Τα συνεργεία διάσωσης της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανέσυραν τις σορούς 25 Παλαιστίνιων από τα ερείπια σπιτιού στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει την εισαγωγή του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάσυρση των σορών

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Safa, η Πολιτική Προστασία δήλωσε ότι οι σοροί εντοπίστηκαν παρουσία ιατροδικαστών και περιελάμβαναν το άψυχο σώμα της δημοσιογράφου Χίμπα αλ-Αμπαντλέχ και της μητέρας της, οι οποίες σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο του 2024.

Ακολούθησε η ταφή τους σε επίσημα νεκροταφεία.

Το σπίτι ανήκε στην οικογένεια αλ-Αστάλ, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The body of 30-year-old Palestinian journalist Hiba al-Abdla and her mother was recovered nearly two years after their home was destroyed in an Israeli airstrike west of Khan Yunis in southern Gaza. Alongside them, 15 members of the Astal family, who were killed in the same… pic.twitter.com/zuajNNQyXt — The Cradle (@TheCradleMedia) December 25, 2025

Περισσότεροι από 10.000 Παλαιστίνιοι στη Γάζα παραμένουν κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, η οποία έχει περιγράψει την περιοχή ως «τον μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο».

Το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο του κατάλληλου εξοπλισμού και των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για την ανάσυρσή τους, όπως τονίζει το Al Jazeera.

Ερειπωμένη η Τζαμπάλια

Εν τω μεταξύ, το ισραηλινό Kan δημοσίευσε βίντεο από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Η περιοχή είναι κυριολεκτικά ερειπωμένη.

Δείτε σχετική ανάρτηση: