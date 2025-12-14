Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Σύμφωνα με πηγές και έγγραφα που εξέτασε η εφημερίδα Guardian, μέλη της κυβέρνησης Τραμπ και επιχειρήσεις με ισχυρές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ανταγωνίζονται για να κυριαρχήσουν στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας.

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων της Γάζας να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση που θα ακολουθήσει – η οποία εκτιμάται από τα Ηνωμένα Έθνη σε 70 δισεκατομμύρια δολάρια – θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια κέρδη στις εταιρείες που ειδικεύονται στις κατασκευές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη τρόπος να υπογραφούν μακροπρόθεσμες συμβάσεις για την ανασυγκρότηση ή την ανθρωπιστική βοήθεια: ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να διαχειριστεί το έδαφος, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Επιπλέον, η εντολή του νέου Κέντρου Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών είναι περιορισμένη.

Παράλληλα με αυτές τις επίσημες προσπάθειες, ο Λευκός Οίκος έχει δημιουργήσει τη δική του ομάδα εργασίας για τη Γάζα, με επικεφαλής τους Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ και Άριε Λάιτστοουν.

🚨NEW | Investigation Reveals Israel Turned Gaza’s Aid Sites into Militarized Death Traps. 1️⃣ Airwars shows that in 2025, U.S. and Israel backed GHF food distribution points were deliberately placed inside active Israeli combat zones. Armed U.S. contractors and Israeli forces… pic.twitter.com/xIUyzlhEk0 — Gaza Notifications (@gazanotice) December 11, 2025

Μοιράζοντας τα λάφυρα της Γάζας

Η Guardian πληροφορήθηκε ότι δύο πρώην αξιωματούχοι του Doge – του συμβουλευτικού οργάνου που ηγείτο Έλον Μασκ– ηγούνται των συζητήσεων της ομάδας σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και την μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Γάζας. Έχουν διανείμει παρουσιάσεις με λεπτομερή σχέδια για εφοδιαστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων τιμών, οικονομικών προβλέψεων και τοποθεσιών πιθανών αποθηκών.

Αμερικανικές εταιρείες συγκεντρώνονται για να μοιραστούν τα λάφυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian, ένας από τους υποψηφίους είναι η Gothams LLC, μια εταιρεία με πολιτικές διασυνδέσεις που κέρδισε συμβόλαιο 33 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διαχείριση του διαβόητου κέντρου κράτησης στη νότια Φλόριντα, γνωστού με το παρατσούκλι «Alligator Alcatraz», όπου οι μετανάστες κρατούνται σε σκηνές και τροχόσπιτα.

Εν τω μεταξύ, πηγές αναφέρουν ότι εργολάβοι έχουν ταξιδέψει στην περιοχή προκειμένου να συναντηθούν με επιφανείς αξιωματούχους των ΗΠΑ και πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους πριν από τις διακοπές.

«Όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα μερίδιο από αυτό», δήλωσε ένας μακροχρόνιος εργολάβος που είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία. «Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα σαν ένα άλλο Ιράκ ή Αφγανιστάν. Και προσπαθούν να πλουτίσουν από αυτό».

Heavily armed American contractors, operating from dirt berms in Gaza, laugh, cheer, and fire on starving Palestinians collecting food. “Hell yeah, boy!” one shouts, as bullets tear through a crowd. “I think he hit one.” These aren’t lone wolves. They’re deployed under the Gaza… pic.twitter.com/nOifl67orc — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) July 3, 2025

1,7 δισεκατομμύρια δολάρια για έναν «κύριο εργολάβο»

Τον Νοέμβριο, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν ένα σχέδιο που συνδέεται με το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα, ανοίγοντας μια νέα και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη συζήτηση για το μέλλον της περιοχής. Ενώ ο Τραμπ και ο στενός του συνεργάτης Τζάρεντ Κούσνερ έχουν κατά καιρούς περιγράψει ένα μέλλον γεμάτο πολυτελή θέρετρα και επενδύσεις, η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας επιμένει ότι η Γάζα πρέπει να ανοικοδομηθεί πρωτίστως ως ένας βιώσιμος τόπος διαβίωσης για τα 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιους κατοίκους της.

Το πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά σύνθετο. Το Ισραήλ συνεχίζει να ελέγχει περίπου το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση στις περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς, εκτός εάν προηγηθεί η πλήρης αποστρατιωτικοποίησή της.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο σχεδιασμός για τη «μεταπολεμική Γάζα» εντάθηκε το φθινόπωρο, με την αποστολή στην περιοχή δύο πρώην αξιωματούχων που συνδέονται με την Doge.

Ο Josh Gruenbaum, διορισμένος στη Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών, ανέλαβε ρόλο ανώτερου συμβούλου στην ομάδα εργασίας για τη Γάζα, ενώ ο Adam Hoffman, ένας μόλις 25 ετών απόφοιτος του Πρίνστον, φέρεται να έχει εξελιχθεί σε βασική κινητήρια δύναμη των νέων σχεδίων. Σύμφωνα με πηγές, ο Hoffman ζήτησε προτάσεις για ένα νέο σύστημα logistics, το οποίο αποτυπώνεται σε έγγραφο που περιγράφει μια «Αρχιτεκτονική Logistics του Συστήματος Εφοδιασμού της Γάζας».

Το σχέδιο προβλέπει την ανάθεση σε έναν «κύριο εργολάβο» της διαχείρισης 600 φορτηγών ανθρωπιστικής και εμπορικής βοήθειας ημερησίως. Προτείνεται η επιβολή τέλους 2.000 δολαρίων για κάθε ανθρωπιστικό φορτίο και 12.000 δολαρίων για κάθε εμπορικό, δημιουργώντας τη δυνατότητα για έσοδα που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Οι μεταφορές αυτές είναι κρίσιμες, καθώς πριν τον πόλεμο περίπου 500 φορτηγά εισέρχονταν καθημερινά στη Γάζα, στηρίζοντας έναν πληθυσμό που ζούσε επί δεκαετίες υπό αποκλεισμό.

Δεν πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια

Ιστορικά, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συμμετάσχει στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα – κάποτε παρέχοντας σε περισσότερο από το 80% των κατοίκων της βασικά αγαθά, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη.

American contractors are now distributing aid in the South of Gaza.pic.twitter.com/7O1YOI3DhE — John Aziz (@aziz0nomics) May 26, 2025

Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων μακροχρόνιων ανθρωπιστικών φορέων στο μέλλον. Οι ισραηλινές αρχές ελέγχουν τις άδειες πρόσβασης για όλες τις ομάδες που εργάζονται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των κερδοσκοπικών εργολάβων που περιμένουν να εξετάσουν μελλοντική συνεργασία με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Ο Amed Khan, ένας Αμερικανός ανθρωπιστής που διευθύνει το Ίδρυμα Amed Khan και παρέχει φάρμακα στη Γάζα, δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της ανασυγκρότησης είναι ελαττωματικός και γελοίος. «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι ανθρωπιστής ούτε έχει εμπειρία στην ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι μια μαζική ανοησία», είπε. «Δεν υπάρχει αύξηση των φαρμάκων, δεν υπάρχει αύξηση του ιατρικού εξοπλισμού».

Ο ρόλος της Gothams

Η Guardian εξέτασε μια πρόταση της Gothams, υπογεγραμμένη από τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας και απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ειρήνης. «Σε απάντηση στα αιτήματα για την υποβολή πρότασης στο μελλοντικό Συμβούλιο Ειρήνης», έγραψε η Gothams, προσφέρει ένα «πλήρως ολοκληρωμένο ανθρωπιστικό σύστημα logistics για την υποστήριξη μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων βοήθειας στη Γάζα».

Τρεις πηγές αναφέρουν ότι η Gothams είναι το προφανές φαβορί για την υλικοτεχνική διαχείριση και έχει ήδη ξεκινήσει να προσλαμβάνει προμηθευτές και υπεργολάβους.

Ο Michelsen, ιδρυτής της εταιρείας, είναι ένας Ρεπουμπλικανός με πολιτικές διασυνδέσεις, ο οποίος έχει κάνει εκτεταμένες δωρεές στον Greg Abbott και στον κυβερνήτη της Φλόριντα Ron DeSantis.

Μετά από μια πολυετή καριέρα που τον έφερε σε επαφή με την Lady Gaga, τον 50 Cent και αρκετούς μεγιστάνες της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένων στελεχών της Meta και της Palantir, ο Michelsen στράφηκε στον τομέα της αντιμετώπισης καταστροφών, ιδρύοντας την Gothams το 2019.

Η εταιρεία έχει σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο τα τελευταία χρόνια χάρη σε πλούσιες κυβερνητικές συμβάσεις. Της απονεμήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια σε κρατική χρηματοδότηση για τη διαχείριση προγραμμάτων Covid-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας και την παροχή υπηρεσιών στον ανθηρό κλάδο των κρατικών κέντρων κράτησης.

Το 2022, το Texas Observer ανέφερε ότι ο Michelsen δώρισε 250.000 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Abbott, την ίδια χρονιά που το Τέξας ανέθεσε στην Gothams σύμβαση ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Michelsen είπε ότι έκανε τη δωρεά στον Abbott επειδή τον συμπαθεί: «Υποστηρίζω τον Abbott».

Την Παρασκευή δήλωσε στο Guardian ότι δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ για τα σχέδια στη Γάζα και δεν ήθελε να συζητήσει για τον Hoffman, τον Gruenbaum ή τη διαδικασία. «Συμφώνησα να μην μοιραστώ τίποτα σχετικά με την κυβέρνηση», είπε.

Ο Michelsen είπε ότι τα σχέδια είχαν αλλάξει δραστικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αυξάνοντας την κλίμακα τους. «Η αρχική προϋπόθεση έχει αλλάξει», είπε. «Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τεράστια».

Στην συνέντευξή του, ο Michelsen είπε ότι οι ερωτήσεις του Guardian τον ώθησαν να αποσυρθεί από την προσπάθεια σύναψης συμβολαίου στη Γάζα. «Οι ερωτήσεις σας με συγκλόνισαν», είπε. Είπε ότι μόλις είχε πάρει την απόφαση και ενημέρωνε το Guardian πριν καν το πει στο προσωπικό της Gothams. Είπε ότι ανησυχούσε για την κακή δημοσιότητα και για τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας, αν προχωρούσε.

«Η Gothams δεν θα συμμετάσχει», είπε. «Τους εύχομαι κάθε επιτυχία».