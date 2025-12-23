Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί ποτέ πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ανακοίνωσε σχέδια για την τελική δημιουργία νέων στρατιωτικών-γεωργικών φυλακίων στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Η πλήρης απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα ήταν ένας από τους όρους που περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ και στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ.

Ο Κατζ έκανε αυτές τις δηλώσεις σε μια τελετή για την παράνομη επέκταση ισραηλινών εποικισμών στον κατεχόμενο συνοικισμό Beit El της Δυτικής Όχθης. Οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη που είναι παράνομοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ εντείνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδίως μετά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

«Θα το κάνουμε με τον σωστό τρόπο (σ.σ. τα φυλάκια στη Γάζα), την κατάλληλη στιγμή. Μερικοί διαμαρτύρονται, αλλά εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι», δήλωσε ο Κατζ.

Ισραήλ: Υπάρχουν ευκαιρίες που δεν είχαμε εδώ και καιρό

Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, ο ίδιος πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση διακανονισμού. Επιδιώκει τη συνεργασία. Εάν η κυριαρχία είναι εφικτή, θα την εφαρμόσουμε. Βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο πρακτικής κυριαρχίας και, αυτή τη στιγμή, λόγω των θέσεων και της δύναμης που έχει επιδείξει το Ισραήλ μετά την τρομερή τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου, υπάρχουν ευκαιρίες που δεν είχαμε εδώ και πολύ καιρό».

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα που συμφωνήθηκε στις 10 Οκτωβρίου έχει παραβιάζεται καθημερινά από το Ισραήλ που δεν επιτρέπει την είσοδο στην απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια ενώ έχει εξαπολύσει και θανατηφόρα πλήγματα εναντίον εκτοπισμένων.

Η μετάβαση στην επόμενη φάση της εκεχειρίας έχει βαλτώσει καθώς το σχέδιο που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ δεν περιείχε ούτε οδικό χάρτη ούτε καν κρίσιμες διευκρινίσεις.

Ο ρόλος της περιβόητης διεθνούς δύναμης που θα αναπτυσσόταν στη Γάζα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι, ενώ κανένα κράτος δεν έχει δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχει.

Αναφορικά δε με το προσωρινό συμβούλιο ειρήνης που θα αναλάμβανε τη διοίκηση της Γάζας υπό την προεδρία του Τραμπ, τα πράγματα περαμένουν επίσης στάσιμα καθώς δεν έχει γίνει γνωστό κανένα πρόσωπο που θα συμμετέχει, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρχικά έλεγε ότι σχηματίζονταν ουρές για να πάρουν μία θέση.

Τα αραβικά κράτη που άσκησαν πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά του και έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να συγκρατήσει το Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 29 Δεκεμβρίου.