19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 11:35

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, που κρατήθηκαν σε φυλακές του Ισραήλ από τον Οκτώβριο 2023 ως τον Ιανουάριο 2026, καταγγέλλουν «συστημική βία», σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) που δόθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη δημοσιότητα. 

Από τους 59 που κατέθεσαν, «όλοι πλην ενός δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα αυτού που χαρακτήρισαν βασανιστήρια, κακομεταχείριση ή άλλες μορφές βίας», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση σε ανακοίνωσή της. 

Η διευθύντριά της, η Τζόντι Γκίνσμπεργκ, επιμένει «στο εύρος και τη συνοχή αυτών των μαρτυριών» και καλεί τη διεθνή κοινότητα να «δράσει». 

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Την ημέρα που οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τον Σάτι Αμπου Σίντο, έναν φωτορεπόρτερ από τη Γάζα, ένας στρατιώτης έσκυψε κοντά του μέσα στο Ιατρικό Συγκρότημα Αλ-Σίφα και του είπε στα αγγλικά: «Το παιχνίδι τελείωσε».

Αυτό που ακολούθησε, είπε, ήταν ένα τελετουργικό που οι κρατούμενοι αποκαλούν «al-Tashreefeh», ή «η μεγάλη υποδοχή», το συντονισμένο ξυλοδαρμό των κρατουμένων κατά την άφιξή τους στις ισραηλινές φυλακές. Κατά τη μεταφορά του στο στρατόπεδο κράτησης Σδε Τιμάν, είπε, τον έδεσαν, του έδεσαν τα μάτια και τον ανάγκασαν να περάσει από ένα διάδρομο στρατιωτών που τον χτυπούσαν με γκλομπ και κλωτσιές. Αργότερα έμαθε ότι είχε σπάσει ένα πλευρό.

Η Λάμα Χάτερ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, της έδεσαν τα μάτια και την ανάγκασαν να ακούσει ντοκιμαντέρ για τις επιθέσεις της Χάμας και άλλων παλαιστινιακών μαχητικών ομάδων στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, πριν από την ανάκριση.

Ο Οσάμα αλ-Σαγιέντ, ο Γιουσέφ Σαράφ και ο Ιμάντ Ιφραντζί ανέφεραν τη χρήση ηχητικών βομβών υψηλής έντασης κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, μετά τη σύλληψή τους στο Ιατρικό Συγκρότημα Αλ-Σίφα.

Οι δημοσιογράφοι αυτοί μιλάνε για ψυχολογικές απειλές, παρατεταμένη εξαναγκαστική παραμονή σε οδυνηρές στάσεις, συνεχή έκθεση σε δυνατούς ήχους (μουσική, γαβγίσματα, κρότους βομβών…), χτυπήματα και σεξουαλική βία. 

Περιγράφουν έτσι ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, στέρηση τροφής (που προκάλεσε απώλεια βάρους 23,5 κιλών κατά μέσο όρο) και ιατρικές αμέλειες. 

Ο Γιούσεφ Σαράφ, αφηγείται πως είδε αποστήματα να σχηματίζονται στις μολυσμένες πληγές του, που είχαν προκληθεί από χτυπήματα.  

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άλλος κρατούμενος, ο οποίος ήταν χειρουργός, πραγματοποιούσε αυτοσχέδιες επεμβάσεις, καθώς δεν υπήρχε φροντίδα. 

YouTube thumbnail

Ένας άλλος, ο Σάμι αλ-Σάι, λέει πως βιάστηκε με αντικείμενα. 

Ένας τρίτος, ο Μοχάμεντ Αλ-Ατράς, λέει πως, πριν από την απελευθέρωσή του, του ζήτησαν να σταματήσει κάθε δημοσιογραφική δραστηριότητα:  

«Μου είπαν ότι, αν έγραφα ακόμα κι ένα απλό ‘καλημέρα’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα το μάθαιναν». 

Οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν τεθεί υπό διοικητική κράτηση, καθεστώς που ισοδυναμεί με κράτηση επ’ αόριστον. Δεν ασκήθηκαν σε βάρος τους δικαστικές διώξεις. Πολλοί εμποδίσθηκαν επίσης να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με τη CPJ. 

«Επιστρέψαμε από την κόλαση», δήλωσε ο Imad Ifranji στο CPJ, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι κρατούμενοι για ένα τμήμα του Σντε Τεϊμάν.

Συστηματική κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές  

Ερωτηθείσες από τη μη κυβερνητική οργάνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν σχετικά μ’ αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Εκπρόσωπος δήλωσε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων ήταν «σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο» προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις «ουδέποτε στοχοθέτησαν και ουδέποτε θα στοχοθετήσουν εσκεμμένα δημοσιογράφους» και πως οποιαδήποτε παραβίαση «θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας». 

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία, η οποία ερωτήθηκε επίσης από την οργάνωση, δήλωσε ότι, καθ’ όσα γνωρίζει, «δεν συνέβη κανένα επεισόδιο αυτού του τύπου». Η υπηρεσία διαβεβαίωσε πως «όλοι οι φυλακισμένοι κρατήθηκαν σύμφωνα με το νόμο» και είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφυγή. 

Από το 2023, χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το οποίο απάντησε εξαπολύοντας ένα καταστροφικό πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ είναι μεταξύ των κρατών που φυλακίζουν τους περισσότερους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την CPJ που κάνει μια ετήσια απογραφή.  

Η ΜΚΟ μέτρησε τουλάχιστον 94 δημοσιογράφους και έναν επαγγελματία παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης που κρατήθηκαν στο διάστημα από τον Οκτώβριο 2023 ως τον Ιανουάριο 2026. Στις 19  Φεβρουαρίου, 30 εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη φυλακή.  

Σύμφωνα με την επιτροπή, από το 1992 οι χώρες που έχουν κατηγορηθεί συχνότερα για βασανιστήρια και βία εναντίον φυλακισμένων δημοσιογράφων είναι το Ιράν, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. 

 

Economy
Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά
Στη Μυτιλήνη 19.02.26

Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναφέρει ότι δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο
Για εννέα πράξεις 19.02.26

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο

Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση για την Κιβωτό - Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή για κάθε κατηγορούμενο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
