Σε λειτουργία δύναται να παραμείνει το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», αποφάσισε δικαστήριο στις ΗΠΑ μετά την έφεση που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ στην απόφαση για οριστικό κλείσιμο και απομάκρυνση περιφράξεων και εξοπλισμού του κέντρου εντός 60 ημερών.

Μετανάστες στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχουν καταγγείλει τις φρικτές συνθήκες κράτησής τους

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό τριμελές εφετείο αποφάσισε χθες, Πέμπτη, ότι το εν λόγω κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών στη Φλόριντα μπορεί να παραμείνει ανοιχτό όσο εξετάζεται η έφεση και μέχρι την ετυμηγορία για την τύχη του.

Η απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για το οριστικό κλείσιμο του κέντρου κράτησης μεταναστών βάζει ισχυρά εμπόδια στον Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει τη σκληρή αντιμεταναστευτική του πολιτική και στην Πολιτεία της Φλόριντα να δεχτεί νέους κρατουμένους στο κέντρο κράτησης σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο δίπλα στους βάλτους Έβεργκλεϊντς, το οποίο στήθηκε βιαστικά μέσα στον Ιούνιο.

Η Ουίλιαμς είχε διατάξει την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και την πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, να αποσύρουν εντός δύο μηνών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων. Επίσης απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

«Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Καταγγελίες για φρικτές συνθήκες κράτησης

Μετανάστες στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχουν καταγγείλει στο Γαλλικό Πρακτορείο τις φρικτές συνθήκες κράτησής τους.

«Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο», είπε ο Λουίς Γκονσάλες στο AFP, εξηγώντας ότι μοιράζεται κελί – το οποίο σπανίως καθαρίζεται – με άλλους τριάντα ανθρώπους, σε θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια παντού.

Κατά την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από το άνοιγμα του κέντρου, ο ίδιος σε ένα σχόλιο που προκάλεσε οργή δήλωσε ότι οι αλιγάτορες στα έλη γύρω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις διαδραματίζουν ρόλο φρουρών και δεν ζητούν καν μισθό.

Την εν λόγω ονομασία στο κέντρο κράτησης την έδωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και ο Λευκός Οίκος για να παραπέμπει στη διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να ξανανοίξει.

Με βάση τις δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα προβλεπόταν να έχει χωρητικότητα 3.000 θέσεων. Ωστόσο η δημιουργία του πυροδότησε την οργή τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος – τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή – όσο και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε με πρωτοβουλία δύο οικολογικών οργανώσεων Friends of the Everglades και Center for Biological Diversity, που θεωρούν ότι το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως καμιά μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.