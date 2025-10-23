newspaper
23.10.2025 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει προσφυγή για να αποκτήσουν οι δημοσιογράφοι πρόσβαση στη Γάζα
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 08:54

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει προσφυγή για να αποκτήσουν οι δημοσιογράφοι πρόσβαση στη Γάζα

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ πρόκειται να αποφασίσει σήμερα σχετικά με το αίτημα της Ένωσης Ξένου Τύπου να εισέλθουν στη Γάζα δημοσιογράφοι

Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) ανακοίνωσε πως ελπίζει, πριν από τη σημερινή ακροαματική συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, πως το κορυφαίο δικαστήριο του Ισραήλ θα εγκρίνει το αίτημά της για άμεση πρόσβαση των δημοσιογράφων στη λωρίδα της Γάζας που πολιορκείται από το Ισραήλ.

Η ακροαματική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενώπιον του ισραηλινού Ανώτατου Δικαστηρίου για να εξετασθεί η προσφυγή που κατατέθηκε από την FPA, η οποία αντιπροσωπεύει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Τι αναφέρει η Ένωση για τα αιτήματά της που αγνοήθηκαν από το Ισραήλ

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο 2023 οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν τους δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης να εισέλθουν με ανεξάρτητο τρόπο στο κατεστραμμένο έδαφος.

Επέτρεψαν μόνο κατά περίπτωση σε μικρό αριθμό δημοσιογράφων να συνοδεύσουν τα στρατεύματά τους μέσα στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει αποκλειστεί από το Ισραήλ.

«Είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε επιτέλους» μια ακροματική συνεδρίαση στο δικαστήριο και «ελπίζουμε ότι οι δικαστές θα εγκρίνουν γρήγορα το αίτημά μας για είσοδο στη Γάζα», δήλωσε η Τάνια Κρέμερ, πρόεδρος της FPA, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από την ακροαματική συνεδρίαση.

«Είναι επιτέλους καιρός να άρει το Ισραήλ τον αποκλεισμό και να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας δίπλα στους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια των δύο περασμένων ετών, η FPA ζήτησε επανειλημμένα να έχει πρόσβαση στη Γάζα. «Τα αιτήματα αυτά αγνοήθηκαν, ενώ οι παλαιστίνιοι συνάδελφοί μας διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να δίνουν αδιάκοπα θαρραλέα ρεπορτάζ από τη Γάζα», σύμφωνα με την ένωση.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) συμμετέχει στην προσφυγή που κατατέθηκε από την FPA.

Χωρίς προηγούμενο παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 210 παλαιστίνιων δημοσιογράφων στο έδαφος αυτό, υπογράμμισε προχθές, Τρίτη, ο Αντουάν Μπερνάρ των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

«Το αποτέλεσμα είναι μια χωρίς προηγούμενο παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος του κοινού σε αξιόπιστη, ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση», δήλωσε ο Μπερνάρ.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την ευκαιρία να κάνει επιτέλους σεβαστές τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές έναντι της προπαγάνδας, της παραπληροφόρησης και της λογοκρισίας που είναι γενικευμένες, και να βάλει τέλος σε δύο χρόνια σχολαστικής και ανελέητης καταστροφής της δημοσιογραφίας στη Γάζα. Καμιά δικαιολογία, κανένας περιορισμός δεν μπορεί να δικαιολογήσει το να μην ανοίξει η Γάζα στα διεθνή, ισραηλινά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ακόμη, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στις 10 Οκτωβρίου τέθηκε σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ άρχισε να αποσύρει τα στρατεύματά του από ορισμένες ζώνες του παλαιστινιακού εδάφους, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που εκπονήθηκε στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης

Σύνταξη
Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ – Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Στο Γκάζι 23.10.25 Upd: 09:30

Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις

H Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Σύνταξη
Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
