Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στη γειτονιά Τουφάχ της πόλης της Γάζας μετά από επίθεση του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Al Jazeera, οι IDF έπληξαν με πυρά τανκ σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, με τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση να έχουν συγκεντρωθεί για μια γαμήλια τελετή.

Εκτός από τους νεκρούς, υπάρχουν και τραυματίες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Breaking | Press Statement issued by Gaza’s Civil Defense: Civil Defense teams concluded today, after coordination with the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), the recovery of five Palestinian bodies and wounded civilians from inside Gaza… pic.twitter.com/NvAFEuF8uM — Quds News Network (@QudsNen) December 19, 2025

Η κυνική παραδοχή του Ισραήλ

Το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι προχώρησε σε επίθεση, σημειώνοντας ότι στόχευε «υπόπτους».

Σε μια σύντομη ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός περιέγραψε τη θανατηφόρα επίθεση σαν «συμβάν κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας των (σ.σ. στρατιωτικών) δυνάμεων στην περιοχή της Κίτρινης Γραμμής στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας».

Οι IDF επιβεβαίωσαν τις απώλειες αμάχων, αναφέροντας κυνικά ότι προκλήθηκαν ζημιές σε «άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό».

Η ανάρτηση των IDF:

מוקדם יותר היום (ו’), במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה»ל במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, זוהו מספר חשודים במבנים שולטים הממוקמים מערבית לקו הצהוב. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר החשודים. מוכרת הטענה על נפגעים במרחב, האירוע מתוחקר. צה»ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ופועל ככל… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 19, 2025

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 400 ανθρώπους από την εφαρμογή της και μετά, όπως αναφέρει το Quds News Network.