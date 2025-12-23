newspaper
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισραήλ: «Δεν θα αποσυρθούμε ποτέ πλήρως από τη Γάζα»
Κόσμος 23 Δεκεμβρίου 2025 | 13:59

Ισραήλ: «Δεν θα αποσυρθούμε ποτέ πλήρως από τη Γάζα»

Η πλήρης απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα περιλαμβάνεται στο σχέδιο εκεχειρίας - Τώρα ο υπουργός Άμυνας δηλώνει δημόσια ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Spotlight

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί ποτέ πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ανακοίνωσε σχέδια για την τελική δημιουργία νέων στρατιωτικών-γεωργικών φυλακίων στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Η πλήρης απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα ήταν ένας από τους όρους που περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ και στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ.

Ο Κατζ έκανε αυτές τις δηλώσεις σε μια τελετή για την παράνομη επέκταση ισραηλινών εποικισμών στον κατεχόμενο συνοικισμό Beit El της Δυτικής Όχθης. Οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη που είναι παράνομοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ εντείνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδίως μετά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

«Θα το κάνουμε με τον σωστό τρόπο (σ.σ. τα φυλάκια στη Γάζα), την κατάλληλη στιγμή. Μερικοί διαμαρτύρονται, αλλά εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι», δήλωσε ο Κατζ.

Ισραήλ: Υπάρχουν ευκαιρίες που δεν είχαμε εδώ και καιρό

Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, ο ίδιος πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση διακανονισμού. Επιδιώκει τη συνεργασία. Εάν η κυριαρχία είναι εφικτή, θα την εφαρμόσουμε. Βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο πρακτικής κυριαρχίας και, αυτή τη στιγμή, λόγω των θέσεων και της δύναμης που έχει επιδείξει το Ισραήλ μετά την τρομερή τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου, υπάρχουν ευκαιρίες που δεν είχαμε εδώ και πολύ καιρό».

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα που συμφωνήθηκε στις 10 Οκτωβρίου έχει παραβιάζεται καθημερινά από το Ισραήλ που δεν επιτρέπει την είσοδο στην απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια ενώ έχει εξαπολύσει και θανατηφόρα πλήγματα εναντίον εκτοπισμένων.

Η μετάβαση στην επόμενη φάση της εκεχειρίας έχει βαλτώσει καθώς το σχέδιο που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ δεν περιείχε ούτε οδικό χάρτη ούτε καν κρίσιμες διευκρινίσεις.

Ο ρόλος της περιβόητης διεθνούς δύναμης που θα αναπτυσσόταν στη Γάζα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι, ενώ κανένα κράτος δεν έχει δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχει.

Αναφορικά δε με το προσωρινό συμβούλιο ειρήνης  που θα αναλάμβανε τη διοίκηση της Γάζας υπό την προεδρία του Τραμπ, τα πράγματα περαμένουν επίσης στάσιμα καθώς δεν έχει γίνει γνωστό κανένα πρόσωπο που θα συμμετέχει, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρχικά έλεγε ότι σχηματίζονταν ουρές για να πάρουν μία θέση.

Τα αραβικά κράτη που άσκησαν πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά του και έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να συγκρατήσει το Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση
«Καμπανάκια» 23.12.25

MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση

Από τη μείωση του αριθμού των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA έως την αποδοκιμασία της πολιτικής του, η νέα χρονιά προδιαγράφεται εκλογικά δύσκολη για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Η αδιαλλαξία του Ζελένσκι ενισχύει τη συμφιλίωση ΗΠΑ – Ρωσίας
Διαπραγματεύσεις 23.12.25

Ποιος είπε ότι η Ρωσία συζητά με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία;

Η Ρωσία έχει ισχυρούς λόγους να παραμείνει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, καθώς η στόχευσή της επεκτείνεται σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ

Σε επέμβαση αρθροσκόπησης στο αριστερό γόνατο, υπεβλήθη ο Νεϊμάρ τη Δευτέρα, με στόχο να επιστρέψει στη δράση τον Φεβρουάριο και να τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ.

Σύνταξη
ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»

Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε για ακόμη μια φορά στο πλευρό της Μητρόπολης Πειραιά και των πολιτών που δοκιμάζονται τις μέρες των γιορτών, μοιράζοντας «Δέματα Αγάπης».

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος ακόμη παραμιλάει για το απίθανο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, με την ισπανική Marca να τον χαρακτηρίζει «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ» στο κείμενό της.

Σύνταξη
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο