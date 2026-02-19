«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, που κρατήθηκαν σε φυλακές του Ισραήλ από τον Οκτώβριο 2023 ως τον Ιανουάριο 2026, καταγγέλλουν «συστημική βία», σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) που δόθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη δημοσιότητα.

Από τους 59 που κατέθεσαν, «όλοι πλην ενός δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα αυτού που χαρακτήρισαν βασανιστήρια, κακομεταχείριση ή άλλες μορφές βίας», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Η διευθύντριά της, η Τζόντι Γκίνσμπεργκ, επιμένει «στο εύρος και τη συνοχή αυτών των μαρτυριών» και καλεί τη διεθνή κοινότητα να «δράσει».

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Την ημέρα που οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τον Σάτι Αμπου Σίντο, έναν φωτορεπόρτερ από τη Γάζα, ένας στρατιώτης έσκυψε κοντά του μέσα στο Ιατρικό Συγκρότημα Αλ-Σίφα και του είπε στα αγγλικά: «Το παιχνίδι τελείωσε».

Αυτό που ακολούθησε, είπε, ήταν ένα τελετουργικό που οι κρατούμενοι αποκαλούν «al-Tashreefeh», ή «η μεγάλη υποδοχή», το συντονισμένο ξυλοδαρμό των κρατουμένων κατά την άφιξή τους στις ισραηλινές φυλακές. Κατά τη μεταφορά του στο στρατόπεδο κράτησης Σδε Τιμάν, είπε, τον έδεσαν, του έδεσαν τα μάτια και τον ανάγκασαν να περάσει από ένα διάδρομο στρατιωτών που τον χτυπούσαν με γκλομπ και κλωτσιές. Αργότερα έμαθε ότι είχε σπάσει ένα πλευρό.

Η Λάμα Χάτερ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, της έδεσαν τα μάτια και την ανάγκασαν να ακούσει ντοκιμαντέρ για τις επιθέσεις της Χάμας και άλλων παλαιστινιακών μαχητικών ομάδων στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, πριν από την ανάκριση.

Ο Οσάμα αλ-Σαγιέντ, ο Γιουσέφ Σαράφ και ο Ιμάντ Ιφραντζί ανέφεραν τη χρήση ηχητικών βομβών υψηλής έντασης κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, μετά τη σύλληψή τους στο Ιατρικό Συγκρότημα Αλ-Σίφα.

Οι δημοσιογράφοι αυτοί μιλάνε για ψυχολογικές απειλές, παρατεταμένη εξαναγκαστική παραμονή σε οδυνηρές στάσεις, συνεχή έκθεση σε δυνατούς ήχους (μουσική, γαβγίσματα, κρότους βομβών…), χτυπήματα και σεξουαλική βία.

Περιγράφουν έτσι ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, στέρηση τροφής (που προκάλεσε απώλεια βάρους 23,5 κιλών κατά μέσο όρο) και ιατρικές αμέλειες.

Ο Γιούσεφ Σαράφ, αφηγείται πως είδε αποστήματα να σχηματίζονται στις μολυσμένες πληγές του, που είχαν προκληθεί από χτυπήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άλλος κρατούμενος, ο οποίος ήταν χειρουργός, πραγματοποιούσε αυτοσχέδιες επεμβάσεις, καθώς δεν υπήρχε φροντίδα.

Ένας άλλος, ο Σάμι αλ-Σάι, λέει πως βιάστηκε με αντικείμενα.

Ένας τρίτος, ο Μοχάμεντ Αλ-Ατράς, λέει πως, πριν από την απελευθέρωσή του, του ζήτησαν να σταματήσει κάθε δημοσιογραφική δραστηριότητα:

«Μου είπαν ότι, αν έγραφα ακόμα κι ένα απλό ‘καλημέρα’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα το μάθαιναν».

Οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν τεθεί υπό διοικητική κράτηση, καθεστώς που ισοδυναμεί με κράτηση επ’ αόριστον. Δεν ασκήθηκαν σε βάρος τους δικαστικές διώξεις. Πολλοί εμποδίσθηκαν επίσης να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με τη CPJ.

«Επιστρέψαμε από την κόλαση», δήλωσε ο Imad Ifranji στο CPJ, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι κρατούμενοι για ένα τμήμα του Σντε Τεϊμάν.

Συστηματική κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές

Ερωτηθείσες από τη μη κυβερνητική οργάνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν σχετικά μ’ αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Εκπρόσωπος δήλωσε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων ήταν «σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο» προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις «ουδέποτε στοχοθέτησαν και ουδέποτε θα στοχοθετήσουν εσκεμμένα δημοσιογράφους» και πως οποιαδήποτε παραβίαση «θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας».

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία, η οποία ερωτήθηκε επίσης από την οργάνωση, δήλωσε ότι, καθ’ όσα γνωρίζει, «δεν συνέβη κανένα επεισόδιο αυτού του τύπου». Η υπηρεσία διαβεβαίωσε πως «όλοι οι φυλακισμένοι κρατήθηκαν σύμφωνα με το νόμο» και είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφυγή.

Από το 2023, χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το οποίο απάντησε εξαπολύοντας ένα καταστροφικό πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ είναι μεταξύ των κρατών που φυλακίζουν τους περισσότερους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την CPJ που κάνει μια ετήσια απογραφή.

Η ΜΚΟ μέτρησε τουλάχιστον 94 δημοσιογράφους και έναν επαγγελματία παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης που κρατήθηκαν στο διάστημα από τον Οκτώβριο 2023 ως τον Ιανουάριο 2026. Στις 19 Φεβρουαρίου, 30 εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη φυλακή.

Σύμφωνα με την επιτροπή, από το 1992 οι χώρες που έχουν κατηγορηθεί συχνότερα για βασανιστήρια και βία εναντίον φυλακισμένων δημοσιογράφων είναι το Ιράν, το Ισραήλ και η Αίγυπτος.