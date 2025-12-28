Στις 25 Οκτωβρίου 2023, λίγες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς και τον ολοκληρωτικό πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ στη Γάζα, μία είδηση ξεχώρισε στα διεθνή ΜΜΕ. Η οικογένεια του έμπειρου παλαιστίνιου δημοσιογράφου του Al Jazeera, Wael al-Dahdouh, είχε σκοτωθεί από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Ο Dahdouh έχασε σε ένα χτύπημα τη σύζυγο, την κόρη, τον γιο και τον εγγονό του. Το περιστατικό αυτό κάθε άλλο παρά μεμονωμένο αποδείχθηκε.

Al Jazeera’s Gaza bureau chief, Wael al-Dahdouh, led the funeral prayer for his family 💔 pic.twitter.com/pCNJDQkWFO — حفصة (@muslimthoughtz1) October 26, 2023

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους που στοχοποιούνται συστηματικά από τον ισραηλινό στρατό με τις διεθνείς Ενώσεις του Τύπου να καταγγέλλουν εγκλήματα πολέμου και προσπάθειες φίμωσης των όσων συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Συστηματική στοχοποίηση των οικογενειών

Ο αριθμός των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στα ΜΜΕ που έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στη Γάζα φτάνει τους 300 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Το γιλέκο «PRESS» αντί να αποτρέπει τις επιθέσεις τις προσελκύει και αυτό είναι κάτι που οι παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι φαίνεται να γνωρίζουν όταν παίρνουν το ρίσκο να γίνουν τα «μάτια» και η «φωνή» του κόσμου στη Γάζα, όπου το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο – ακόμα και σήμερα – διεθνών ΜΜΕ.

Εκτός όμως από τους ίδιους τους δημοσιογράφους στόχος έχουν γίνει ξανά και ξανά οι οικογένειές τους. Σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 706 μέλη οικογενειών δημοσιογράφων από τον Οκτώβριο του 2023 έως σήμερα.

Η έκθεση μιλά για συστηματική στοχοποίηση των οικογενειών των δημοσιογράφων στο πλαίσιο αυτού που αποκαλεί πόλεμο για τη «φίμωση» της αλήθειας, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Η ισραηλινή βία κατά των δημοσιογράφων «έχει εξελιχθεί σε μια πιο επικίνδυνη και βίαιη διάσταση, που εκφράζεται με τη στοχοποίηση των οικογενειών και των συγγενών των δημοσιογράφων, σε μια σαφή προσπάθεια να μετατραπεί το δημοσιογραφικό επάγγελμα σε ένα υπαρξιακό βάρος για το οποίο πληρώνουν το τίμημα οι γιοι, οι σύζυγοι, οι πατέρες και οι μητέρες», ανέφερε η ‘Ενωση.

Ο Μοχάμαντ αλ-Λαχάμ, ένας από τους επκεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι το μοτίβο των επιθέσεων από το 2023 έως το 2025 αποκαλύπτει την πρόθεση του Ισραήλ να συντρίψει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Γάζα.

Από την ατομική στοχοποίηση στη συλλογική τιμωρία

Η στοχοποίηση των οικογενειών των δημοσιογράφων, είπε, «αποκαλύπτει ότι η ισραηλινή κατοχή διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της αλήθειας, χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ της κάμερας και του παιδιού, ούτε μεταξύ της πένας και του σπιτιού».

«Το αίμα των οικογενειών των δημοσιογράφων θα παραμείνει ζωντανή μαρτυρία του εγκλήματος, της προσπάθειας να σιγήσει η παλαιστινιακή φωνή», πρόσθεσε ο αλ-Λαχάμ.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 436 συγγενείς δημοσιογράφων το 2023, 203 το 2024 και τουλάχιστον 67 φέτος. Οι θάνατοι συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τον αναγκαστικό εκτοπισμό πολλών οικογενειών, οι οποίες αναζήτησαν καταφύγιο σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν επανειλημμένα χτυπήσει τα σπίτια δημοσιογράφων, χώρους εκτοπισμού και περιοχές που είναι γνωστό ότι φιλοξενούν εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης και τους συγγενείς τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρες οικογένειες έχουν εξοντωθεί, αφήνοντας τους δημοσιογράφους ζωντανούς για να καταγράψουν τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με την έκθεση έχει υπάρξει «ποιοτική αλλαγή» στη συμπεριφορά του Ισραήλ, που μεταβαίνει από την «ατομική στοχοποίηση στη συλλογική τιμωρία». Μετατρέποντας τις οικογένειες σε στόχους, το Ισραήλ στοχεύει να εκφοβίσει την ίδια την κοινωνία και να «στεγνώσει το περιβάλλον που τρέφει τα μέσα ενημέρωσης».

Συντριπτική ενοχή

Πέρα από τον αριθμό των θυμάτων, η Ένωση προειδοποιεί για σοβαρές ψυχολογικές βλάβες. Οι δημοσιογράφοι που επέζησαν μετά την απώλεια παιδιών, συντρόφων ή γονιών αντιμετωπίζουν τώρα τραύματα, διάλυση της οικογένειας και συντριπτική ενοχή, ενώ πολλοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν ή να αναστείλουν την εργασία τους υπό το βάρος της συνεχιζόμενης βίας του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το Ισραήλ σκότωσε αρκετούς δημοσιογράφους στη Γάζα σε στοχευμένες δολοφονίες – με πιο γνωστή αυτή του Anas al-Sharif του Al Jazeera.

Συνολικά, όπως αναφέραμε, σχεδόν 300 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκεσε 26 μήνες – κατά μέσο όρο περίπου 12 δημοσιογράφοι το μήνα – σύμφωνα με το Shireen.ps, έναν ιστότοπο παρακολούθησης που πήρε το όνομά του από την έμπειρη ανταποκρίτρια του Al Jazeera Shireen Abu Akleh, η οποία σκοτώθηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το 2022.

Ομάδες για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχουν καταδικάσει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, αλλά οι δολοφονίες συνεχίζονται ατιμώρητα. Το Ισραήλ δεν έχει συλλάβει ούτε κατηγορήσει ποτέ κανέναν από τους στρατιώτες του για τη δολοφονία δημοσιογράφων.

Ενώ οι επιθέσεις εναντίον των μέσων ενημέρωσης έχουν ενταθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες Άραβες δημοσιογράφους τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τον Δεκέμβριο, μια έκθεση των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα» διαπίστωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα.