νόμιζε ότι θα πεθάνει» όταν Ισραηλινοί στρατιώτες βοήθησαν τους εποίκους που του επιτέθηκαν τη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στο χωριό Σούσια, στην Δυτική Όχθη, ενώ δήλωσε πως ξυλοκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησης, επίσης.

«Ήταν μια εκδίκηση για την ταινία μας», είπε. «Άκουσα τις φωνές των στρατιωτών, γελούσαν για μένα … Άκουσα [τη λέξη] ‘Όσκαρ’».

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY

Το «No Other Land» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ λιγότερο από ένα μήνα πριν, στην καθιερωμένη τελετή απονομής στο Λος Άντζελες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Μπασέλ Αντρά, ένας άλλος από τους σκηνοθέτες του «No Other Land», δήλωσε στον Guardian ότι πιστεύει πως η διεθνής αναγνώριση της ταινίας μπορεί να έχει υποκινήσει την κλιμάκωση της βίας των εποίκων στη Σούσια.

«Οι Παλαιστίνιοι στο χωριό δέχονται σωματικές επιθέσεις από εποίκους σχεδόν καθημερινά. Η βία των εποίκων αυξάνεται εδώ. Ίσως είναι μια εκδίκηση για την ταινία και το Όσκαρ», είπε.

Ακολουθεί ανάρτηση του Αντρά από την ημέρα που οι ισραηλινοί έποικοι «λίντσαραν» τον Μπαλάλ, ενώ πρόσεχε τον επτάχρονο γιο του.

I’m standing with Karam, Hamdan’s 7 year old son, near the blood of Hamdan’s in his house, after settlers lynched him. Hamdan, co-director of our film No Other Land, is still missing after soldiers abducted him, injured and bleeding. This is how they erase Masafer Yatta. pic.twitter.com/72pT3UF3kj

