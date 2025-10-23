Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει προσφυγή για να αποκτήσουν οι δημοσιογράφοι πρόσβαση στη Γάζα

Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) ανακοίνωσε πως ελπίζει, πριν από τη σημερινή ακροαματική συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, πως το κορυφαίο δικαστήριο του Ισραήλ θα εγκρίνει το αίτημά της για άμεση πρόσβαση των δημοσιογράφων στη λωρίδα της Γάζας που πολιορκείται από το Ισραήλ.

Η ακροαματική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενώπιον του ισραηλινού Ανώτατου Δικαστηρίου για να εξετασθεί η προσφυγή που κατατέθηκε από την FPA, η οποία αντιπροσωπεύει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Τι αναφέρει η Ένωση για τα αιτήματά της που αγνοήθηκαν από το Ισραήλ

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο 2023 οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν τους δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης να εισέλθουν με ανεξάρτητο τρόπο στο κατεστραμμένο έδαφος.

Επέτρεψαν μόνο κατά περίπτωση σε μικρό αριθμό δημοσιογράφων να συνοδεύσουν τα στρατεύματά τους μέσα στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει αποκλειστεί από το Ισραήλ.

«Είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε επιτέλους» μια ακροματική συνεδρίαση στο δικαστήριο και «ελπίζουμε ότι οι δικαστές θα εγκρίνουν γρήγορα το αίτημά μας για είσοδο στη Γάζα», δήλωσε η Τάνια Κρέμερ, πρόεδρος της FPA, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από την ακροαματική συνεδρίαση.

«Είναι επιτέλους καιρός να άρει το Ισραήλ τον αποκλεισμό και να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας δίπλα στους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια των δύο περασμένων ετών, η FPA ζήτησε επανειλημμένα να έχει πρόσβαση στη Γάζα. «Τα αιτήματα αυτά αγνοήθηκαν, ενώ οι παλαιστίνιοι συνάδελφοί μας διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να δίνουν αδιάκοπα θαρραλέα ρεπορτάζ από τη Γάζα», σύμφωνα με την ένωση.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) συμμετέχει στην προσφυγή που κατατέθηκε από την FPA.

Χωρίς προηγούμενο παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 210 παλαιστίνιων δημοσιογράφων στο έδαφος αυτό, υπογράμμισε προχθές, Τρίτη, ο Αντουάν Μπερνάρ των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

«Το αποτέλεσμα είναι μια χωρίς προηγούμενο παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος του κοινού σε αξιόπιστη, ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση», δήλωσε ο Μπερνάρ.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την ευκαιρία να κάνει επιτέλους σεβαστές τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές έναντι της προπαγάνδας, της παραπληροφόρησης και της λογοκρισίας που είναι γενικευμένες, και να βάλει τέλος σε δύο χρόνια σχολαστικής και ανελέητης καταστροφής της δημοσιογραφίας στη Γάζα. Καμιά δικαιολογία, κανένας περιορισμός δεν μπορεί να δικαιολογήσει το να μην ανοίξει η Γάζα στα διεθνή, ισραηλινά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ακόμη, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στις 10 Οκτωβρίου τέθηκε σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ άρχισε να αποσύρει τα στρατεύματά του από ορισμένες ζώνες του παλαιστινιακού εδάφους, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που εκπονήθηκε στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο.