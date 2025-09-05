newspaper
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σε λειτουργία δύναται να παραμείνει το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», αποφάσισε δικαστήριο στις ΗΠΑ μετά την έφεση που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ στην απόφαση για οριστικό κλείσιμο και απομάκρυνση περιφράξεων και εξοπλισμού του κέντρου εντός 60 ημερών.

Μετανάστες στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχουν καταγγείλει τις φρικτές συνθήκες κράτησής τους

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό τριμελές εφετείο αποφάσισε χθες, Πέμπτη, ότι το εν λόγω κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών στη Φλόριντα μπορεί να παραμείνει ανοιχτό όσο εξετάζεται η έφεση και μέχρι την ετυμηγορία για την τύχη του.

Η απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για το οριστικό κλείσιμο του κέντρου κράτησης μεταναστών βάζει ισχυρά εμπόδια στον Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει τη σκληρή αντιμεταναστευτική του πολιτική και στην Πολιτεία της Φλόριντα να δεχτεί νέους κρατουμένους στο κέντρο κράτησης σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο δίπλα στους βάλτους Έβεργκλεϊντς, το οποίο στήθηκε βιαστικά μέσα στον Ιούνιο.

Η Ουίλιαμς είχε διατάξει την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και την πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, να αποσύρουν εντός δύο μηνών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων. Επίσης απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

«Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Καταγγελίες για φρικτές συνθήκες κράτησης

Μετανάστες στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχουν καταγγείλει στο Γαλλικό Πρακτορείο τις φρικτές συνθήκες κράτησής τους.

«Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο», είπε ο Λουίς Γκονσάλες στο AFP, εξηγώντας ότι μοιράζεται κελί – το οποίο σπανίως καθαρίζεται – με άλλους τριάντα ανθρώπους, σε θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια παντού.

Κατά την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από το άνοιγμα του κέντρου, ο ίδιος σε ένα σχόλιο που προκάλεσε οργή δήλωσε ότι οι αλιγάτορες στα έλη γύρω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις διαδραματίζουν ρόλο φρουρών και δεν ζητούν καν μισθό.

Την εν λόγω ονομασία στο κέντρο κράτησης την έδωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και ο Λευκός Οίκος για να παραπέμπει στη διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να ξανανοίξει.

Με βάση τις δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα προβλεπόταν να έχει χωρητικότητα 3.000 θέσεων. Ωστόσο η δημιουργία του πυροδότησε την οργή τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος – τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή – όσο και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε με πρωτοβουλία δύο οικολογικών οργανώσεων Friends of the Everglades και Center for Biological Diversity, που θεωρούν ότι το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως καμιά μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05.09.25

Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρωσία: Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ – Μπορούν όμως να κανονιστούν
Κρεμλίνο 05.09.25

«Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ», αλλά δεν αποκλείονται

Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ, δηλώνει το Κρεμλίνο, απαντώντας στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, προσθέτει ωστόσο ότι θα μπορούσαν να κανονιστούν γρήγορα.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, ότι θα οδηγήσει σε προσαρτήσεις
Προσαρτήσεις 05.09.25

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, για τη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να καταδικάσει το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη και προειδοποίησε τη Γαλλία ότι με την πολιτική της θα προκαλέσει νέες προσαρτήσεις εδαφών από το Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ
Ξεκάθαρη τοποθέτηση 05.09.25

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Η γενοκτονία (του Ισραήλ) στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα.

Σύνταξη
Ιράν: Διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στην Ντόχα υπό την απειλή κυρώσεων
Απειλή κυρώσεων 05.09.25

Διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ιράν στην Ντόχα

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στην Ντόχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την απειλή των κυρώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»
Επίσημο 05.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλά αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ώστε να προβάλει στρατιωτική ισχύ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για τους 5 Ελληνοκυπρίους
Κατεχόμενα 05.09.25

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για τους 5 Ελληνοκυπρίους

Επιστολή στον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλαν αμερικανοί βουλευτές με την οποία ζητούν την παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση των 5 Ελληνοκυπρίων που κρατούνται στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες μεταξύ των νεκρών στο δυστύχημα με το τελεφερίκ
Λισαβόνα 05.09.25

Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες ανάμεσα στους νεκρούς του τελεφερίκ

Το τελεφερίκ στη Λισαβόνα είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador, και όπως ανακοινώθηκε ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες.

Σύνταξη
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Σημεία αναφοράς 05.09.25

Έρευνα 05.09.25

Money, money, money 05.09.25

Η εξέλιξη 05.09.25

