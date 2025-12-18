Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με υψηλόβαθμους αξιωματούχους από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για να συζητήσουν για την επόμενη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και δύο ακόμα πηγές που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται το Axios.

Σύμφωνα με το Axios, σκοπός της συνάντησης είναι να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα για να πιεστούν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους

Την είδηση επιβεβαιώνουν και οι Times of Israel.

Οι ΗΠΑ και οι άλλες τρεις χώρες που μεσολαβούν θεωρούν ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς καθυστερούν την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας και ενδιαφέρονται να διατηρήσουν το status quo, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το αμερικάνικο μέσο.

Οι συμμετέχοντες στο ραντεβού με Γουίτκοφ

Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί θα πρόκειται για το ραντεβού υψηλότερου επιπέδου μεταξύ των μεσολαβητών στις ΗΠΑ από την υπογραφή της συμφωνίας τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις πηγές, στη συνάντηση με τον Γουίτκοφ θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Οι τελευταίες κινήσεις του Λευκού Οίκου

Εν τω μεταξύ, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να ολοκληρώσει τα σχέδιά του για τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας υπό την ηγεσία του Τραμπ, την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) και την ανακοίνωση της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ επιθυμεί να κάνει αυτές τις ανακοινώσεις τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Axios.

Το Σαββατοκύριακο, ο Λευκός Οίκος, όπως γράφει το Axios, έστειλε «ένα αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι η δολοφονία του υψηλόβαθμου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το Axios, υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση εντός της κυβέρνησης Τραμπ για τις «κοντόφθαλμες πολιτικές του Ισραήλ» σχετικά με την επόμενη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα.

Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία ότι πρέπει να είναι «καλύτερος εταίρος» στο θέμα της Γάζας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει τέτοια σχόλια για τον Νετανιάχου, ωστόσο αυτά έρχονται κάθε φορά μετά από αυτά που θεωρεί ως ατοπήματά του, με ό,τι σημαίνει αυτό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.