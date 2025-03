«No Other Land»: Το Χόλιγουντ καταδικάζει τη σύλληψη του Χαμντάν Μπαλάλ – Έκτακτη συνεδρίαση για την Ακαδημία

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις που δημιούργησε η μετριοπαθής απάντησή της όσον αφορά τη σύλληψη και κράτηση, μεταξύ άλλων, του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ, του ντοκιμαντέρ «No Other Land», από τις ισραηλινές αρχές.

Η συνάντηση το πρωί της Παρασκευής 28 Μαρτίου, την οποία μετέδωσε πρώτο το Deadline, ακολουθεί μια αυστηρά διατυπωμένη ανακοίνωση που υπογράφεται από πολλά εξέχοντα μέλη – μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Ολίβια Κόλμαν, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Χοακίν Φίνιξ, Πενέλοπε Κρουζ και Έμμα Τόμσον, οι σκηνοθέτες Άβα Ντουβερνάι, Αλφόνσο Κουαρόν, Άνταμ ΜακΚέι και Τζόναθαν Γκλέιζερ και ο συγγραφέας Τόνι Κούσνερ – ζητώντας μια πιο σθεναρή απάντηση από το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας σε σχέση με μια αρχική δήλωση που δεν αναφερόταν ονομαστικά στο Μπαλάλ ή στο «No Other Land» και αναφερόταν στις «πολλές και μοναδικές απόψεις» των μελών της Ακαδημίας.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY

«Υποστηρίζουμε την καταδίκη της βάναυσης επίθεσης και της παράνομης κράτησης του βραβευμένου με Όσκαρ Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ από εποίκους και ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε από το Deadline.

«Ως καλλιτέχνες, εξαρτόμαστε από την ικανότητά μας να λέμε ιστορίες χωρίς αντίποινα. Οι σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ συχνά εκθέτουν τους εαυτούς τους σε ακραίους κινδύνους για να διαφωτίσουν τον κόσμο».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «είναι αδικαιολόγητο για έναν οργανισμό να αναγνωρίζει μια ταινία με βραβείο την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και στη συνέχεια να μην υπερασπίζεται τους σκηνοθέτες της λίγες εβδομάδες αργότερα».

Ο Μπαλάλ, ένας από τους τέσσερις σκηνοθέτες – όλοι από το Ισραήλ ή την Παλαιστίνη – της ταινίας που έλαβε το βραβείο του καλύτερου ντοκιμαντέρ στα Όσκαρ στις 2 Μαρτίου, λιντσαρίστηκε από ισραηλινούς εποίκους τη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στο χωριό Σούσια, στην περιοχή Μασάφερ Γιάτα της Δυτικής Όχθης, και συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο ίδιος δήλωσε στον Guardian ότι ξυλοκοπήθηκε με ρητή αναφορά στο «No Other Land», το οποίο καταγράφει τις επανειλημμένες προσπάθειες του ισραηλινού στρατού να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους στο Μασάφερ Γιάτα και καταδικάστηκε από τον υπουργό Πολιτισμού του Ισραήλ.

«Ήταν μια εκδίκηση για την ταινία μας», είπε. «Άκουσα τις φωνές των στρατιωτών, γελούσαν για μένα … Άκουσα (τη λέξη) ‘Όσκαρ’».

Αφού δέχθηκαν επικρίσεις από τον συν-σκηνοθέτη της ταινίας Γιουβάλ Αβραάμ, έναν Ισραηλινό δημοσιογράφο, επειδή δεν μίλησε για την υπεράσπιση του Μπαλάλ, η πρόεδρος της Ακαδημίας, Τζάνετ Γιανγκ, και ο διευθύνων σύμβουλος, Μπιλ Κράμερ, εξέδωσαν την Τετάρτη μια δήλωση που δεν αναφερόταν ονομαστικά στον Μπαλάλ ή στην ταινία.

Η ανακοίνωση καταδίκαζε «τη βλάβη ή την καταστολή καλλιτεχνών για το έργο τους ή τις απόψεις τους». Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Ζούμε σε μια εποχή βαθιάς αλλαγής, που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις και αβεβαιότητα – σε όλο τον κόσμο, στις ΗΠΑ και μέσα στη δική μας βιομηχανία. Όπως είναι κατανοητό, μας ζητείται συχνά να μιλήσουμε εκ μέρους της Ακαδημίας ως απάντηση στα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά γεγονότα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ακαδημία εκπροσωπεί σχεδόν 11.000 μέλη παγκοσμίως με πολλές μοναδικές απόψεις».

Ο Αβραάμ επέκρινε τη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μετά την κριτική μας, οι ηγέτες της Ακαδημίας έστειλαν αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη εξηγώντας τη σιωπή τους σχετικά με την επίθεση του Χαμντάν: πρέπει να σεβαστούν τις ‘μοναδικές απόψεις’», έγραψε στο X. Συνέκρινε τα σχόλια με μια «δικαίως ισχυρή» δήλωση που έκανε η Ακαδημία το 2011, όταν ο οργανισμός καταδίκασε τη σύλληψη έξι Ιρανών κινηματογραφιστών από την ιρανική κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων και ο σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί.

after our criticism, the academy’s leaders sent out this email to members explaining their silence on Hamdan’s assault: they need to respect «unique viewpoints» pic.twitter.com/69mdp4aE9m

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 27, 2025