Ελεύθερος αφέθηκε ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Χαμντάν Μπαλάλ, συνδημιουργός του οσκαρικού ντοκιμαντέρ για τη Δυτική Όχθη «No Other Land», μετά τον βάναυσο ξυλοδαρμό του από Ισραηλινούς εποίκους και την επακόλουθη σύλληψή του από τον ισραηλινό στρατό.

Ισραηλινοί έποικοι είχαν κυνηγήσει και λιντσάρει τον Μπαλάλ στη Σουσίγια της Δυτικής Όχθης

Όπως αναφέρει ο Guardian, o Μπαλάλ αφέθηκε ελεύθερος μαζί με άλλους δύο Παλαιστίνιους που κρατούνταν σε αστυνομικό τμήμα στην Κιριάτ Άρμπα, οικισμό της Δυτικής Όχθης.

Οι τρεις Παλαιστίνιοι κρατούνταν από την Τρίτη, ενώ ο Μπαλάλ είχε μώλωπες στο πρόσωπό του και αίμα στα ρούχα του.

Κρατήθηκαν σε στρατιωτική βάση

Οι συλληφθέντες πέρασαν τη νύχτα στο πάτωμα μιας στρατιωτικής βάσης ενώ υπέφεραν από τους τραυματισμούς που υπέστησαν από την επίθεση των εποίκων, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Μπαλάλ, Λία Τσέμελ.

Ο Μπαλάλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι έποικοι τον χτύπησαν μπροστά από το σπίτι του και βιντεοσκόπησαν την επίθεση.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης δήλωσε ότι τον κράτησαν σε μια στρατιωτική βάση, με δεμένα τα μάτια, για 24 ώρες και τον ανάγκασαν να κοιμηθεί κάτω από ένα κλιματιστικό που έβγαζε παγωμένο αέρα.

«Με πονάει όλο μου το σώμα», δήλωσε στο Associated Press. «Άκουσα τις φωνές των στρατιωτών, γελούσαν με μένα … Άκουσα τη λέξη ‘Όσκαρ’, αλλά δεν μιλάω εβραϊκά», είπε.

Η Τσέμελ, που εκπροσωπεί τους τρεις άνδρες, δήλωσε ότι έλαβαν ελάχιστη φροντίδα για τα τραύματά τους από την επίθεση και ότι δεν είχε πρόσβαση σε αυτούς για αρκετές ώρες μετά τη σύλληψή τους.

Χτυπημένος, αλλά αλύγιστος, επέστρεψε στο σπίτι του στη Δυτική Όχθη

Διεθνή μέσα και λογαριασμοί στα social media έχουν αναρτήσει βίντεο από τη στιγμή της απελευθέρωσης του σκηνοθέτη και των άλλων δύο Παλαιστίνιων που είχαν συλληφθεί.

Ο Μπαλάλ φαίνεται ταλαιπωρημένος και χτυπημένος, αλλά χαμογελάει και χαιρετάει όσους τον καλωσορίζουν πίσω στο σπίτι του.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Israeli authorities released an Oscar-winning Palestinian director, Hamdan Ballal, who was detained by the army after being attacked by Jewish settlers in the occupied West Bank. He said they beat him in front of his home while they filmed the assault. pic.twitter.com/RAXAxSz3CA — The Associated Press (@AP) March 25, 2025

Hamdan Ballal was released today after spending nearly twenty-four hours in Israeli detention. pic.twitter.com/cv268ySUe0 — +972 Magazine (@972mag) March 25, 2025